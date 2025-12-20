Роман Павлюченко: «Покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали. Покер круче, чем мои три гола за две игры»

Павлюченко: покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил, как выступал за «Тоттенхэм».

«Тот «Ливерпуль» был очень серьезным по составу: капитан Джеррард, в атаке Торрес. Без разницы, впереди матч АПЛ или Кубка — стояла задача забить. Мой гол «Фулхэму» или «Сандерленду» сейчас не вспомнят, а вот «Ливерпулю» или «Челси» — да. Для меня те матчи стали проверкой.

Помню, мне не удавалось забить «Ливерпулю» в гостях, а вот домашние игры я проводил хорошо. Те матчи были праздником для всей команды и болельщиков. Было ли трудно? Конечно. Но у нас в «Тоттенхэме» тоже набралась хорошая команда. Реднаппу даже не надо было объяснять, как с ними играть. Все все прекрасно понимали. Установка одна — пожелать удачи.

Мы часто встречались с Аршавиным после матчей, но голы «Ливерпулю» не обсуждали. Да, в прессе писали о них. Покер Андрюхи везде показывали, говорили о нем, а о моих голах не рассказывали. Покер в одном матче – круче, чем мои три гола за две игры (смеется). Вот другое дело, если бы я сделал хет-трик.

Любимый гол «Ливерпулю»? Наверное, тот, который я забил в добавленное время. Он принес больше эмоций, чем два мяча в Кубке лиги. Хотя Кубки в Англии ценятся, но, как и у нас, играют там смешанные составы. Отношение к ним другое. Забить в АПЛ было важнее», – сказал Павлюченко.