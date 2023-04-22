Славиша Йоканович: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У «Динамо» не так много игроков, которые могут похвастаться таким уровнем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Славиша Йоканович назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

«Динамо» в субботу в рамках 24‑го тура Мир РПЛ на выезде проиграло «Зениту» со счетом 1:3.

– Почему «Зенит» лидирует в РПЛ пять лет подряд? В чем их секрет?

– В данном случае нет конкретного ответа. Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос.

«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Это мастеровитая команда, в которой много игроков с опытом выступления на международных турнирах.

Сейчас мы не можем похвастаться этим, у нас молодая команда, средний возраст игроков 21 год. У нас не так много футболистов, которые могут похвастаться таким же уровнем. В любом случае мы к этому стремимся, – сказал тренер «Динамо». 

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42 комментария

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Данко Лазович
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
борьбу за что?)
+16
-3
+13
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Катя СПб
Ответ zzzeeerrrooo
так это в основном за счёт легов , если убрать Малкома никто не мешает тому Спартаку брать качественных игроков как тот же Сантос или Клаудиньо , которые могут закрывать по три позиции на поле Бразильцы с большим удовольствием едут играть в наш чемп , а качественных игроков там полно
Это у Зенита такая цена. Для Спартака за счет агентских они стоили бы вдвое дороже. Ведь клуб "частный", так вот деньги экономит.
+11
-3
+8
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Вова Гаврилов
Я конечно понимаю, что у Зенита состав хороший по меркам РПЛ, но кому мешает тщательно также работать на трансферном рынке. Я думаю, что у Динамо ни настолько меньше ресурсов. Последнее время команда просто в плане игры деградирует
+12
-6
+6
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Злобный Конь
А насчёт распиаренного Захаряна.
Если он талантище - то за него бились бы несколько топ-клубов, а не один "Челси". Прокол агентишек и пиар-службы данного "игрока".
+10
-6
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Катя СПб
Это у Зенита такая цена. Для Спартака за счет агентских они стоили бы вдвое дороже. Ведь клуб "частный", так вот деньги экономит.
это само собой
понабрали всяких Шамаров с Перейрами и не знают куда их девать
Бенфика явный пример откуда нужно брать игроков при этом не тратя кучу денег на трансферы
+6
-2
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BaltikaSPb
Николсон + Бальде = Клаудиньо
Вместо одного стоящего игрока на эту сумму накупают всякий шлак пачками
Тут все как в жизни - вместо одной нормальной пары обуви можно купить что то непонятное но в десять раз дешевле, но потом не стоит удивляться что у тебя через неделю отвалится подошва
Как говаривал барон Ротшильд - «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (с)
+4
0
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Виталик Украинский
Ответ Дядя ТУРА
настолько меньше. зенит с отрывом лидер. даже на сайте трансфермаркет состав в 2 раза дороже преследователей
Точнее будет, не "дороже", а "подорожал" за время игры за Зенит. В некоторых столичных клубах все наоборот.
+3
0
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FCDM
А что там по Сочи тогда? Который громят все кому не лень, но только Сочи выносит Динамо в 2 удара - 2 гола. Что тут по составу скажет?
+3
0
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Катя СПб
Ответ Дядя ТУРА
настолько меньше. зенит с отрывом лидер. даже на сайте трансфермаркет состав в 2 раза дороже преследователей
РЖД обанкротился?
Так то игроки одного уровня, но играющие один в лидере, а другой в середняке на том маркете будут стоить по разному.
+5
-2
+3
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Shinco
Ответ Злодей Спб
Немного игроков - примерно ноль целых, ноль десятых -) Ну только типо уровня Чистякова, Сутора, Круга и вратаря (любого из трёх донных).
А вот Чистый сегодня понравился 👍
+2
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Дядя ТУРА
настолько меньше. зенит с отрывом лидер. даже на сайте трансфермаркет состав в 2 раза дороже преследователей
так это в основном за счёт легов , если убрать Малкома
никто не мешает тому Спартаку брать качественных игроков как тот же Сантос или Клаудиньо , которые могут закрывать по три позиции на поле
Бразильцы с большим удовольствием едут играть в наш чемп , а качественных игроков там полно
+2
0
+2
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Колбаскер тут
Ответ Данко Лазович
борьбу за что?)
За финку НКВД
+2
0
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Abriel
Ответ Данко Лазович
борьбу за что?)
за 5 или 7
+2
0
+2
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Злодей Спб
Немного игроков - примерно ноль целых, ноль десятых -)
Ну только типо уровня Чистякова, Сутора, Круга и вратаря (любого из трёх донных).
+3
-1
+2
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Юрий Тимофеев
Всем динамовцем привет и терпения. Тренер слаб .все игры на его совести . Степашин вон .
+3
-1
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Abriel
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
7 мая узнаем
+2
-1
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Leftdefender
Ответ Кеша
Надо честно признать , что у нас нет игроков высокого уровня . Легионеры сомнительные . Если , только ю, они дешевле отечественных . В целом сегодня играли не плохо , но недостаточно для победы . При Шварце ритм игры был совсем другой, физическая подготовка другая , самоотдача . У меня нет предложений никаких для изменения ситуации. Есть специалисты в клубе , которые должны решать.
В пердив думаю надо вам опять сходить.
+1
0
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Виталик Украинский
Ответ Кеша
Надо честно признать , что у нас нет игроков высокого уровня . Легионеры сомнительные . Если , только ю, они дешевле отечественных . В целом сегодня играли не плохо , но недостаточно для победы . При Шварце ритм игры был совсем другой, физическая подготовка другая , самоотдача . У меня нет предложений никаких для изменения ситуации. Есть специалисты в клубе , которые должны решать.
Постоянные толчки Скопинцева в спину соперника и его попытки оторвать руку Малкому, безусловно "ритм игры совсем другой". Физическая подготовка у него неплохая для борцовского ринга, но тут вроде должен быть футбол...
+1
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Кеша
Надо честно признать , что у нас нет игроков высокого уровня . Легионеры сомнительные . Если , только ю, они дешевле отечественных . В целом сегодня играли не плохо , но недостаточно для победы . При Шварце ритм игры был совсем другой, физическая подготовка другая , самоотдача . У меня нет предложений никаких для изменения ситуации. Есть специалисты в клубе , которые должны решать.
+1
-1
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Василь Еремеев
Ответ Ебздрогыч
Уровня огребания в ЛЧ. Так-то и Загреб, и Мидтьюллан играли в ЛЧ, весь вопрос как
Чего говорить о том, чего нет.
+2
-2
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Данко Лазович
Ответ Колбаскер тут
За финку НКВД
блин, точно. Спартак обязан ему подарить))
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Мельников Михаил
Мы видели, как практически эта команда (был, правда, ещё Шимански) может играть.
Так что Йоканович ерунду говорит. Он сам выбрал этот игровой стиль. Он сам отвечает за состояние игроков - как физическое, так и их мотивацию.
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Ответ BaltikaSPb
Николсон + Бальде = Клаудиньо Вместо одного стоящего игрока на эту сумму накупают всякий шлак пачками Тут все как в жизни - вместо одной нормальной пары обуви можно купить что то непонятное но в десять раз дешевле, но потом не стоит удивляться что у тебя через неделю отвалится подошва Как говаривал барон Ротшильд - «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (с)
Бальде хорош в последних играх, правда пенальти бить не может...
0
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Зайцев Руслан
Ответ Shamarin
Опять нытьё про бабло и отсутствие игроков, которые могут составить конкуренцию Зениту. В истории российского футбола был пример Петржелы. Зенит при нём имел бюджет ниже топ-10, но не побоялся сделать ставку на молодых и стал сносить всех направо и налево. В этом году есть появилось Торпедо Ларионова, с бюджетом не входящим даже в топ 16. Набрал ноунеймов по объявлениям, под свою философию и феерично заиграл с первого сезона без раскачки. Сегодня уровень российских футбола и хоккея на дне. Даже Акрон с сегодняшним составом мог бы вполне бороться за десятку в РПЛ.
Про Акрон не согласен, на морально-волевых далеко не уедешь, обязательно рано или поздно происходит надлом, а потом график начинает стремится вниз. У Зенита были крутые Попович, Аршавин, Кержаков, Денисов. Последние трое затащили Зенит дальше и не дали ему упасть назад, а у Акрона таких нет.
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