Тарасова о пиве на стадионах: «Наш футбол невозможно смотреть без него. Скоро будут по 100 грамм наливать, чтобы люди Fan ID получили»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.
– Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 грамм наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его, действительно, невозможно смотреть, то пусть будет пиво.
– Считаете ли вы, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас?
– Да, да, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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ты кто такая, чтобы говорить, "что его, действительно, невозможно смотреть"? сколько матчей ты смотрела в этом сезоне?
PS Посмотрим ещё где окажется Россия, когда возрастной ценз поднимут, и ФК перестанет быть спортом для педофилов.
Опять карге старой неймётся 😂 переживает она за нас как мы футбол посмотрим без пива))) да нормально посмотрим, не волнуйся ))
На стадионах действительно становится страшно
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Вы даже без антинародного fan id никогда не соберете даже как Оренбург
Я бы за 100 грамм даже не подошел бы к стадиону !
Вот если б ящик водки выдавали бы, я б оформил Фан Уйди ...
(Бернс).