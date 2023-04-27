Тарханов о «Динамо»: «При Йокановиче никто не прогрессирует. Хуже играют Макаров, Фомин, Грулев. Захарян – главное разочарование»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Тарханов Славиша Йоканович Даниил Фомин Вячеслав Грулев Денис Макаров Арсен Захарян Футбол

Александр Тарханов высказался о проблемах «Динамо».

— Вы понимаете, что творится с «Динамо»?

— Я бы ответил на этот вопрос, если бы видел тренировочный процесс изнутри. А так могу отталкиваться лишь от официальных матчей.

Первое, что бросается в глаза — при Йокановиче никто не прогрессирует! По сравнению с прошлым сезоном хуже играют Захарян, Макаров, Фомин, Грулев... Чуть меньше претензий к Тюкавину, но он и в стартовом составе выходит не всегда.

— Захарян — главное разочарование?

— Пожалуй. То ли несостоявшийся отъезд в «Челси» на Арсена повлиял, то ли почувствовал себя незаменимым и снизил требования... Но сейчас это совершенно не тот Захарян, которым еще недавно все восхищались. Играет неважнецки, а в матче с «Зенитом» на поле просто растворился, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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6 комментариев

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antiginer
Захарян так играет потому что из него раньше времени длинные языки звезду мирового футбола лепить начали. А он как был обычным паспортистом,так и остался.
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maxi_wind
у меня одна ассоциация по игре Захаряна - молодому пацану сказали, что на трибуны придет поболеть батя и вот он собирает все финты: паненки, эластико, рабоны, финты Зидана, лишь бы сыграть эффектно.
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Вольфсбург
Всё верно Тарханов говорит. И к Тюкавину есть претензии. Как не умел один в один с вратарём соперника мячом правильно обращаться, так и не умеет. Остальные сдулись все. В команде нет лидера. Фомин- это паренёк с повязкой "К" на предплечье, никакой он не капитан. Команда безхребетная, старается один Тюкавин, можно было про старания и про Макарова сказать, но парень бездумно бьёт с любых позиций и в основном это мимо(((
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Злобный Конь
Захарян это мыльный пузырь. Обычный игрок,раздутый пиар-агентами.
Не может талант привлечь внимание только одного клуба.
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Тиджани Бабангида
Молодежь ярко вспыхнула и очень быстро затухает. А это и психология и мотивация и уверенность. У Йокановича не получается дать им новый импульс.
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Злобный Конь
В каждой новости про Захаряна буду писать про воспитанника "Краснодара - Шапи как то там. Тоже визжали что звезда и талантище, а где он теперь?
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