Канчельскис о Fan ID: «Эта система – тюрьма какая-то, издевательство над болельщиками. Почему эти люди влезают в футбол, а не в шахматы, не в легкую атлетику?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис стадионы Политика Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис сравнил Fan ID с тюрьмой.

– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

– Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?

Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.

Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в легкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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39 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ Demetrio-77
Руки прочь от шахмат!
Прям вижу, как шахматные болелы собираются в толпу, пьют, поют песни и кидают друг в друга пешками...
+30
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+28
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igls54
И почему ни слова про фигурку, кстати, там гораздо более агрессивные персонажи
+25
-3
+22
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Olavi Ranta
Ответ Кирилл.С-Пб
Прям вижу, как шахматные болелы собираются в толпу, пьют, поют песни и кидают друг в друга пешками...
Джентльмены удачи вспомни... Не всë так однозначно...))
+19
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+18
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Фут.Боль
В шахматах очень не хватает Fan ID. Там мат-перемат всегда и фигуры странные тусуются с бандитскими кличками:Слон, Ферзь, Король...
В лёгкой атлетике вообще с палкой огромной бегают зачастую.
+15
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Demetrio-77
Руки прочь от шахмат!
+18
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Sergio Grullo
Ответ igls54
И почему ни слова про фигурку, кстати, там гораздо более агрессивные персонажи
Они не стадионщики, они кухонщики.
+5
0
+5
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Харламов Никита
Ответ mineev
На шахматных матчах не заряжают матом на весь стадион. И кресла не жгут, и кресла не кидают на поле
когда на футболе последний раз жгли кресла ?!
+4
0
+4
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Злодей Спб
Надо совместить шахматы и пиво. За каждую "съеденную" вражескую фигуру надо выпивать шот с пивом :)
+3
0
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Сибирский литовец
Ответ Olavi Ranta
Джентльмены удачи вспомни... Не всë так однозначно...))
Ухи, ухи !
+3
0
+3
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Lordk
Ответ PhilZem
Иногда создается впечатление, что если б не спортс с такими новостями от выживших из ума бывших футболистов, то фан-айди давно бы все оформили. Ф-айди — вещь ненужная, но вреда от хайпа уже больше, чем вреда от самой процедуры.
А какой вред от "хайпа"? Фан-уйди — бюрократическая никому не нужная вещь, как верно отметил Канчельскис, и уважающий себя человек вряд ли будет ее себе делать только чтобы посмотреть матч.
+4
-2
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андрэ
не то сравнение, почему не в борцовские дисциплины, где драки чаще чем в футболе
+2
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Константин Эсперов
Канчельскис хайпится на двух темах , Мостовой и фан айди
+3
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FrEeMaN88
В легкую атлетику эти люди уже везли,да так,что словили долгий бан и кучу говна,а потом один из руководителей подобного спокойно пошел в футбольный Локомотив
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SSilence
Ответ jonnysilverhand01
Все просто, ультраправые это непосредственная угроза для гаранта конституции
В любой стране. Все верно.
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АГОШКИН Алексей
Ответ BZB
Может я чего-то не понимаю, а в чем проблема зарегистрироваться на фан айди? На чемпионат мира все дружно регистрировались, чтобы сходить на матчи, на ком-то это негативно отразилось?
Да,чтобы посмотреть на Месси ,роналду,салаха. Да ещё и за билеты по 20000 отдавали,это же не значит,что и сейчас билет должен столько стоит. Там все делалось в основном для приезжих болел использовалась как виза,бесплатный проезд на матчи. Я и сам за день сэкономил 15000 из за проезда,а сейчас для чего?
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гилберт
Ответ Кирилл.С-Пб
Прям вижу, как шахматные болелы собираются в толпу, пьют, поют песни и кидают друг в друга пешками...
Лупят по головам досками и кричат ухи ухи ухи!!!
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uralets46
Канчельскиса в президенты РФС!
Мостового тренером Спартака!
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Melnikov1968
Сейчас в шахматах и так напряг. Чемпионский титул на кону,а здесь ещё Канчельскис со своими предложениями:)
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Дмитрий Джи
в восьмиугольник, остерегать зрителей от хабибов летающих
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Lordk
Ответ SSilence
Вам 4 года?
Как раз в 4 года люди верят в то, что нужно делать все что скажут родители, депутаты, священники. Не задумываясь о том, а нужно ли это.
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AlexM37
А догадаться сложно, почему влезают в карман хорошо одетого или алкаша из подворитни? Никакий ассоциаций?
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AlexM37
Ответ Кирилл.С-Пб
Прям вижу, как шахматные болелы собираются в толпу, пьют, поют песни и кидают друг в друга пешками...
Думаю, нельзя и все тут. А то слишком часто звучит "мат королю".
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гилберт
Так я что здесь как в тюрьме? Мы все здесь как в тюрьме.
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Сим Сим
Все понимают что с фан айди, как и со многими решениями, лоханулись, но к нему он причастен и посему взять его и отменить чинуши боятся.
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Дмитрий Джи
Ответ uralets46
Канчельскиса в президенты РФС! Мостового тренером Спартака!
и аминь!
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