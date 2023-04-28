«Брайтон» намерен подписать Милнера бесплатно летом. Клопп хочет, чтобы 37-летний хавбек остался, но «Ливерпуль» пока не предложил ему контракт

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли чемпионшип Брайтон Футбол

«Брайтон» хочет подписать Джеймса Милнера на правах свободного агента.

По данным The Athletic, «чайки» готовятся подписать 37-летнего полузащитника бесплатно летом.

Срок действующего контракта Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023-го. Юрген Клопп хочет, чтобы Джеймс остался в команде, но пока игрок не получал от клуба сигналов о том, что ему предложат новое соглашение.

Клубам АПЛ не разрешено контактировать с игроками из клубов лиги, контракты которых близки к завершению, но на данный момент «Брайтон» оценивает возможность подписать Милнера и хочет осуществить его переход.

Также интерес к Джеймсу проявляет «Бернли», который недавно гарантировал себе выход в АПЛ по итогам сезона. Тренер «Бернли» Венсан Компани играл вместе с Милнером за «Манчестер Сити».

«Брайтон» надеется, что англичанин добавит команде качества, опыта, лидерских качеств. Также его переход будет рассчитан на углубление состава на случай попадания в еврокубки по итогам сезона.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Такими темпами, не удивлюсь если Милнер рекорд по самому возрастному игроку АПЛ побьет
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Если Клопп хочет оставить Милнера, то все очень плохо в Ливерпуле с трансферами
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chris "Birdman" Andersen
Ответ Donald J. Trump
Если Клопп хочет оставить Милнера, то все очень плохо в Ливерпуле с трансферами
Очевидно что Джеймс ментальный лидер. Такой игрок всегда нужен в больших командах
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Зимой за ним придет Челси :))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ headmaster
Такими темпами, не удивлюсь если Милнер рекорд по самому возрастному игроку АПЛ побьет
Силва на год продлил)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
кто-нить может объяснить, что за правило, где нельзя контактировать с теми игроками, чей контакт заканчивается? Именно заканчивающиеся контракты менее полугода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
Ответ Dmitri Ponomarev
За полгода можно приглашать игроков других лиг, у прямых конкурентов переманивать нельзя
а общим правилам УЕФА это не противоречит? Это именно местное правило Англии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitri Ponomarev
Ответ fisher40
кто-нить может объяснить, что за правило, где нельзя контактировать с теми игроками, чей контакт заканчивается? Именно заканчивающиеся контракты менее полугода.
За полгода можно приглашать игроков других лиг, у прямых конкурентов переманивать нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
Ответ Donald J. Trump
А еще ему 37 лет и строить новую команду вместе с этим стариком бесперспективно.
в команде нужен свой Горлукович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Очевидно что Джеймс ментальный лидер. Такой игрок всегда нужен в больших командах
А еще ему 37 лет и строить новую команду вместе с этим стариком бесперспективно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ headmaster
Такими темпами, не удивлюсь если Милнер рекорд по самому возрастному игроку АПЛ побьет
Может побить рекорд Барри, но нужно уходить в нормальный клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aliev.islam.1976@icloud.com
Зачем он нам…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Милнер должен ещё на пять лет подписывать в Пуле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Так вроде бы Брайтон набирает игроков с помощью искусственного интеллекта, который оценивает стату игрока, неужто Милнера он выбрал, или в качестве исключения его взяли , так сказать для передачи опыта молодым 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Юрий Валентинович Милнер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aseke
Отпустите уже старика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Он еще играет ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Милнер ещё задаст жару, но думаю что уйдёт в Вест Хэм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий