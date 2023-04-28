Василий Уткин: «Закон про Фан-Уйди написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Fan ID Футбол

Василий Уткин описал людей, принимавших закон о паспорте болельщика.

«На самом деле все, что нужно знать про Фан-Уйди – закон написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», – написал блогер и журналист.

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49 комментариев

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Vadim Vadiara
Ну Вася, ну они же и на метро не ездят, и в поликлинике в очереди не сидят. Просто они очень мудрые и точно знают что людям надо. Не зря же их на эти места поставили.)
+109
-4
+105
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Oleg A.A.
Вася, как обычно, ЧЕТКО бьет формулировками по законописцам )))
+67
-7
+60
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Gustav Forsberg
Ответ Руслан Узденов
Если принимается закон в сфере космонавтики или судостроения, то депутаты должны летать в космос и быть моряками?
в профильных комитетах должны не настолько отдаленные от отрасли люди сидеть.
+40
-1
+39
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Forza
Господи, это же вообще никакого значения не имеет. Они приняли этот закон не потому, что не понимали, что это усложнит жизнь болельщикам, а не упростит ее. Это очевидный факт, который всем был понятен. Для этого не нужно на футбол по билету ходить. Они приняли этот закон, потому что это политическое решение, для того чтобы лучше контролировать организованные группы людей.
+36
-7
+29
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Саша Пушкин
А те, кто голосовал за антинародную Пенсионную реформу мало того, что пенсии имеют в пару десятков раз больше, чем средняя пенсия по стране, так и за время своей трудовой деятельности успевают "заработать".
+23
-5
+18
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Gustav Forsberg
Ответ Петроград
Я помню, как лет 15 назад, Медведев, пропихивая снижение разрешённой дозы алкоголя в крови водителя до нуля, рассказывал, дескать, нашему человеку нужен полный запрет, иначе он начинает искать лазейки. Тогда очень хотелось спросить, а когда он сам последний раз сидел за рулём и был остановлен на дороге гаишником?
так он по себе судил в плане вливаний.
можно сказать, что помощи просил: "нашему человеку нужен полный запрет"
+13
-1
+12
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sintenced
У нас все законы принимаются людьми, которых они не затронут.
+10
-2
+8
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Петроград
Ответ Руслан Узденов
Если принимается закон в сфере космонавтики или судостроения, то депутаты должны летать в космос и быть моряками?
Было бы неплохо хотя бы посоветоваться с профессионалами.
+10
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+8
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Вадим Слуцкий
Вася, видимо, против наших традиционных ценностей. У нас министр обороны, во-первых, занимается отнюдь не обороной, а тем, что ей прямо противоположно, а во-вторых, он ни дня не служил в армии.
+11
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revol83
Ответ Алексей Сигаев
Васятка, как обычно, юлит, как ему выгодно. Если ему будет выгодно другое, он скажет что-то вроде "для того, чтобы оценить вкус яичницы не обязательно быть курицей и нести яйца". Впрочем, детям логически бессмысленные, но пышные, васяткины пассажи обычно заходят. Потому что дети ценят форму, а содержание - нет.
А вы не депутат случаем?
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sled
Ответ Петроград
Я помню, как лет 15 назад, Медведев, пропихивая снижение разрешённой дозы алкоголя в крови водителя до нуля, рассказывал, дескать, нашему человеку нужен полный запрет, иначе он начинает искать лазейки. Тогда очень хотелось спросить, а когда он сам последний раз сидел за рулём и был остановлен на дороге гаишником?
Так он по себе судил, ему точно надо запретить пить и писать в Интернете (((
+6
-1
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jonnysilverhand01
Парламент - это не место для дискуссий @ бывший спикер ГД РФ Грызлов Б.В. (2003 г.) … ещё тогда было все понятно, что будут эти Г###### жать на кнопки, на которые им скажут
+5
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Петроград
Я помню, как лет 15 назад, Медведев, пропихивая снижение разрешённой дозы алкоголя в крови водителя до нуля, рассказывал, дескать, нашему человеку нужен полный запрет, иначе он начинает искать лазейки. Тогда очень хотелось спросить, а когда он сам последний раз сидел за рулём и был остановлен на дороге гаишником?
+10
-7
+3
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juki_puki
Ответ Forza
Господи, это же вообще никакого значения не имеет. Они приняли этот закон не потому, что не понимали, что это усложнит жизнь болельщикам, а не упростит ее. Это очевидный факт, который всем был понятен. Для этого не нужно на футбол по билету ходить. Они приняли этот закон, потому что это политическое решение, для того чтобы лучше контролировать организованные группы людей.
обращаться к Васе "Господи" ещё как-то рановато ))
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Arman FCSM
Ответ Vadim Vadiara
Ну Вася, ну они же и на метро не ездят, и в поликлинике в очереди не сидят. Просто они очень мудрые и точно знают что людям надо. Не зря же их на эти места поставили.)
Вспомнилась короткометражка про взятку с Буруновым и Трухиным)
+4
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old folk
Ответ Руслан Узденов
Если принимается закон в сфере космонавтики или судостроения, то депутаты должны летать в космос и быть моряками?
А какие у нас законы в сфере космонавтики?) Сравнение, мягко говоря, некорректное.
А если по сути: депутаты в России представляют интересы исполнительной власти, а не избирателей. И для неё принимают законы.
Если бы было так, как должно:
- они бы не стали принимать непопулярный закон без железного обоснования;
- они бы прислушались к мнению профессионального сообщества;
- включили бы мозги, а не жали по команде на кнопку единогласно
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Мистер Блин
в россии так во всем. она давно захвачена. людям голову #### просто, и те не понимают, кем именно.
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Андрей Романов
Закон о прожиточном минимуме и о пенсионном возрасте приняты по другой методике? Себе —одно, нам —другое.
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Ali
И налоги также обсуждается и принимается людьми , которые никогда не платили сами
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Бене Гессерит
Ответ Алексей Сигаев
Васятка Отвёрткин ни разу не руководил государством. Однако своё мнение по данному вопросу на Болотной площади в 2011 году выразил.
А его мнение — это закон? А речь про закон идёт.
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estoico
Ответ Алексей Сигаев
Васятка, как обычно, юлит, как ему выгодно. Если ему будет выгодно другое, он скажет что-то вроде "для того, чтобы оценить вкус яичницы не обязательно быть курицей и нести яйца". Впрочем, детям логически бессмысленные, но пышные, васяткины пассажи обычно заходят. Потому что дети ценят форму, а содержание - нет.
Ну давайте о содержании. По содержанию есть возражения?
+2
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petro42z
Ответ Алексей Сигаев
Васятка Отвёрткин ни разу не руководил государством. Однако своё мнение по данному вопросу на Болотной площади в 2011 году выразил.
А не должен?
+2
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Олег Кузнецов
Ответ Саша Пушкин
А те, кто голосовал за антинародную Пенсионную реформу мало того, что пенсии имеют в пару десятков раз больше, чем средняя пенсия по стране, так и за время своей трудовой деятельности успевают "заработать".
Думаю, что даже если депутатам вообще перестанут платить зарплату, очередь в Думу меньше не станет...
+2
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Дмитрий Чидакин
Ответ Oleg A.A.
Вася, как обычно, ЧЕТКО бьет формулировками по законописцам )))
Фануйдишные законописцы в Давосе сидят. Наша дума только их принимает
+1
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Аркадий Аркадич
"А Спартак тренирует человек, никогда не игравший в футбол", - добавил Мостовой.
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