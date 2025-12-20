«Барселоне» интересны Гвардиол и Бастони. Клуб хочет подписать минимум одного центрального защитника летом

«Барселоне» интересны Гвардиол и Бастони.

«Барселона » ищет нового центрального защитника.

Каталонский клуб изучает рынок и хочет подписать как минимум одного игрока на эту позицию в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что контракт с Андреасом Кристенсеном , действующий до конца этого сезона, не будет продлен.

По желаемым характеристикам «Барсе» больше всего подходят Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити » и Алессандро Бастони из «Интера »: у них сильная левая нога, хороший пас, оба футболиста адаптированы к игре на высшем уровне, но не являются слишком возрастными. Кроме того, они могут сыграть и на фланге обороны. Контракты обоих защитников действуют до 2028 года.

В каталонском клубе надеются выйти к правилу «1 к 1» до открытия летнего трансферного окна – это позволит «блаугране» избавиться от ограничений на расходы.