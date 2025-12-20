Вратарь «Челси» Санчес ассистировал Жоао Педро в матче с «Ньюкаслом»
Вратарь «Челси» отдал голевой пас в матче АПЛ.
Вратарь «Челси» Роберт Санчес сделал результативную передачу в матче 17-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2, второй тайм).
На 66-й минуте встречи испанский голкипер выбил мяч из своей штрафной площади на половину поля соперника. Нападающий Жоао Педро обработал пас, ушел от защитника и сравнял счет, забив ударом из пределов штрафной площади.
