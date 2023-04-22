Йоканович про 1:3 с «Зенитом»: «2 гола – ошибки «Динамо», еще 1 – мастерство соперника. Не сказать, что результат несправедливый»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Спорт-Экспресс Футбол

Славиша Йоканович считает победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) справедливой.

– Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, у нас они тоже были.

Пропущенные два мяча – это наши ошибки. За исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло.

– Месяц назад вы выиграли в Кубке России по пенальти у «Зенита»...

– Сегодня была похожая игра. Как ни удивительно, сегодня схожесть была в том, что в концовке в Кубке мы были свежее. Этот гол, который мы забили, поначалу придал сил, он мог двинуть вперед, но, повторюсь, индивидуальные ошибки сказались очень серьезно.

Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов, – отметил главный тренер «Динамо».

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30 комментариев

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Катя СПб
Ну у нас тоже Ренан ошибся, но вы не воспользовались.
+8
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Андрей Парчинский
Справедливым будет ваше увольнение тренер.
+8
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Doronya
Трезвый 👍
+6
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9черное
Берите Шварца опять, его как раз уволили из Герты
+5
-1
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Дмитрий9779
Да,результат справедливый,Зенит был лучше.
+3
-1
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Abriel
Ответ Катя СПб
Ну у нас тоже Ренан ошибся, но вы не воспользовались.
ну для справедливости одного втащщили
+2
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Nick Crosier
Ответ justbored
Матчтв это часть Газпромедиа, как известно. Вы требуете увольнения этого несчастного комментатора что ли?
мужчина был видимо в пьяном угаре. Искал на поле вещи,которых не было. Например игру хорошую динамо.
+1
0
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Abriel
Ответ Nick Crosier
Бедолага Касьерра, не повезло сегодня. плюс Клаудиньо мог забивать еще один. По игре Зенит на 3+ наиграл,а Динамо совсем как то грустно выглядело,хотя комментатор так явно топил за Москву,что порой казалось,что разные матчи он и я смотрим.
по-этому я выключил звук
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Данко Лазович
Когда Зенит в пять передач под прессингом от защиты выходил к линии штрафной, было видно, что команды разного уровня умений.
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Direct free kick
фк берия позор футбола
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ТТД Бубнова
Ответ Dmitry Orlov
Где ты сейчас предлагаешь искать замену?
Талалаева можно взять, а то он в химках уже засиделся
+1
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justbored
Ответ Nick Crosier
мужчина был видимо в пьяном угаре. Искал на поле вещи,которых не было. Например игру хорошую динамо.
"Александр Неценко. Комментатор каналов МАТЧ ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, корреспондент. Творческий путь начал в Новосибирске. Зарекомендовав себя во время обучения в школе журналистики, был привлечён к профессиональной деятельности. Работал в статусе баскетбольного комментатора на матчах с участием местного "Локомотива".

Москвич в ракушках ))
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justbored
Ответ Nick Crosier
Бедолага Касьерра, не повезло сегодня. плюс Клаудиньо мог забивать еще один. По игре Зенит на 3+ наиграл,а Динамо совсем как то грустно выглядело,хотя комментатор так явно топил за Москву,что порой казалось,что разные матчи он и я смотрим.
Матчтв это часть Газпромедиа, как известно. Вы требуете увольнения этого несчастного комментатора что ли?
0
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justbored
Ответ Leftdefender
Футбол в одни ворота! Динамики жалкие как всегда.
Хорошо, что ваш любимый Рубин преуспевает в другой лиге ))
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justbored
Ответ Муртас Тедеишвили
Абсолютно любой гол в футболе это ошибка соперника. Если бы игроки не ошибались, то все матчи заканчивались 0:0 В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается
В теннисе есть виннеры и анфорсы. Между ними прямая взаимосвязь.
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Dmitry Orlov
Ответ Андрей Парчинский
Справедливым будет ваше увольнение тренер.
Где ты сейчас предлагаешь искать замену?
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Shamarin
Мне интересно, когда эта молодёжь из динамо разбежится. Не совсем же они полоумные, чтобы всю карьеру провести в середняке. Клуб-донор.
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Кеша
Можно и тренера обвинить, конечно. А в чем его можно обвинить сегодняшнем поражении ? Я тоже на него накидываю , когда безвольно слили Крыльям, Уралу и это все на своем поле . Но сегодня упрекнуть не в чем. Играли насколько позволяло собственное мастерство . В Зените игроки выше классом . Что сравнивать хрен с пальцем ? Малком на замахе убирает двоих . А мы лишние два шага ускорения до мяча не в состоянии сделать.
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Дмитрий Клюквин
играли не плохо, но и смысла в этом ноль , нужно что-то новое , хотя одна хрень.........
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Nick Crosier
Бедолага Касьерра, не повезло сегодня. плюс Клаудиньо мог забивать еще один. По игре Зенит на 3+ наиграл,а Динамо совсем как то грустно выглядело,хотя комментатор так явно топил за Москву,что порой казалось,что разные матчи он и я смотрим.
0
0
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Муртас Тедеишвили
Абсолютно любой гол в футболе это ошибка соперника.
Если бы игроки не ошибались, то все матчи заканчивались 0:0
В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается
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grizzlyspb
А четвёртый Кассьерра простил.
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Константин Эсперов
как тогда Фомин не воспользовался передачей Маркова ?
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