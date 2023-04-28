«Брайтон» заплатит около 30 млн фунтов за лучшего бомбардира «Уотфорда» Жоао Педро. Он забил 11 голов в Чемпионшипе

Теги Уотфорд премьер-лига Англия возможные трансферы чемпионшип Брайтон Жоао Педро Жезус Фабрицио Романо Футбол

«Брайтон» почти за 30 миллионов фунтов купит бразильского нападающего из Чемпионшипа.

«Чайки» согласовали трансфер Жоао Педро Жезуса из «Уотфорда».

Клуб АПЛ заплатит около 30 млн фунтов за 21-летнего футболиста, играющего как в центре нападения, так и на левом фланге. Контракт уже подписан.

Жоао Педро забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 35 матчах Чемпионшипа в этом сезоне. Статистика лучшего бомбардира «Уотфорда» доступна здесь.

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5 комментариев

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Tiffozi_1991
Продадут в Челси за 100 млн через 2 года
+9
-2
+7
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16TH STATE
пусть ещё кто-нибудь из АПЛ заберёт оттуда Исмаилу Сарра, ему больше нечего делать в шипе
+2
0
+2
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Пирс Морган
Ответ Tiffozi_1991
Продадут в Челси за 100 млн через 2 года
"Не все то золото, что блестит, но я все-таки проверю", - Боули
+1
0
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Артем Алмазов
Оу, Педро, оу, оу, оу, оу! (кто помнит эту песню?)))
0
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