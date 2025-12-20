«Ливерпуль» хочет вернуться в зону ЛЧ, «Тоттенхэм» – выбраться из положения середняка

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» должен порадовать ценителей английского футбола.

Соперники померяются силами в рамках 17-го тура чемпионата Премьер-лиги.

Положение клубов пока что не соответствует их амбициям. «Ливерпуль» идет на 7-м месте, «Тоттенхэм Хотспур» – на 11-м. Четыре очка разделяют участников матча в таблице.

