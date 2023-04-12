«Ливерпуль» переключится на Маунта, Галлахера, Гравенберха и Кайседо после отказа от Беллингема

«Ливерпуль» собирается купить 2-3 хавбеков даже после отказа от борьбы за Джуда Беллингема.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы считают, что свыше 130 млн фунтов за полузащитника дортмундской « » (с учетом всех расходов) – это слишком много. Но два или три футболиста в среднюю линию все же будут подписаны.

Как сообщает The Telegraph, « » переключится на , Конора Галлахера (оба – « »), Мойсеса Кайседо (« »), Райана Гравенберха («Бавария»).