Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Важно, чтобы президент мне доверял. Я очень рад работать в этом клубе, у меня прекрасные отношения с Деку»
Ханс-Дитер Флик высказался о своем будущем в «Барселоне».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о своем будущем.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил немецкому специалисту продлить контракт до 2028 года. Действующее соглашение рассчитано до 2027-го.
«Полтора года [по нынешнему контракту] – долгий срок для тренера. Я очень рад работать в этом клубе, с Деку и всем персоналом. У меня фантастический штаб, Деку невероятен, и у меня с ним прекрасные отношения.
Я здесь из-за президента, и важно, чтобы он мне доверял. Для меня еще полтора года – это прекрасно, но для меня также важно, останется ли президент на своем посту. Если мы будем играть хорошо и добьемся успеха, это будет важно», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
