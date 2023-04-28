У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» проиграло «Факелу» матч, на котором отмечалось столетие клуба.

Игра 25-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. Этот матч был приурочен к столетию бело-голубых – в честь этого «Динамо» вышло на поле в особой форме, а также подготовило праздничную программу.

Всего у «Динамо» одна победа в шести последних матчах – над «Пари НН» (3:1). На этом отрезке комада Славиши Йокановича потерпела поражения от «Факела» (0:2), «Зенита» (1:3) и «Сочи» (0:2), а также от «Акрона» в Фонбет Кубке России (0:0, по пен. 1:4). Также «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3).

Следующий матч «Динамо» проведет 6 мая – против «Химок».

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88 комментариев

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Кирилл Польский
⚡️⚡️⚡️Фёдор Смолов фанатам Динамо после поражения в юбилейном матче: "###, пацаны, через 100 лет выиграем, обещаю!"
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Алексей Минин
С юбилеем!
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Artem Piatkov
🎉Как команды поздравляли своих болельщиков с юбилеем 💯:

Зенит - домашний требл на 95-летие (Чемпионат, Кубок + Суперкубок) 🔥👍

Спартак - Чемпионство на 95-летие и Кубок на 100-летие 🏆✨

Динамо - 8 место и вылет от Нальчика на 95-летие ❌
Вылет от Акрона и 0:2 Факелу на 100-летие 🤦

В Аль-Насре за провалы выгнали тренера и распустили всё руководство
Динамовцам на заметку
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Александр Попов
Позорище! Нет слов! Никакого характера.
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Олег Иванов
Один из самых смешных клубов России. Как и его владелец - втб, у которого 700 миллиардов убытков за 2022 год.
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ХавиГави_Паратрупер
Отметили с "огоньком"🔥
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Tilo Wolf
Славно юбилей отметили!
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Kitson75
Факел красавцы! От всей страны поздравили! Обтекайте.
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Владислав88
что ещё Юканович должен сделать, чтоб его сняли? Югославский Хохлов 🤣
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Nikita Skvortsov
Ну шо, как отметили?)
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BaltikaSPb
зато световое шоу классное
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Chinese mafia
Сколько это дербмо ещё будет продолжаться? Где отставки?!
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Dmitry Gaidar
Понимаешь что болеешь за самый неудачный клуб 21века!
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Эндрю81
Умение грамотно отпраздновать для болельщиков столетие любимой команды эффективные менеджеры ФК ’’Спартак’’ передают не менее профессиональным работникам ФК ’’Динамо’’.
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mishakmv96
В Динамо всё стабильно: деньги есть, состав хороший, но нет характера.
Факел с победой, Воронеж нужен РПЛ!
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Усы Шлюбы
С юбилеем! ))
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KOT_B_yHTAX
Интересно это уже традиция такая у Юбиляров к 100-летию позорится так?
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Edo Milanian
Есть какая-то альтернативная дата столетия? )
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Recreated
Какая ж днищенская игра!! Как тяжко смотреть на такое УГ от Йокановича! Проиграть Факелу на своём поле в день столетия высший пилотаж!
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rigobersong
Вся история Динамо в одном матче:))🤣🤣🤣
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Дмитрий Посадский
Ну неужели и после сегодняшнего бардака не будет отставки Йокановича?
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FIM9965
Йокановщина какая то, а не игра
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Дуойка Бубнова
проблема динамо не в игроках и не в тренере, а в некомпетентном руководстве и всяких там "смотрящих" или "попечителей" или как они там называются. люди просто не понимают чем они занимаются, но зато с дармовыми деньгами, которые никто не считает - это по сути квинтэссенция дотационного зазеркалья РФПЛ.
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STAVRsSC
Всё руководство, нафиг, в отставку. Бувача, Йокановича... Хватит издеваться над командой.
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TheSportNik
А сколько понтов было у Динамо, мол Тюкавин- звезда, Смолов- в Реал рвался,другой из Армении в Челси завтра купят, Фомин- звезда пенальти, что не игрок, то понты.
А на выходе Факел взял на 100 лет и грохнуло это Динамою
Серб беги, чтоб тебя фанаты не догнали, беги скорей.
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