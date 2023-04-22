Славиша Йоканович: «Лайнсмен отмахнулся от меня – я такого не приемлю. Если судьи требуют уважения к себе, то и к нам должны относиться так же»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Славиша Йоканович Виталий Мешков Матч ТВ Футбол

Славиша Йоканович считает, что помощник судьи неуважительно обошелся с ним на игре Мир РПЛ.

«Динамо» под руководством сербского специалиста уступило «Зениту» (1:3) в 24-м туре.

«Возможно, я вышел за техническую зону. Лайнсмен отмахнулся от меня рукой.

Такого отношения к себе я не приемлю. Если судьи требуют уважительного отношения к себе, то и к нам должны относиться так же», – отметил главный тренер «Динамо».

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Виталия Мешкова. Рефери показал Йокановичу желтую карточку в конце первого тайма – за споры по поводу пенальти.

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12 комментариев

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Владислав Шевченко
Нашел на что свои эмоции тратить. Команда не в порядке, причем давно, а он арбитра не приемлет…
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Нейтральный критик
Как-то Славиша без огонька скандалит, сурово и корректно. Шварц вот качественно бесновался, а Петреску в свое время еще и стринги показывал и телефоном шмякал оземь.
+6
0
+6
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Алексей Эртуг
Майстрович крутая замена Евгеньеву, как вытащил!!!
+2
0
+2
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Алексей Эртуг
А с Черчесовым Андерлехт вынесли
+1
0
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Данко Лазович
Ответ Ебздрогыч
Данко Лазовича как-то после матча ОМОНовец электрошокером ударил, так что это, Славиша, цветочки
Меня не били. Меня подзаряжали))
+1
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Виталик Украинский
Ответ Нейтральный критик
Как-то Славиша без огонька скандалит, сурово и корректно. Шварц вот качественно бесновался, а Петреску в свое время еще и стринги показывал и телефоном шмякал оземь.
...настоящих буйных мало...(с).
+1
0
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Вольдемар Непутёвый
от царя отмахнулись ..не приемлет он..играть надо было нормально
+4
-4
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Данко Лазович
Йоканович в прессконференции после мачта сказал, что "арбитр отнесся к нему как к дерьму" и этого он не понял.
+1
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Abriel
Ответ Ебздрогыч
Данко Лазовича как-то после матча ОМОНовец электрошокером ударил, так что это, Славиша, цветочки
и ему за это ничего небыло
+3
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An Kr
Ответ Вольдемар Непутёвый
от царя отмахнулись ..не приемлет он..играть надо было нормально
Мостовой тренер Динамо?
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