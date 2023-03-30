Райт-Филлипс назвал «Сити» – «Ливерпуль» главным соперничеством в истории АПЛ: «Они подталкивали друг друга к новым высотам. Многие хотят тренировать как Клопп и Пеп»

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Шон Райт-Филлипс считает соперничество «Ман Сити» с «Ливерпулем» лучшим в истории АПЛ.

«Я считаю, что оно должно быть на первом месте. Не припоминаю, чтобы на протяжении стольких сезонов две команды шли ноздря в ноздрю в гонке за титулом, подталкивая друг друга к таким высотам.

И дело не только в количестве очков, но также и в количестве голов, которое необходимо было забивать из-за беспокойства о разнице мячей. Эти противостояния были феноменальны.

Сейчас борьба за титул тоже великолепная, но я не думаю, что соперники вывели друг друга на такой уровень.

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер подали один пример, а теперь Гвардиола и Клопп подают другой, если говорить о футболе. Игра эволюционировала и в какой-то степени стала совершенно иной.

Они подали пример таким людям, как Артета, а за ним идут Майкл Кэррик, Венсан Компани. Среди молодых тренеров по цепочке зарождается совершенно новый стиль футбола, и это прекрасно.

Артета взял то, что знает сам, смешал с тем, что узнал от Пепа, и теперь борется за титул. И все это за два или три года, причем он говорит, что «Арсенал» уже опережает график.

Эти двое привнесли в игру нечто невероятное, очень многие молодые специалисты хотят тренировать так, как Клопп и Пеп, а затем выйти на новый уровень. С нетерпением жду нового витка развития футбола», – сказал Betway бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы сыграет с командой Юргена Клоппа в 29-м туре АПЛ. Матч начнется 1 апреля в 14:30 по московскому времени.

18 комментариев

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Under
Ответ Los Galácticos
Два чемпионства Сити с перевесом в 1 очко тому подтверждение, притом что в любом другом сезоне АПЛ такого количества очков Ливерпулю хватило чтобы стать чемпионом.
такое ощущение, что и вы, и Райт-Филипс только два сезона и смотрели АПЛ, которой уже больше 30 лет к слову
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В Питере Пять
Ну вообще, это реально крутое противостояние. Ещё мне понравился сезон, когда Сити первый трофей брал с голом Агуэро в доп время. Когда МЮ уже закончили свой матч и все ждали результаты Сити, в прямом эфире показывали как меняются эмоции. На всю жизнь запомнил.
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llolishe
Ливерпуль Клоппа мог бы быть вообще доминирующей силой 10 сезонов подряд если бы тратили как Сити
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llolishe
Какое это противостояние если у Сити лишь одна победа на Энфилде и то против полудубля Ливерпуля?
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United_LP
Ответ раскаявшийся жиробас
Арсенал и МЮ в начале нулевых - ну да, ну да, пошли мы на...
С приходом Венгера до 2005 можно сказать.
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Диер Ташкент
Ответ Очки Дани Алвеса
Ливерпуль брал чемпионство в ковидном сезоне, и перед паузой у него там чуть ли не -20 очков от преследователей было. Так что там сезон в одну калитку выигран был.
ну я в целом про противостояние сити - лфк
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Lord Baium
У меня складывается впечатление последние годы, что Сити топит тогда, когда топит Ливерпуль. Без конкуренции от красных Сити сами начинают возиться и не преодолевают планку 90+.
Ну кроме начальных сезонов с Клоппом.
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раскаявшийся жиробас
Арсенал и МЮ в начале нулевых - ну да, ну да, пошли мы на...
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Очки Дани Алвеса
Ответ Диер Ташкент
3 сезона. когда Ливерпуль брал чемпионство и два раза занял второе место
Ливерпуль брал чемпионство в ковидном сезоне, и перед паузой у него там чуть ли не -20 очков от преследователей было. Так что там сезон в одну калитку выигран был.
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RAMIK
Ответ AmazingN
Сэр Алекс с его МЮ — да да, пошел я нахер)))
МЮ 1999 и 2007-08 думаю сильнейшие команды АПЛ в истории. Потом думаю Арсенал Венгера, времен Анри, Вейра, Коула. Следом идёт Ливерпуль Клоппа, который взял ЛЧ. Потом уже Сити времен Гвардиолы.
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Очки Дани Алвеса
Нет ощущения, что в том году Ливерпуль там за что-то боролся в конце концов в АПЛ. Сити сам чуть себя не подставил. При этом Ливерпуль выигрывал матчи с натяжкой, а Сити дурака валял, спокойно потом делая камбэки.
А вот в сезоне 18/19 - да, была красотища с 6-7 турами подряд разницей в одно очко.
+3
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Диер Ташкент
Ответ Michael Boldyrev
Стольких - это два? (Не минусуйте, это реально вопрос)
3 сезона. когда Ливерпуль брал чемпионство и два раза занял второе место
+3
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Теннисный абсолют
Ответ AmazingN
Сэр Алекс с его МЮ — да да, пошел я нахер)))
МЮ один раз только больше 90 очков набирал
Слабые титулы со слабой игрой непривлекательной.
В отдельном сезоне МЮ никогда не играл на уровне пиковых Сити Физруолы, Челси Жозе, Арсенала Венгера или Ливерпуля Клоппа
0
-6
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Диер Ташкент
> Не припоминаю, чтобы на протяжении стольких лет две команды ноздря в ноздрю боролись в гонке за титулом
ну справедливо ради 3 сезона. в остальных Ливерпуль там, где то болтался
0
-1
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AmazingN
Ответ Теннисный абсолют
Манчестер Сити думаю сильнейшая команда в истории АПЛ На втором месте Челси Моуриньо На третьем Арсенал Венгера или Ливерпуль Клоппа Такая вот топ-3, великая.
Сэр Алекс с его МЮ — да да, пошел я нахер)))
+4
-1
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Michael Boldyrev
Стольких - это два? (Не минусуйте, это реально вопрос)
+17
-1
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Теннисный абсолют
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Los Galácticos
Два чемпионства Сити с перевесом в 1 очко тому подтверждение, притом что в любом другом сезоне АПЛ такого количества очков Ливерпулю хватило чтобы стать чемпионом.
+11
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+7
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