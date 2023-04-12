«Ливерпуль» переключится на Маунта, Галлахера, Гравенберха и Кайседо после отказа от Беллингема

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Мэйсон Маунт Конор Галлахер Райан Гравенберх Мойсес Кайседо Джуд Беллингем Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» собирается купить 2-3 хавбеков даже после отказа от борьбы за Джуда Беллингема.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы считают, что свыше 130 млн фунтов за полузащитника дортмундской «Боруссии» (с учетом всех расходов) – это слишком много. Но два или три футболиста в среднюю линию все же будут подписаны.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» переключится на Мэйсона Маунта, Конора Галлахера (оба – «Челси»), Мойсеса Кайседо («Брайтон»), Райана Гравенберха («Бавария»).

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24 комментария

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Валерий Князькин
Почему то когда появляются слухи про покупку Ливерпулем полузащитника там не фигурирует Николо Барелла, хотя игрок намного опытней, чем те что мелькают
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Михо
Ответ Aggrrist
А что так? Вроде считался чуть ли не талантом своих годов на позиции.
Ему давали время, но ничем себя не проявлял, в связке с Мазрауи играл неплохо, не более, вот в последнем матче с Фрайбургом вышел на замену и смотрелся хорошо. Но думаю в Баварии после сегодняшнего позора будут большие изменения, так что посмотрим)
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Aggrrist
Ответ FanLFC
Гравенберха за гроши забрали в Баварию, теперь наш Генри вывалит за него 40-50 миллионов и потом скажет, что денег опять нет. Про существование Тилеманса, у которого заканчивается контракт, в Ливерпуле вообще знают?
Отменяют обратно Таиго по гарантии.
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Aggrrist
Тут накладывается другая проблема, как менять Салаха? Игроки его уровня и позиции появляются раз в несколько лет.
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Айрат Ситдиков
Ответ #SharkTeam
сегодня ты топ, завтра середняк или аутсайдер. В спорте это так работает
Есть позиционирование Бренда.
После победы Лестер не стал топ клубом, как и Лиль например.
Мю ничего нормального давно не выигрывал, но все равно остаётся топ клубом.
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Aggrrist
Ответ Алексей Колин
Позорище. 2 года экономить и копить деньги, по причине "команда укомплектована", чтобы потом сказать "денег нет". В следующем сезоне будет отмазка "не прошли в лч, денег нет". В жизнь не пойму расстройства манков, у тех Глейзеры хоть и неразборчиво, но тратятся. Здесь же полная выкачка денег из клуба
Только какой толк что Глейзеры тратят? Потешить эго и надежды школоты?
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Aggrrist
Ответ #SharkTeam
сегодня ты топ, завтра середняк или аутсайдер. В спорте это так работает
В чем заключается спорт, когда арабы башляют бабла на защиту как Ливерпуль на весь состав?
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Алексей Колин
Позорище. 2 года экономить и копить деньги, по причине "команда укомплектована", чтобы потом сказать "денег нет".
В следующем сезоне будет отмазка "не прошли в лч, денег нет".

В жизнь не пойму расстройства манков, у тех Глейзеры хоть и неразборчиво, но тратятся. Здесь же полная выкачка денег из клуба
+1
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#SharkTeam
Ответ Айрат Ситдиков
Самим не смешно, если не считать Ливерпуль топ клубом, хах
сегодня ты топ, завтра середняк или аутсайдер. В спорте это так работает
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Aggrrist
Ответ Михо
По позиции к Беллингему ближе всех Гравенберх, но в Баварии плотно сел на лавку
А что так? Вроде считался чуть ли не талантом своих годов на позиции.
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Aggrrist
Ответ FanLFC
Гравенберха за гроши забрали в Баварию, теперь наш Генри вывалит за него 40-50 миллионов и потом скажет, что денег опять нет. Про существование Тилеманса, у которого заканчивается контракт, в Ливерпуле вообще знают?
Это который за выживание борется?
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Айрат Ситдиков
Ответ FanLFC
Гравенберха за гроши забрали в Баварию, теперь наш Генри вывалит за него 40-50 миллионов и потом скажет, что денег опять нет. Про существование Тилеманса, у которого заканчивается контракт, в Ливерпуле вообще знают?
Может он с кем-то договорился уже. Ну и плюс он старый, а стараются покупать молодых.
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Айрат Ситдиков
Ответ #SharkTeam
Бла бла, будешь в лиге конференций рассказывать какой суперклуб там играет. Когда-то топ не значит всегда топ
Самим не смешно, если не считать Ливерпуль топ клубом, хах
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Доминатор3000
Губа не дура.
Игроки хорошие,но за этих ребят не только Ливерпуль поборется.
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#SharkTeam
Ответ osvhs gshsh
Правильно сказать не в топ клуб, а в Денежный мешок такие как сити псж ньюкасл, но есть исключения у которых и деньги есть и реально топ клубы это мю(если их купят) и реал, челси не сказал потому что вроде они не собирались его брать, если для тебя сити топ клуб за все время а ливерпуль средняк, тебе долго еще познавать футбол
Бла бла, будешь в лиге конференций рассказывать какой суперклуб там играет.
Когда-то топ не значит всегда топ
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FanLFC
Гравенберха за гроши забрали в Баварию, теперь наш Генри вывалит за него 40-50 миллионов и потом скажет, что денег опять нет.

Про существование Тилеманса, у которого заканчивается контракт, в Ливерпуле вообще знают?
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osvhs gshsh
Ответ Ман Сити
Ну правильно. Беллингем в топ клуб уйдет. А средняку средние игроки вроде Маунта или Галахера
Правильно сказать не в топ клуб, а в Денежный мешок такие как сити псж ньюкасл, но есть исключения у которых и деньги есть и реально топ клубы это мю(если их купят) и реал, челси не сказал потому что вроде они не собирались его брать, если для тебя сити топ клуб за все время а ливерпуль средняк, тебе долго еще познавать футбол
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А.В.Бубнов
Утка. 40-летние юбиляры переключаются только на оливера, взяткинсона, мосса и тейлора
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-1
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Михо
По позиции к Беллингему ближе всех Гравенберх, но в Баварии плотно сел на лавку
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Юрий Кечко
Тут только Кайседо в кассу
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Ман Сити
Ну правильно. Беллингем в топ клуб уйдет. А средняку средние игроки вроде Маунта или Галахера
+3
-4
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10ztv
ориги ушел и сразу спад
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леннорыч-абрамович
И вроде бы давно играют все перечисленные, но такое ощущение, будто все какие-то ноунеймы.
+3
-2
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Roman
Кайседо неплохо играл в Локо. Но сможет ли он вытеснить Нуньеса из основы?
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