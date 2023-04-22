Славиша Йоканович: «Зенит» – команда уровня ЛЧ. У «Динамо» не так много игроков, которые могут похвастаться таким уровнем»
Славиша Йоканович назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.
«Динамо» в субботу в рамках 24‑го тура Мир РПЛ на выезде проиграло «Зениту» со счетом 1:3.
– Почему «Зенит» лидирует в РПЛ пять лет подряд? В чем их секрет?
– В данном случае нет конкретного ответа. Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос.
«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Это мастеровитая команда, в которой много игроков с опытом выступления на международных турнирах.
Сейчас мы не можем похвастаться этим, у нас молодая команда, средний возраст игроков 21 год. У нас не так много футболистов, которые могут похвастаться таким же уровнем. В любом случае мы к этому стремимся, – сказал тренер «Динамо».
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Если он талантище - то за него бились бы несколько топ-клубов, а не один "Челси". Прокол агентишек и пиар-службы данного "игрока".
понабрали всяких Шамаров с Перейрами и не знают куда их девать
Бенфика явный пример откуда нужно брать игроков при этом не тратя кучу денег на трансферы
Вместо одного стоящего игрока на эту сумму накупают всякий шлак пачками
Тут все как в жизни - вместо одной нормальной пары обуви можно купить что то непонятное но в десять раз дешевле, но потом не стоит удивляться что у тебя через неделю отвалится подошва
Как говаривал барон Ротшильд - «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (с)
Так то игроки одного уровня, но играющие один в лидере, а другой в середняке на том маркете будут стоить по разному.
никто не мешает тому Спартаку брать качественных игроков как тот же Сантос или Клаудиньо , которые могут закрывать по три позиции на поле
Бразильцы с большим удовольствием едут играть в наш чемп , а качественных игроков там полно
Ну только типо уровня Чистякова, Сутора, Круга и вратаря (любого из трёх донных).
Так что Йоканович ерунду говорит. Он сам выбрал этот игровой стиль. Он сам отвечает за состояние игроков - как физическое, так и их мотивацию.