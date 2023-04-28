Тарасова о пиве на стадионах: «Наш футбол невозможно смотреть без него. Скоро будут по 100 грамм наливать, чтобы люди Fan ID получили»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.

– Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 грамм наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его, действительно, невозможно смотреть, то пусть будет пиво.

– Считаете ли вы, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас?

– Да, да, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд