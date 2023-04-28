Член совета директоров «Динамо» о том, что Йоканович уйдет, если клуб не попадет в топ-3: «Высока вероятность»

Славиша Йоканович может уйти из «Динамо», если клуб не попадет в топ-3 по итогам сезона.

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

– Мы правильно понимаем, что точно покинет « », если озвученная вами цель не будет достигнута?

– Высока вероятность (кивает).

– Вероятность продления – только если в тройке команда будет?

– Коллеги, я вам ответил про главного тренера. У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует, – сказал Гафин.

В начале апреля Гафин заявил, что попадание в тройку – задача «Динамо» на этот сезон.

Сейчас московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир . Отставание от «Спартака», идущего третьим, – 9 очков. При этом у красно-белых есть игра в запасе.

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