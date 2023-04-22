Славиша Йоканович: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У «Динамо» не так много игроков, которые могут похвастаться таким уровнем»

Славиша Йоканович назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

«Динамо» в субботу в рамках 24‑го тура Мир РПЛ на выезде проиграло « » со счетом 1:3.

– Почему «Зенит» лидирует в РПЛ пять лет подряд? В чем их секрет?

– В данном случае нет конкретного ответа. Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос.

«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Это мастеровитая команда, в которой много игроков с опытом выступления на международных турнирах.

Сейчас мы не можем похвастаться этим, у нас молодая команда, средний возраст игроков 21 год. У нас не так много футболистов, которые могут похвастаться таким же уровнем. В любом случае мы к этому стремимся, – сказал тренер « ».

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