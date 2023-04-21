«Барселона» планирует заработать 100 млн евро на продаже игроков. Деньги нужны на Месси и для регистрации новых контрактов
«Барселона» собирается продать нескольких игроков, чтобы подписать Лионеля Месси.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы планируют сократить расходы на зарплаты и заработать 100 млн евро в результате трансферов.
Средства необходимы для того, чтобы достичь первоочередной цели – подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Также клубу нужно будет зарегистрировать новые контракты с нынешними его игроками: Рональдом Араухо, Гави, Маркосом Алонсо, Серджи Роберто. Вскоре должны быть заключены и новые соглашения с Алексом Бальде и Иньяки Пеньей.
Расстаться клуб может с Рафиньей Диасом, Ансу Фати, Ферраном Торресом – их не считают неприкосновенными. Это касается также Франка Кессиэ и Эрика Гарсии. Ко всем этим футболистам есть интерес со стороны европейских команд.
Сообщалось, что подписать Месси «Барселона» хочет до начала предсезонного турне по США.
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пора вернуться Лео и Барсе!!!
А по факту Месси Чемпион Мира. Если он не бал#### пусть докажет что Месси не чемпион Мира, ведь он сам сказал про факты. А по факту мы видим Месси Чемпионом Мира. Я бы ему ответил бы , он от меня спрятался. Так как 1 раз поклялся всеми святыми в споре, а потом слился, когда понял что опозорился.
ну девченка паникует истерит. понимаешь?))
Это для вас он является заслуженным)
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Простите, что? Заработать? Да в этом клубе клеем не хотят уходить, жопами держась за скамейку и за бабки в контракте. Умтити, как пример
Бускетс уйдет сам
Кессиэ 50 на 50