«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)

«Милан» подпишет Никласа Фюллькруга.

Никлас Фюллькруг перейдет в «Милан » из «Вест Хэма ».

Клубы достигли почти полной договоренности о трансфере и обмениваются документами, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Россонери» возьмут 32-летнего форварда в аренду до конца сезона с правом выкупа за 13 миллионов евро. В составе «Милана» Фюллькруг заработает немногим более 1 млн евро за вторую часть текущего сезона.

В текущем сезоне АПЛ немецкий футболист провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .