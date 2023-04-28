«Брайтон» заплатит около 30 млн фунтов за лучшего бомбардира «Уотфорда» Жоао Педро. Он забил 11 голов в Чемпионшипе

«Брайтон» почти за 30 миллионов фунтов купит бразильского нападающего из Чемпионшипа.

«Чайки» согласовали трансфер из «Уотфорда».

Клуб АПЛ заплатит около 30 млн фунтов за 21-летнего футболиста, играющего как в центре нападения, так и на левом фланге. Контракт уже подписан.

Жоао Педро забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 35 матчах Чемпионшипа в этом сезоне. Статистика лучшего бомбардира « » доступна здесь.

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