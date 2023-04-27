Тарханов о «Динамо»: «При Йокановиче никто не прогрессирует. Хуже играют Макаров, Фомин, Грулев. Захарян – главное разочарование»

Александр Тарханов высказался о проблемах «Динамо».

— Вы понимаете, что творится с « »?

— Я бы ответил на этот вопрос, если бы видел тренировочный процесс изнутри. А так могу отталкиваться лишь от официальных матчей.

Первое, что бросается в глаза — при никто не прогрессирует! По сравнению с прошлым сезоном хуже играют Захарян, , , Грулев... Чуть меньше претензий к Тюкавину, но он и в стартовом составе выходит не всегда.

— Захарян — главное разочарование?

— Пожалуй. То ли несостоявшийся отъезд в «Челси» на повлиял, то ли почувствовал себя незаменимым и снизил требования... Но сейчас это совершенно не тот Захарян, которым еще недавно все восхищались. Играет неважнецки, а в матче с «Зенитом» на поле просто растворился, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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