Член совета директоров «Динамо» о том, что Йоканович уйдет, если клуб не попадет в топ-3: «Высока вероятность»
Славиша Йоканович может уйти из «Динамо», если клуб не попадет в топ-3 по итогам сезона.
Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.
– Мы правильно понимаем, что Йоканович точно покинет «Динамо», если озвученная вами цель не будет достигнута?
– Высока вероятность (кивает).
– Вероятность продления – только если в тройке команда будет?
– Коллеги, я вам ответил про главного тренера. У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует, – сказал Гафин.
В начале апреля Гафин заявил, что попадание в тройку – задача «Динамо» на этот сезон.
Сейчас московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от «Спартака», идущего третьим, – 9 очков. При этом у красно-белых есть игра в запасе.
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Стоять с ОЧЕНЬ серьёзной миной на бровке - это не профессия, имхо...
Ну поменяют они тренера, что изменится?
Даже у Шварца не получилось добиться чего-то большего, чем 3 место (что было провалом, команда в определенное время даже боролась за Чемпионство)
Прям Тоттенхэм из Москвы
Насколько высока вероятность, что ты сам свалишь?