  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: «Может, и правда. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу»
9

Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: «Может, и правда. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу»

Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: может, и правда.

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал новости о возможном переходе своего клиента в «Зенит». 

– Дивеев может перейти в «Зенит»? А откуда информация?

– От инсайдеров. В частности, Ивана Карпова.

– Подробностей я не знаю. Может, и правда. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу, он сейчас за границей. Слухи мы не комментируем. Смысл в этом какой? Кто-то что-то сказал, а нас потом пытают. Пусть Иван Карпов карты раскроет полностью, если он знает больше.

– Сам Игорь готов рассмотреть предложения от других российских клубов или только из Европы?

– Мы рассматриваем любые предложения. И вместе с клубом ЦСКА обсуждаем тот или иной вариант. Все варианты мы рассматриваем, которые приходят, и дальше обсуждаем и принимаем какие-то решения. И из-за границы и из России.

– Есть ли правда в информации о возможном переходе Дивеева в «Зенит»?

– Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно, – сказал Еремин. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34820 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoИгорь Дивеев
агенты
logoЦСКА
logoЗенит
возможные трансферы
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)
сегодня, 13:42
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
сегодня, 13:29
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
18 декабря, 17:33
12 игроков ЦСКА проверяли на допинг в 2025 году – больше всех в РПЛ. У «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» – 11, у «Спартака» и «Балтики» – 10
13 декабря, 16:39
Валерий Газзаев: «Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича. Тогда будут бороться за высокие места»
12 декабря, 14:56
Главные новости
Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, которые разбираются в футболе. Хочу следующей весной отыграть весь матч за сборную»
10 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» играет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
14 минут назадLive
«Ньюкасл» не уступил «Челси» – 2:2. Жоао Педро сравнял с паса вратаря Санчеса, Вольтемаде сделал дубль в 1-м тайме
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
17 минут назад
«Барселоне» интересны Гвардиол и Бастони. Клуб хочет подписать минимум одного центрального защитника летом
35 минут назад
«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от петербуржцев. Игроки готовы сменить команды («Чемпионат»)
сегодня, 13:42
«Милан» арендует Фюллькруга у «Вест Хэма» с правом выкупа за 13 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
51 минуту назад
«Ливерпуль» хочет вернуться в зону ЛЧ, «Тоттенхэм» – выбраться из положения середняка
сегодня, 13:30Реклама
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
сегодня, 13:29
Сперцян сделал фото со Златаном. «Краснодар» прокомментировал: «Эдо с фанатом 😎🤝»
сегодня, 13:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Батракове и Кисляке в «Спартаке»: «Кто их отдаст? Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы»
2 минуты назад
Анзор Кавазашвили: «Сафонов сейчас среди лучших вратарей мира. Величайшее достижение Матвея, советской и российской вратарской школы»
12 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
14 минут назадLive
У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
16 минут назад
Вратарь «Челси» Санчес ассистировал Жоао Педро в матче с «Ньюкаслом»
26 минут назад
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Холанд, Шерки, Фоден играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
54 минуты назад
Роман Павлюченко: «Покер Аршавина показывали везде, а мои голы «Ливерпулю» не обсуждали. Покер круче, чем мои три гола за две игры»
56 минут назад
Андрей Канчельскис: «Почему бы не вручить госнаграду играющим в Европе российским футболистам за то, что они там прославляют нашу страну?»
сегодня, 13:32
Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Важно, чтобы президент мне доверял. Я очень рад работать в этом клубе, у меня прекрасные отношения с Деку»
сегодня, 13:29
Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»
сегодня, 12:59