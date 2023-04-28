Василий Уткин: «Закон про Фан-Уйди написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету»

Василий Уткин описал людей, принимавших закон о паспорте болельщика.

«На самом деле все, что нужно знать про Фан-Уйди – закон написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», – написал блогер и журналист.

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