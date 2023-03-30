Райт-Филлипс назвал «Сити» – «Ливерпуль» главным соперничеством в истории АПЛ: «Они подталкивали друг друга к новым высотам. Многие хотят тренировать как Клопп и Пеп»
Шон Райт-Филлипс считает соперничество «Ман Сити» с «Ливерпулем» лучшим в истории АПЛ.
«Я считаю, что оно должно быть на первом месте. Не припоминаю, чтобы на протяжении стольких сезонов две команды шли ноздря в ноздрю в гонке за титулом, подталкивая друг друга к таким высотам.
И дело не только в количестве очков, но также и в количестве голов, которое необходимо было забивать из-за беспокойства о разнице мячей. Эти противостояния были феноменальны.
Сейчас борьба за титул тоже великолепная, но я не думаю, что соперники вывели друг друга на такой уровень.
Алекс Фергюсон и Арсен Венгер подали один пример, а теперь Гвардиола и Клопп подают другой, если говорить о футболе. Игра эволюционировала и в какой-то степени стала совершенно иной.
Они подали пример таким людям, как Артета, а за ним идут Майкл Кэррик, Венсан Компани. Среди молодых тренеров по цепочке зарождается совершенно новый стиль футбола, и это прекрасно.
Артета взял то, что знает сам, смешал с тем, что узнал от Пепа, и теперь борется за титул. И все это за два или три года, причем он говорит, что «Арсенал» уже опережает график.
Эти двое привнесли в игру нечто невероятное, очень многие молодые специалисты хотят тренировать так, как Клопп и Пеп, а затем выйти на новый уровень. С нетерпением жду нового витка развития футбола», – сказал Betway бывший полузащитник «Манчестер Сити».
Команда Пепа Гвардиолы сыграет с командой Юргена Клоппа в 29-м туре АПЛ. Матч начнется 1 апреля в 14:30 по московскому времени.
Ну кроме начальных сезонов с Клоппом.
А вот в сезоне 18/19 - да, была красотища с 6-7 турами подряд разницей в одно очко.
Слабые титулы со слабой игрой непривлекательной.
В отдельном сезоне МЮ никогда не играл на уровне пиковых Сити Физруолы, Челси Жозе, Арсенала Венгера или Ливерпуля Клоппа
ну справедливо ради 3 сезона. в остальных Ливерпуль там, где то болтался