У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
У «Челси» лишь 1 победа в 5 последних матчах АПЛ.
«Челси» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах.
Команда Энцо Марески сегодня сыграла вничью с «Ньюкаслом» (2:2).
За пять матчей в Премьер-лиге «Челси» смог обыграть лишь «Эвертон» (2:0). Были также две ничьи и поражение.
Лондонцы идут на 4-м месте в таблице, набрав 29 очков.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34919 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости