У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию
«Динамо» проиграло «Факелу» матч, на котором отмечалось столетие клуба.
Игра 25-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. Этот матч был приурочен к столетию бело-голубых – в честь этого «Динамо» вышло на поле в особой форме, а также подготовило праздничную программу.
Всего у «Динамо» одна победа в шести последних матчах – над «Пари НН» (3:1). На этом отрезке комада Славиши Йокановича потерпела поражения от «Факела» (0:2), «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:2), а также от «Акрона» в Фонбет Кубке России (0:0, по пен. 1:4). Также «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3).
Следующий матч «Динамо» проведет 6 мая – против «Химок».
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Зенит - домашний требл на 95-летие (Чемпионат, Кубок + Суперкубок) 🔥👍
Спартак - Чемпионство на 95-летие и Кубок на 100-летие 🏆✨
Динамо - 8 место и вылет от Нальчика на 95-летие ❌
Вылет от Акрона и 0:2 Факелу на 100-летие 🤦
В Аль-Насре за провалы выгнали тренера и распустили всё руководство
Динамовцам на заметку
Факел с победой, Воронеж нужен РПЛ!
А на выходе Факел взял на 100 лет и грохнуло это Динамою
Серб беги, чтоб тебя фанаты не догнали, беги скорей.