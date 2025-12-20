«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
«Милан» подпишет Никласа Фюллькруга.
Никлас Фюллькруг перейдет в «Милан» из «Вест Хэма».
Клубы достигли почти полной договоренности о трансфере и обмениваются документами, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Россонери» возьмут 32-летнего форварда в аренду до конца сезона с правом выкупа за 13 миллионов евро. В составе «Милана» Фюллькруг заработает немногим более 1 млн евро за вторую часть текущего сезона.
В текущем сезоне АПЛ немецкий футболист провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
