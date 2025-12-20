Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: «Может, и правда. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу»

Агент Дивеева о возможном переходе в «Зенит»: может, и правда.

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал новости о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

– Дивеев может перейти в «Зенит»? А откуда информация?

– От инсайдеров. В частности, Ивана Карпова.

– Подробностей я не знаю. Может, и правда. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу, он сейчас за границей. Слухи мы не комментируем. Смысл в этом какой? Кто-то что-то сказал, а нас потом пытают. Пусть Иван Карпов карты раскроет полностью, если он знает больше.

– Сам Игорь готов рассмотреть предложения от других российских клубов или только из Европы?

– Мы рассматриваем любые предложения. И вместе с клубом ЦСКА обсуждаем тот или иной вариант. Все варианты мы рассматриваем, которые приходят, и дальше обсуждаем и принимаем какие-то решения. И из-за границы и из России.

– Есть ли правда в информации о возможном переходе Дивеева в «Зенит»?

– Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно, – сказал Еремин.