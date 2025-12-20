  • Спортс
  Павлюченко мог перейти в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма» в 2010-м: «Поступило предложение, хотел пойти. Леви сказал: «Ром, забудь о «Ливерпуле». В Англии я тебя никуда не продам»
Павлюченко мог перейти в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма» в 2010-м: «Поступило предложение, хотел пойти. Леви сказал: «Ром, забудь о «Ливерпуле». В Англии я тебя никуда не продам»

Павлюченко мог перейти в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма» в 2010 году.

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил несостоявшийся переход в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма» в 2010 году.

«В тот момент я уже хотел уходить из «Тоттенхэма», в голове сидели такие мысли. Когда поступило предложение от «Ливерпуля», конечно, хотел туда пойти. Но речь шла об аренде, да и [Дэниэл] Леви мне на первой встрече сразу сказал: «Ром, забудь о «Ливерпуле». В Англии я тебя никуда не продам».

Я сразу понял, что шансов перейти в «Ливерпуль» у меня нет. Понимал, что в английский клуб меня не продадут и не отпустят в аренду. Президент клуба сразу определил рамки – либо оставайся в «Тоттенхэме», либо уезжай из Англии играть в другое место. Так он мне и сказал.

С Робби Кином, который в свое время переходил в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма», такой вариант не обсуждал. Но я расстроился, когда он вернулся в «Тоттенхэм», потому что это мой прямой конкурент, а их и так было много (смеется).

Это тоже были счастливые совместные дни в команде, потому что Кин – звезда мирового уровня, человек-бомбардир. Вместе с ним мы играли и забивали. А когда он пришел, я злился: «Куда ты прешь? Здесь есть я», – сказал Павлюченко.

