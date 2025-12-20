  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анзор Кавазашвили: «Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира. Величайшее достижение Матвея, советской и российской вратарской школы»
4

Анзор Кавазашвили: «Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира. Величайшее достижение Матвея, советской и российской вратарской школы»

Кавазашвили: Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко оценил игру Матвея Сафонов.

Голкипер «ПСЖ» сделал 4 сэйва в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пенальти).

– Величайшее достижение Матвея и в целом советской и российской вратарской школы. Пускай Европа и весь мир думают, каких вратарей надо держать у себя в обойме. «ПСЖ» забрали Сафонова, но он каким-то образом оказался на скамейке. Сейчас он доказал психологией, нервной системой, что он терпелив и мастеровит.

Он прямо сейчас среди лучших вратарей мира, этот случай даст ему шанс стать номинантом на лучшего вратаря Европы в этом сезоне. Такого бенефиса еще не было, никто такое не мог сотворить. Если будет дальше играть в основе, это будет лучшим признанием российской школы вратарей.

– Сафонов – лучший вратарь в России сейчас?

– Прямо в данную секунду да. Но это только если будет играть дальше. Я вообще не мог понять, почему сначала итальянец его затмил, сейчас француз. Но Бог дал ему шанс вчера, Сафонов им воспользовался. Его время пришло, – сказал Кавазашвили.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34814 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: Odds
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoАнзор Кавазашвили
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
сегодня, 08:38
Гришин о Сафонове: «Если бы не травма, мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ»
сегодня, 03:41
Главные новости
Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, которые разбираются в футболе. Хочу следующей весной отыграть весь матч за сборную»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» играет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
13 минут назадLive
«Ньюкасл» не уступил «Челси» – 2:2. Жоао Педро сравнял с паса вратаря Санчеса, Вольтемаде сделал дубль в 1-м тайме
15 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
16 минут назад
«Барселоне» интересны Гвардиол и Бастони. Клуб хочет подписать минимум одного центрального защитника летом
34 минуты назад
«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)
сегодня, 13:42
Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: «Может, и правда. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу»
45 минут назад
«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
50 минут назад
«Ливерпуль» хочет вернуться в зону ЛЧ, «Тоттенхэм» – выбраться из положения середняка
сегодня, 13:30Реклама
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: «Кто их отдаст? Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы»
1 минуту назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
13 минут назадLive
У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
15 минут назад
Вратарь «Челси» Санчес ассистировал Жоао Педро в матче с «Ньюкаслом»
25 минут назад
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Холанд, Шерки, Фоден играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
53 минуты назад
Роман Павлюченко: «Покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали. Покер круче, чем мои три гола за две игры»
55 минут назад
Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
сегодня, 13:32
Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Важно, чтобы президент мне доверял. Я очень рад работать в этом клубе, у меня прекрасные отношения с Деку»
сегодня, 13:29
Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»
сегодня, 12:59
Фергюсон о Роналду: «Было понятно, что в нем есть что-то особенное – не только его навыки, но и желание быть лучшим. После каждой тренировки Криштиану практиковался бить штрафные»
сегодня, 12:21