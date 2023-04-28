Член совета директоров «Динамо» о том, что Йоканович уйдет, если клуб не попадет в топ-3: «Высока вероятность»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Гафин Футбол

Славиша Йоканович может уйти из «Динамо», если клуб не попадет в топ-3 по итогам сезона.

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

– Мы правильно понимаем, что Йоканович точно покинет «Динамо», если озвученная вами цель не будет достигнута?

– Высока вероятность (кивает).

– Вероятность продления – только если в тройке команда будет?

– Коллеги, я вам ответил про главного тренера. У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует, – сказал Гафин.

В начале апреля Гафин заявил, что попадание в тройку – задача «Динамо» на этот сезон.

Сейчас московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от «Спартака», идущего третьим, – 9 очков. При этом у красно-белых есть игра в запасе.

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24 комментария

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waleri
Не смешите почтенную публику! ТОП-5 то не видать, какая тройка, о чем он?
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Mixos Demid
То есть это существо с нами до конца сезона?
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Дандрей
Переживать из-за этого никто из динамиков, я думаю, никто не будет.
Стоять с ОЧЕНЬ серьёзной миной на бровке - это не профессия, имхо...
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Dr. Heisenberg
Ладно уже тройкой смешить общественность, а вот достойный футбол действительно хотелось бы увидеть хотя бы в парочке матчей из оставшихся, но и тут надежды не велики, судя по всему.
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rigobersong
Зачем нужно Динамо и эти траты, другие Московские клубы хотя бы титулы берут, в Европе какие-то победы локальные и не только имеют. Лучше уж эти сотни миллионов раздать Томи, Ротору, Шиннику, Лучу, Амкару (или как он сейчас называется), и сделать 20 команд в РПЛ. Там хотя бы для городов и людей радость будет, да будут так же распиливать, но согласитесть это куда приятнее и полезнее чем содержать Динамо:))
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Владимир Никаноров
О том что Йоканович тренер низкой квалификации сразу было понятно поскольку больше одного сезона он в командах редко задерживался футбольный "Альфонс" по другому не на зовёшь...последние его успехи десятилетней давности и на что рассчитывало руководство Динамо Москва пригласив его главным тренером вызывает удивление...
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Artem Piatkov
Там надо всё руководство в шею
Ну поменяют они тренера, что изменится?

Даже у Шварца не получилось добиться чего-то большего, чем 3 место (что было провалом, команда в определенное время даже боролась за Чемпионство)

Прям Тоттенхэм из Москвы
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Igbin
Ответ Jason Kidd
Что значит "если"? После серии бездарных матчей есть шансы на тройку? В руководстве этого клуба реальные неадекваты, я это писал ещё когда динамики вылетели в лучшую лигу мира...
Они не неадекваты, они твердо намерены избавиться от Йокановича без выплаты неустойки. Для этого надо поставить перед ним нереальную задачу. Если бы были шансы на тройку, поставили бы задачу стать чемпионом.
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FIM9965
Гифин,Бувач,Йоканович на выход
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Dr. Heisenberg
Народ, вы, конечно, все быстры на расправу. Бувач, Гафин еще год назад были неприкасаемыми. В данных обстоятельствах они в общем-то делают свою работу, если не на отлично, то на 4 (может, с минусом). Невозможно работать не ошибаясь. Что касается Йокановича, то мне, например, где-то после 7 туров стало понятно, что в этом сезоне мы результата не увидим. Если хотели ТОП-3 весной 2023 года, то менять его надо было осенью 22-го. Думаю и наверху это поняли задним умом. Поэтому была сделана ставка на Кубок, но, объективно говоря, в апреле Динамо попало в черную полосу (+ перманентный поиск игры, + судейские странности). Поэтому что тут сейчас сокрушаться? Да, обидно, год юбилея получился скомканным, но сейчас важно не наломать дров и не принять на эмоциях каких-нибудь глупых решений.
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Кеша
У меня такое ощущение , что в Динамо сидят враги и болельщиков держат за идиотов . Какая игра , какая тройка ?
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FIM9965
Ответ Никита Самарин
К сожалению Йоканович оказался большой ошибкой. Теперь надо оставшееся время потратить с умом и найти подходящего тренера, который будет ставить футбол, в который играло Динамо при Шварце.
При Шварце Динамо то же играло посредствено, а вот в тандеме Шварц-Воронин хорошо играло
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Eric_Cartman
Ответ rigobersong
Зачем нужно Динамо и эти траты, другие Московские клубы хотя бы титулы берут, в Европе какие-то победы локальные и не только имеют. Лучше уж эти сотни миллионов раздать Томи, Ротору, Шиннику, Лучу, Амкару (или как он сейчас называется), и сделать 20 команд в РПЛ. Там хотя бы для городов и людей радость будет, да будут так же распиливать, но согласитесть это куда приятнее и полезнее чем содержать Динамо:))
Зачем распылять где-то там, если можно не выходя из пределов садового кольца, так сказать, пешком отнести чемодан и барсетку отката вынести обратно? 🥳
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Igorrr
Надо дать шанс Мостовому
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besaxara
Член совета директоров «Динамо»: Мы своё призвание не забудем - смех и радость мы приносим людям!
Насколько высока вероятность, что ты сам свалишь?
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Архитектор Мендисабаль
Надо Валдаса Иванаускиса брать, он вытянет...
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Никита Самарин
К сожалению Йоканович оказался большой ошибкой. Теперь надо оставшееся время потратить с умом и найти подходящего тренера, который будет ставить футбол, в который играло Динамо при Шварце.
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redbalance
Смородскую генеральным, Мостового главным тренером и 101 ваше!!!
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Подлый Интригант
А он типо в еврокубки хотел попасть или что?)))
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Jason Kidd
Что значит "если"? После серии бездарных матчей есть шансы на тройку? В руководстве этого клуба реальные неадекваты, я это писал ещё когда динамики вылетели в лучшую лигу мира...
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igls54
Адьос, Славиша!
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