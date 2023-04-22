Славиша Йоканович: «Лайнсмен отмахнулся от меня – я такого не приемлю. Если судьи требуют уважения к себе, то и к нам должны относиться так же»

Славиша Йоканович считает, что помощник судьи неуважительно обошелся с ним на игре Мир РПЛ.

«Динамо» под руководством сербского специалиста уступило « » (1:3) в 24-м туре.

«Возможно, я вышел за техническую зону. Лайнсмен отмахнулся от меня рукой.

Такого отношения к себе я не приемлю. Если судьи требуют уважительного отношения к себе, то и к нам должны относиться так же», – отметил главный тренер « ».

обслуживала бригада арбитров под руководством . Рефери показал желтую карточку в конце первого тайма – за споры по поводу пенальти.

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