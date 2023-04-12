«Ливерпуль» переключится на Маунта, Галлахера, Гравенберха и Кайседо после отказа от Беллингема
«Ливерпуль» собирается купить 2-3 хавбеков даже после отказа от борьбы за Джуда Беллингема.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы считают, что свыше 130 млн фунтов за полузащитника дортмундской «Боруссии» (с учетом всех расходов) – это слишком много. Но два или три футболиста в среднюю линию все же будут подписаны.
Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» переключится на Мэйсона Маунта, Конора Галлахера (оба – «Челси»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Райана Гравенберха («Бавария»).
После победы Лестер не стал топ клубом, как и Лиль например.
Мю ничего нормального давно не выигрывал, но все равно остаётся топ клубом.
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В жизнь не пойму расстройства манков, у тех Глейзеры хоть и неразборчиво, но тратятся. Здесь же полная выкачка денег из клуба
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