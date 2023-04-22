Славиша Йоканович: «Лайнсмен отмахнулся от меня – я такого не приемлю. Если судьи требуют уважения к себе, то и к нам должны относиться так же»
Славиша Йоканович считает, что помощник судьи неуважительно обошелся с ним на игре Мир РПЛ.
«Динамо» под руководством сербского специалиста уступило «Зениту» (1:3) в 24-м туре.
«Возможно, я вышел за техническую зону. Лайнсмен отмахнулся от меня рукой.
Такого отношения к себе я не приемлю. Если судьи требуют уважительного отношения к себе, то и к нам должны относиться так же», – отметил главный тренер «Динамо».
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Виталия Мешкова. Рефери показал Йокановичу желтую карточку в конце первого тайма – за споры по поводу пенальти.
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