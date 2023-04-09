Член совета директоров «Динамо» о задаче на сезон: «Попасть в тройку РПЛ»

Дмитрий Гафин назвал задачу «Динамо» на остаток сезона

Член совета директоров бело-голубых высказался после матча со «Спартаком» (3:3) в Мир .

— Вы планируете обращаться в ЭСК РФС?

— Мы посмотрим. Иногда ЭСК реагирует на скандальные эпизоды самостоятельно, иногда не реагирует, и тогда уже подается обращение. Все очень по-разному и непредсказуемо. Как и в судействе.

— Сегодняшний матч и то, как его команда провела, говорит о том, что нет нервозности из-за разговоров о возможной смене тренера?

— Тренер Йоканович работает, у него контракт. Больше мне добавить к этому нечего.

— Разговоры о том, что у некоторых людей есть интерес к Николичу или Черчесову, это грязные инсинуации?

— Наверное, у некоторых людей есть интерес. Мы этого исключать не можем. Йоканович — тренер «Динамо». Все остальное нужно спрашивать у неких людей, которые распространяют эту информацию. У всех свои интересы.

— А от чего зависит продление контракта с Йокановичем?

— От успешности работы. Мы не должны раскрывать то, что написано в контрактах у наших сотрудников. И мы не будем этого делать.

— Есть ли шанс выполнить это? Была ли, например, задача выиграть Фонбет Кубок России?

— Нам нужно от игры к игре показывать результат, завоевывать очки, играть в футбол, и все будет хорошо.

— Насколько успешен нынешний результат для Йокановича и его работы?

— Мы можем говорить об успешности только по окончании сезона. Сейчас сезон идет. Поэтому такие разговоры преждевременны.

— Какая задача?

— Попасть в тройку РПЛ, — сказал Гафин.

После 22 матчей «Динамо» занимает в таблице Премьер-лиги 6-е место.

Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна