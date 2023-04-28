«Брайтон» намерен подписать Милнера бесплатно летом. Клопп хочет, чтобы 37-летний хавбек остался, но «Ливерпуль» пока не предложил ему контракт

«Брайтон» хочет подписать Джеймса Милнера на правах свободного агента.

По данным The Athletic, «чайки» готовятся подписать 37-летнего полузащитника бесплатно летом.

Срок действующего контракта Милнера с « » рассчитан до лета 2023-го. Юрген Клопп хочет, чтобы остался в команде, но пока игрок не получал от клуба сигналов о том, что ему предложат новое соглашение.

Клубам АПЛ не разрешено контактировать с игроками из клубов лиги, контракты которых близки к завершению, но на данный момент « » оценивает возможность подписать Милнера и хочет осуществить его переход.

Также интерес к Джеймсу проявляет «Бернли», который недавно гарантировал себе выход в АПЛ по итогам сезона. Тренер « » Венсан Компани играл вместе с Милнером за «Манчестер Сити».

«Брайтон» надеется, что англичанин добавит команде качества, опыта, лидерских качеств. Также его переход будет рассчитан на углубление состава на случай попадания в еврокубки по итогам сезона.

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