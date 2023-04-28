Агент Дзюбы о контракте: «Начали переговоры с «Локо». Деньги – не приоритет, но исходные зимой и сейчас разные. Желание остаться у Артема есть»

Агент Артема Дзюбы подтвердил, что переговоры с «Локомотивом» о новом контракте начались .

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что московский клуб предлагает Дзюбе соглашение по схеме «1+1», но нападающий хотел бы заключить контракт сроком на 2 года. Также утверждалось, что «Локо» хочет понизить зарплату.

«У меня действительно состоялась первая встреча с руководством «Локомотива» по поводу нового контракта Артема. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

По поводу того, что «Локомотив» предложил уменьшить зарплату. Во‑первых, такого от коллег из «Локо» я не слышал, данная информация совершенно не соответствует действительности. Во‑вторых, это выглядело бы максимально неуважительно и смешно, учитывая статус Артема и количество тех результативных действий, которые он уже совершил за проведенный отрезок в клубе. Поэтому, если бы такое предложение возникло, нам было бы точно очень сложно договориться.

Зимой, и это не секрет, Артем пошел на большие уступки. Деньги как тогда, так и сейчас не являются приоритетом для Артема, но исходные данные тогда и сейчас совершенно разные. В феврале мы договорились, что если все пойдет хорошо, то летом у «Локомотива» будет приоритет. Собственно, сейчас этих договоренностей наша сторона и придерживается, хотя довольно много звонков и предложений из других клубов поступает уже сейчас.

Желание остаться в «Локомотиве» у Артема есть, он прекрасно влился в коллектив, нашел полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом. Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча.

Что касается информации о том, как проходил трансферный процесс с «Локомотивом» зимой, то там указана далеко неполная картина всего происходившего, а лишь финальная ее часть. Кому и зачем нужны эти вбросы – непонятно. Могу сказать точно, что они не способствуют ускорению в переговорном процессе», – сказал представитель форварда .

Дзюба присоединился к « » зимой, срок его нынешнего контракта рассчитан до конца сезона. У 34-летнего нападающего 6 голов и 4 результативные передачи в 7 матчах Мир после перехода в «Локо».

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд