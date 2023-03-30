Райт-Филлипс назвал «Сити» – «Ливерпуль» главным соперничеством в истории АПЛ: «Они подталкивали друг друга к новым высотам. Многие хотят тренировать как Клопп и Пеп»

считает соперничество « » с « » лучшим в истории АПЛ.

«Я считаю, что оно должно быть на первом месте. Не припоминаю, чтобы на протяжении стольких сезонов две команды шли ноздря в ноздрю в гонке за титулом, подталкивая друг друга к таким высотам.

И дело не только в количестве очков, но также и в количестве голов, которое необходимо было забивать из-за беспокойства о разнице мячей. Эти противостояния были феноменальны.

Сейчас борьба за титул тоже великолепная, но я не думаю, что соперники вывели друг друга на такой уровень.

и Арсен Венгер подали один пример, а теперь Гвардиола и Клопп подают другой, если говорить о футболе. Игра эволюционировала и в какой-то степени стала совершенно иной.

Они подали пример таким людям, как Артета, а за ним идут Майкл Кэррик, Венсан Компани. Среди молодых тренеров по цепочке зарождается совершенно новый стиль футбола, и это прекрасно.

Артета взял то, что знает сам, смешал с тем, что узнал от Пепа, и теперь борется за титул. И все это за два или три года, причем он говорит, что « » уже опережает график.

Эти двое привнесли в игру нечто невероятное, очень многие молодые специалисты хотят тренировать так, как Клопп и Пеп, а затем выйти на новый уровень. С нетерпением жду нового витка развития футбола», – сказал Betway бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы сыграет с командой Юргена Клоппа в 29-м туре АПЛ. Матч начнется 1 апреля в 14:30 по московскому времени.