Вратарь «Челси» Санчес ассистировал Жоао Педро в матче с «Ньюкаслом»

Вратарь «Челси» отдал голевой пас в матче АПЛ.

Вратарь «Челси » Роберт Санчес сделал результативную передачу в матче 17-го тура АПЛ против «Ньюкасла » (2:2, второй тайм).

На 66-й минуте встречи испанский голкипер выбил мяч из своей штрафной площади на половину поля соперника. Нападающий Жоао Педро обработал пас, ушел от защитника и сравнял счет, забив ударом из пределов штрафной площади.

