Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
Канчельскис предложил вручить госнаграды российским футболистам в Европе.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил вручить государственные награды российским футболистам в Европе.
«Почему бы не вручить госнаграду российским футболистам, которые играют в Европе за то, что они там прославляют нашу страну?
Если и награждать то всех, даже тех, кто еще давно играл в Европе. Правда об этом не мы должны говорить, а представители власти. Хочу, чтобы это делали при жизни, а не после того, как человек умирает», – сказал Канчельскис.
Источник: «РБ Спорт»
