Тарасова о пиве на стадионах: «Наш футбол невозможно смотреть без него. Скоро будут по 100 грамм наливать, чтобы люди Fan ID получили»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова болельщики стадионы Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении пива на стадионы.

– Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 грамм наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его, действительно, невозможно смотреть, то пусть будет пиво.

– Считаете ли вы, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас?

– Да, да, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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35 комментариев

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Lunatic Insane
Ответ Татьяна Попова
На что там смотреть-то? Аутсайдеры-пешеходы.
нужно больше Татьян для экспертизы русфутбола!
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Lunatic Insane
не твоя печаль, Татьяна Тарасова!
ты кто такая, чтобы говорить, "что его, действительно, невозможно смотреть"? сколько матчей ты смотрела в этом сезоне?
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Назар Игорь
Обычно люди с возрастом становятся мудрее и спокойнее, у Тарасовой всë наоборот, всë злее становится и нетерпимее.
+17
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Полуэктов Пётр
Ответ Назар Игорь
Обычно люди с возрастом становятся мудрее и спокойнее, у Тарасовой всë наоборот, всë злее становится и нетерпимее.
На самом деле с возрастом люди не могут становиться мудрее. У них становится больше жизненного опыта (но только по сравнению с самим собой), это да. Но физиология так устроена, что мозг с возрастом работает всё хуже и хуже.
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Добрый Ретроград
Скоро будут по 100 грамм наливать - так мы только "За"!
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scorp19
Ответ Hong Kil
Сколько же пива выпивает эта женщина, когда футбол смотрит?
А она его не смотрит и не смотрела ни разу. Но является заочным экспертом во всех футбольных делах ))
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fatov65@mail.ru
Я не против
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Olga.t
Ответ Xm.md
И в чем она не права?
В том, что комментирует по теме, в которой абсолютно ничего не понимает. Вы думаете она смотрит футбол? Нет, она считает зарплаты футболистов, высказывакт своё "фиии" и на этом всё!
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los merengues
Ответ Татьяна Попова
На что там смотреть-то? Аутсайдеры-пешеходы.
боже, "два дня" как российские фигуристки доминируют в мире, сразу столько гонора. То, что российский футбол в кризисе не говорит о том, что он всегда был и будет дном.
PS Посмотрим ещё где окажется Россия, когда возрастной ценз поднимут, и ФК перестанет быть спортом для педофилов.
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scorp19
Ответ Татьяна Попова
Нужно больше здравого смысла, чтобы понять, что хвалиться нечем (.
а при чём тут ты и здравый смысл ? 😂
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Hong Kil
Сколько же пива выпивает эта женщина, когда футбол смотрит?
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scorp19
Сколько матчей ты за всю свою жизнь то полностью посмотрела что бы хоть о чём то говорить ? хотя бы 2-3 наберётся ?
Опять карге старой неймётся 😂 переживает она за нас как мы футбол посмотрим без пива))) да нормально посмотрим, не волнуйся ))
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Marienburg
Тарасову невозможно слушать без водки
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Истинный зенитовец
Ответ Татьяна Попова
На что там смотреть-то? Аутсайдеры-пешеходы.
Перечисли, пожалуйста, каких именно футболистов и почему ты считаешь аутсайдерами-пешеходами
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VOLTER
В точку - мне однажды фронтовик рассказывал,без боевых 100 спирта,в атаку не встанешь.
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SarkisDM
Уморительно просто. Пиво можно и дома выпить, смотря футбол по телеку, и никакой Fan ID для этого не нужен. Неужели до сих пор не понятно , что не в пиве дело, а в том, что 10% фанатью нет интереса давать свои личные данные на эту чушь, а 90% мимокрокодилов останавливает элементарная лень совершать лишние телодвижение, чтобы ещё сходить на мероприятие сомнительного качества ?
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Ракелль
Неплохо было б,стопарик налили да огурчиком закусили,ммм красота
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Ковид 07.10.52
Наивные...теперь народ уперся...его не купишь...тем более власть дала слабинку ...собираясь упрощать фан-иуда...если народ продастся , то получит потом и следующие пакости...
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BaltikaSPb
Мало того что мамочкам с детьми раздают бесплатно билеты, так теперь этих беспредельщиков хотят еще и напоить
На стадионах действительно становится страшно
https://i121.fastpic.org/big/2023/0428/00/f405653803e7ca66df57b86ba9920700.jpg
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SMART789
Старуха в конец уже обезумела от злобы

Вы даже без антинародного fan id никогда не соберете даже как Оренбург
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вовочка6762
Да уж....
Я бы за 100 грамм даже не подошел бы к стадиону !
Вот если б ящик водки выдавали бы, я б оформил Фан Уйди ...
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Владислав Бондарчук
Пиво отменили на стадионах потому что пьяные болелы не могли остановится и орали все что придёт в голову в том числе и про политику. Теперь болел нет можно и разрешить, продавать детям и семьям!
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Дмитрий Пузырёв
Не надо спаивать лишний раз молодёжь под предлогом «фан-уйди»... Поход на стадион должен быть свободным и праздничным в идеале!..
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Дмитрий Королёв
в последнем туре Спартак Краснодар, очень интересный матч выдали, так что тут дело не пиве и ста грамм)
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Назар Игорь
Ответ Полуэктов Пётр
На самом деле с возрастом люди не могут становиться мудрее. У них становится больше жизненного опыта (но только по сравнению с самим собой), это да. Но физиология так устроена, что мозг с возрастом работает всё хуже и хуже.
"К 80 годам вы уже знаете всë, вот только как это вспомнить?
(Бернс).
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