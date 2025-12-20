12

У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ

У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ.

«Челси» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах.

Команда Энцо Марески сегодня сыграла вничью с «Ньюкаслом» (2:2).

За пять матчей в Премьер-лиге «Челси» смог обыграть лишь «Эвертон» (2:0). Были также две ничьи и поражение.

Лондонцы идут на 4-м месте в таблице, набрав 29 очков.

Опубликовано: Sports
logoЧелси
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
