Агент Дзюбы о контракте: «Начали переговоры с «Локо». Деньги – не приоритет, но исходные зимой и сейчас разные. Желание остаться у Артема есть»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ деньги Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы подтвердил, что переговоры с «Локомотивом» о новом контракте начались .

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб предлагает Дзюбе соглашение по схеме «1+1», но нападающий хотел бы заключить контракт сроком на 2 года. Также утверждалось, что «Локо» хочет понизить Артему зарплату.

«У меня действительно состоялась первая встреча с руководством «Локомотива» по поводу нового контракта Артема. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

По поводу того, что «Локомотив» предложил уменьшить зарплату. Во‑первых, такого от коллег из «Локо» я не слышал, данная информация совершенно не соответствует действительности. Во‑вторых, это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Артема и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе. Поэтому, если бы такое предложение возникло, нам было бы точно очень сложно договориться.

Зимой, и это не секрет, Артем пошел на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас не являются приоритетом для Артема, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные. В феврале мы договорились, что если все пойдет хорошо, то летом у «Локомотива» будет приоритет. Собственно, сейчас этих договоренностей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас.

Желание остаться в «Локомотиве» у Артема есть, он прекрасно влился в коллектив, нашел полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом. Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча.

Что касается информации о том, как проходил трансферный процесс с «Локомотивом» зимой, то там указана далеко неполная картина всего происходившего, а лишь финальная ее часть. Кому и зачем нужны эти вбросы – непонятно. Могу сказать точно, что они не способствуют ускорению в переговорном процессе», – сказал представитель форварда Леонид Гольдман.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой, срок его нынешнего контракта рассчитан до конца сезона. У 34-летнего нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ после перехода в «Локо».

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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selso99
Ответ Зелёный гопник
Стоит признать, что Рукаку в нашей Лиге Приколов точно не затеряется даже в своем не юном возрасте.
Это не повод давать ему жирный контракт на три года.
+9
-1
+8
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Только Крылья
Ответ selso99
Это не повод давать ему жирный контракт на три года.
именно. тем более, что сейчас он пытается что-то доказать. а потом мотивации уже такой не будет. без мотивации что-то доказывать, он всегда плохо играет
+4
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+4
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Зелёный гопник
Стоит признать, что Рукаку в нашей Лиге Приколов точно не затеряется даже в своем не юном возрасте.
+3
-1
+2
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Илья Сутурин
то есть просят понизить зарплату
+1
-1
0
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Назар Игорь
Пусть играет, лишь бы рот пореже открывал.
+1
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An Kr
От каких клубов у него звонки и предложения? Зенит, Динамо, ЦСКА, Краснодар, Ростов, Спартак явно не звонили. Им Дзюба не нужен. Так что Локо единственный статусный вариант. И Локо это знает.
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-1
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haibr
Расшифровываю. Зимой мы были согласны на хлеб и воду, но Дзюба там что-то забил и теперь наше требование 3 мульта евро в год.
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banchik1
"Зимой, и это не секрет, Артем пошел на большие уступки"?! Да ему повезло, как в лотерею, что Локо его подписало и дало возможность играть, он им ноги должен целовать за то, что реанимировали этого, как все думали, сбитого летчика! Интересно, на какие такие вообще уступки он мог пойти в принципе, в своем том состоянии???
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bevooch
Деньги - не приоритет. Приоритет - их количество.
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Cst Cap
Хорошо надо играть только в первых матчах - чтобы ставили в состав, и в последних, тогда не выгонят между сезонами. Тут всё сошлось+обида на хейт. А дальше, зависит также и от того, во что будут играть паровозы. На новом контракте и опыте Дзюба может и валять дурака и нет. Заинтересуйте зайца
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igls54
Деньги – не приоритет, но исходные зимой и сейчас разные...Неужто требования понизить хотят?
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Эндрю81
Ответ selso99
Это не повод давать ему жирный контракт на три года.
//московский клуб предлагает Дзюбе соглашение по схеме «1+1», но нападающий хотел бы заключить контракт сроком на 2 года.

А умеете в счет. Молодец!
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