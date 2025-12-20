  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Павлюченко: «Покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали. Покер круче, чем мои три гола за две игры»
5

Роман Павлюченко: «Покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали. Покер круче, чем мои три гола за две игры»

Павлюченко: покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил, как выступал за «Тоттенхэм».

«Тот «Ливерпуль» был очень серьезным по составу: капитан Джеррард, в атаке Торрес. Без разницы, впереди матч АПЛ или Кубка — стояла задача забить. Мой гол «Фулхэму» или «Сандерленду» сейчас не вспомнят, а вот «Ливерпулю» или «Челси» — да. Для меня те матчи стали проверкой.

Помню, мне не удавалось забить «Ливерпулю» в гостях, а вот домашние игры я проводил хорошо. Те матчи были праздником для всей команды и болельщиков. Было ли трудно? Конечно. Но у нас в «Тоттенхэме» тоже набралась хорошая команда. Реднаппу даже не надо было объяснять, как с ними играть. Все все прекрасно понимали. Установка одна — пожелать удачи.

Мы часто встречались с Аршавиным после матчей, но голы «Ливерпулю» не обсуждали. Да, в прессе писали о них. Покер Андрюхи везде показывали, говорили о нем, а о моих голах не рассказывали. Покер в одном матче – круче, чем мои три гола за две игры (смеется). Вот другое дело, если бы я сделал хет-трик.

Любимый гол «Ливерпулю»? Наверное, тот, который я забил в добавленное время. Он принес больше эмоций, чем два мяча в Кубке лиги. Хотя Кубки в Англии ценятся, но, как и у нас, играют там смешанные составы. Отношение к ним другое. Забить в АПЛ было важнее», – сказал Павлюченко.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34820 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoРоман Павлюченко
logoЛиверпуль
logoТоттенхэм
logoАндрей Аршавин
logoЧемпионат.com
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Батракова лучший старт по голам в РПЛ среди наших звездочек. Обошел Кержакова и Сычева 💪
14 декабря, 19:14
Павлюченко о Кордобе: «Лучший форвард РПЛ в 2025-м. Нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. А он обладает всеми этими качествами»
14 декабря, 15:09
Камил Гаджиев: «Павлюченко – наш лучший нападающий, его голы повлияли на историю российского футбола. Дзюба – один из самых запоминающихся внутри страны»
11 декабря, 18:54
Глушаков о конфликте с Павлюченко: «В «Локо» напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?»
9 декабря, 15:45
Главные новости
Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, которые разбираются в футболе. Хочу следующей весной отыграть весь матч за сборную»
10 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» играет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
14 минут назадLive
«Ньюкасл» не уступил «Челси» – 2:2. Жоао Педро сравнял с паса вратаря Санчеса, Вольтемаде сделал дубль в 1-м тайме
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
17 минут назад
«Барселоне» интересны Гвардиол и Бастони. Клуб хочет подписать минимум одного центрального защитника летом
35 минут назад
«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)
сегодня, 13:42
Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: «Может, и правда. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу»
46 минут назад
«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
51 минуту назад
«Ливерпуль» хочет вернуться в зону ЛЧ, «Тоттенхэм» – выбраться из положения середняка
сегодня, 13:30Реклама
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: «Кто их отдаст? Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы»
2 минуты назад
Анзор Кавазашвили: «Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира. Величайшее достижение Матвея, советской и российской вратарской школы»
12 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
14 минут назадLive
У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
16 минут назад
Вратарь «Челси» Санчес ассистировал Жоао Педро в матче с «Ньюкаслом»
26 минут назад
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Холанд, Шерки, Фоден играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
54 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
сегодня, 13:32
Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Важно, чтобы президент мне доверял. Я очень рад работать в этом клубе, у меня прекрасные отношения с Деку»
сегодня, 13:29
Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»
сегодня, 12:59
Фергюсон о Роналду: «Было понятно, что в нем есть что-то особенное – не только его навыки, но и желание быть лучшим. После каждой тренировки Криштиану практиковался бить штрафные»
сегодня, 12:21