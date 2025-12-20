Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»

Канчельскис предложил вручить госнаграды российским футболистам в Европе.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил вручить государственные награды российским футболистам в Европе.

«Почему бы не вручить госнаграду российским футболистам, которые играют в Европе за то, что они там прославляют нашу страну?

Если и награждать то всех, даже тех, кто еще давно играл в Европе. Правда об этом не мы должны говорить, а представители власти. Хочу, чтобы это делали при жизни, а не после того, как человек умирает», – сказал Канчельскис.