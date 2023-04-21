«Барселона» планирует заработать 100 млн евро на продаже игроков. Деньги нужны на Месси и для регистрации новых контрактов

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«Барселона» собирается продать нескольких игроков, чтобы подписать Лионеля Месси.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы планируют сократить расходы на зарплаты и заработать 100 млн евро в результате трансферов.

Средства необходимы для того, чтобы достичь первоочередной цели – подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Также клубу нужно будет зарегистрировать новые контракты с нынешними его игроками: Рональдом Араухо, Гави, Маркосом Алонсо, Серджи Роберто. Вскоре должны быть заключены и новые соглашения с Алексом Бальде и Иньяки Пеньей.

Расстаться клуб может с Рафиньей Диасом, Ансу Фати, Ферраном Торресом – их не считают неприкосновенными. Это касается также Франка Кессиэ и Эрика Гарсии. Ко всем этим футболистам есть интерес со стороны европейских команд.

Сообщалось, что подписать Месси «Барселона» хочет до начала предсезонного турне по США.

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84 комментария

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Вадим Белозёров
Самый дорогой пешеходный переход в истории
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serhio_ramos_
Лёня обдерёт бчк до нитки.
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bodyapride1990@icloud.com
Ответ Barsa! bolshe chem klub
лучший плеймейкер в лучший клуб! пора вернуться Лео и Барсе!!!
Лучший клуб? 🤡🤡🤡🤡
+40
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serhio_ramos_
Ответ VERBLYUD
Который будет приносить клубу 250-300 млнов за год)
И эти 300 млн будут уходить пешеходу на зарплату.
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Raul14
Ответ serhio_ramos_
Почему я не могу ответить на коммент Ригоберки?
ее муж, Мостовой будет ревновать!)
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Dead88 Poets
Ответ Barsa! bolshe chem klub
пройдёт время и такие хейтеры как вы будете своими внукам рассказывать что игру величайшего футболиста мира в реальном времени видели. а сейчас просто злорадствуйте не знаю от чего. посмотрите пожалуйста статистику что этот "пешеход" творит
Я кстати 2 раза видел игру Роналдо уже детям рассказываю
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Raul14
на самом деле гномыч человек не благодарный, бедные (в переносном смысле) шейхи подарили ему целый ЧМ, а он не стал продлевать контракт. Ведь шейхи именно на это и рассчитывали)) Стыдно должно быть человеку)
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serhio_ramos_
Почему я не могу ответить на коммент Ригоберки?
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a.sh.s.
Ответ bodyapride1990@icloud.com
Лучший клуб? 🤡🤡🤡🤡
Ну это же очевидно, для болельщиков Барсы, Барса лучшая команда в мире и я уверен вы тоже считаете свою команду лучшим в мире потому что любите свою команду и болеете за неё.
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mold-cel
Барселона: чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет
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Сергей Логинов
Ответ Dnoni R
Скоро Месси начнёт опять уничтожать реал
В ПСЖ уже уничтожил
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Valentin Grabenovsky
ну то есть они расписались в некомпетентности всего спортивного блока, раз в списке на выход почти все последние трансферы
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DolJun
жизнь висит на нитке - а думают о прибытке)
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antimadridista_alex
Ответ Raul14
в смысле подрывает? над ним смеётся весь мир 🤣🤣
весь мир смеется над такими чудиками как ты. У которых все еще горит:))))
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Barsa! bolshe chem klub
лучший плеймейкер в лучший клуб!
пора вернуться Лео и Барсе!!!
+19
-18
+1
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Greatest Of All Time
Ответ Влад Ким
Ну так типичное реаловское глорье))) уверен, этот экземпляр даже на игры реала ни разу не ходил.
Роман пишет про факт.
А по факту Месси Чемпион Мира. Если он не бал#### пусть докажет что Месси не чемпион Мира, ведь он сам сказал про факты. А по факту мы видим Месси Чемпионом Мира. Я бы ему ответил бы , он от меня спрятался. Так как 1 раз поклялся всеми святыми в споре, а потом слился, когда понял что опозорился.
+3
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SLEVIN
Ответ serhio_ramos_
Почему я не могу ответить на коммент Ригоберки?
он блочит всех, с кем боится диалога, и ему не напишешь)) так и я не могу ему писать.
ну девченка паникует истерит. понимаешь?))
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Роман
Ответ Влад Ким
Подарили))) как же круто наблюдать за тем, как спустя пол года Лео до сих пор подрывает ваши пердаки) Это бесценно!))
Подарили ЧМ это обычный факт, который он написал.
Это для вас он является заслуженным)
+5
-4
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Rahym Hommadow
Ответ Вадим Белозёров
Самый дорогой пешеходный переход в истории
Да пешеход а если бегать будет то статистика у него будет 59+59
+2
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LIVERPOOL18921503/25052005
«Барселона» планирует заработать 100 млн евро на продаже игроков. Деньги нужны на Месси и для регистрации новых контрактов

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Простите, что? Заработать? Да в этом клубе клеем не хотят уходить, жопами держась за скамейку и за бабки в контракте. Умтити, как пример
+7
-6
+1
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Parce
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Классика, пошли дешевые отмазки. Хотя, нет, не дешевые, вон Обамеянг у вас тоже ни за что получает зарплату
Какие отмазки? Где я писал, что кто-то ни за что получает зп? И в каком месте обама на зп у Барселоне, если он клубу 30 лямов принес, кстати ты это тоже не учёл 🤡
+2
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Greatest Of All Time
Ребята а правда что у рюналду меньше голов на ЧМ чем у Дзюбы????))))
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SLEVIN
Ответ Влад Ким
Подарили))) как же круто наблюдать за тем, как спустя пол года Лео до сих пор подрывает ваши пердаки) Это бесценно!))
так реально подарили. аргенитину тащили всеми силами к финалу
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Максим Савинов
Зачем нужен ветеран для Барсы ? У него и так всё хорошо.
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TemaGovnoed
Рафинья, Фати, Торрес, Роберто, Гарсия - на выход
Бускетс уйдет сам
Кессиэ 50 на 50
+1
-1
0
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