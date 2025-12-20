Анзор Кавазашвили: «Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира. Величайшее достижение Матвея, советской и российской вратарской школы»

Кавазашвили: Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко оценил игру Матвея Сафонов .

Голкипер «ПСЖ » сделал 4 сэйва в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пенальти).

– Величайшее достижение Матвея и в целом советской и российской вратарской школы. Пускай Европа и весь мир думают, каких вратарей надо держать у себя в обойме. «ПСЖ» забрали Сафонова, но он каким-то образом оказался на скамейке. Сейчас он доказал психологией, нервной системой, что он терпелив и мастеровит.

Он прямо сейчас среди лучших вратарей мира, этот случай даст ему шанс стать номинантом на лучшего вратаря Европы в этом сезоне. Такого бенефиса еще не было, никто такое не мог сотворить. Если будет дальше играть в основе, это будет лучшим признанием российской школы вратарей.

– Сафонов – лучший вратарь в России сейчас?

– Прямо в данную секунду да. Но это только если будет играть дальше. Я вообще не мог понять, почему сначала итальянец его затмил, сейчас француз. Но Бог дал ему шанс вчера, Сафонов им воспользовался. Его время пришло, – сказал Кавазашвили.