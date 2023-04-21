«Барселона» планирует заработать 100 млн евро на продаже игроков. Деньги нужны на Месси и для регистрации новых контрактов

«Барселона» собирается продать нескольких игроков, чтобы подписать Лионеля Месси.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы планируют сократить расходы на зарплаты и заработать 100 млн евро в результате трансферов.

Средства необходимы для того, чтобы достичь первоочередной цели – подписать форварда « » . Также клубу нужно будет зарегистрировать новые контракты с нынешними его игроками: Рональдом Араухо, Гави, Маркосом Алонсо, Серджи Роберто. Вскоре должны быть заключены и новые соглашения с Алексом Бальде и Иньяки Пеньей.

Расстаться клуб может с Рафиньей Диасом, , – их не считают неприкосновенными. Это касается также и Эрика Гарсии. Ко всем этим футболистам есть интерес со стороны европейских команд.

Сообщалось, что подписать Месси «Барселона» хочет до начала предсезонного турне по США.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол