Василий Уткин: «Закон про Фан-Уйди написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету»
Василий Уткин описал людей, принимавших закон о паспорте болельщика.
«На самом деле все, что нужно знать про Фан-Уйди – закон написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», – написал блогер и журналист.
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можно сказать, что помощи просил: "нашему человеку нужен полный запрет"
А если по сути: депутаты в России представляют интересы исполнительной власти, а не избирателей. И для неё принимают законы.
Если бы было так, как должно:
- они бы не стали принимать непопулярный закон без железного обоснования;
- они бы прислушались к мнению профессионального сообщества;
- включили бы мозги, а не жали по команде на кнопку единогласно