Йоканович про 1:3 с «Зенитом»: «2 гола – ошибки «Динамо», еще 1 – мастерство соперника. Не сказать, что результат несправедливый»
Славиша Йоканович считает победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) справедливой.
– Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, у нас они тоже были.
Пропущенные два мяча – это наши ошибки. За исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло.
– Месяц назад вы выиграли в Кубке России по пенальти у «Зенита»...
– Сегодня была похожая игра. Как ни удивительно, сегодня схожесть была в том, что в концовке в Кубке мы были свежее. Этот гол, который мы забили, поначалу придал сил, он мог двинуть вперед, но, повторюсь, индивидуальные ошибки сказались очень серьезно.
Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов, – отметил главный тренер «Динамо».
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