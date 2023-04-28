У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

«Динамо» проиграло «Факелу» матч, на котором отмечалось столетие клуба.

Игра 25-го тура Мир завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. Этот матч был приурочен к столетию бело-голубых – в честь этого «Динамо» вышло на поле в особой форме, а также подготовило праздничную программу.

Всего у «Динамо» одна победа в шести последних матчах – над «Пари НН» (3:1). На этом отрезке комада потерпела поражения от « » (0:2), «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:2), а также от «Акрона» в Фонбет Кубке России (0:0, по пен. 1:4). Также «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3).

Следующий матч « » проведет 6 мая – против «Химок».

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