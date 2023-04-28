Канчельскис о Fan ID: «Эта система – тюрьма какая-то, издевательство над болельщиками. Почему эти люди влезают в футбол, а не в шахматы, не в легкую атлетику?»
Андрей Канчельскис сравнил Fan ID с тюрьмой.
– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?
– Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?
Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.
Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в легкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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