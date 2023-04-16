Дзюба о 3 ассистах: «Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Оренбург Франсуа Камано Матч ТВ Наир Тикнизян Максим Глушенков Футбол

Артем Дзюба сказал, что после неудачной игры с «Зенитом» ему важно было проявить себя.

В воскресенье «Локомотив» на выезде выиграл у «Оренбурга» (4:1) в 23-м туре Мир РПЛ. Дзюбы трижды ассистировал партнерам.

«Неделя была тяжелой. Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом».

Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи.

Команда классно выиграла, жаль, Глушенков не забил пенальти, хотел, чтобы он оформил хет‑трик.

Камано забил, рад за Тикнизяна, парень эмоциональный, ему важны такие всплески. Командная работа», – сказал форвард «Локомотива».

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43 комментария

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nikolai 75
эх Темка.. были бы в мире только Оренбурги, Тамбовы и Химки .быть тебе лучшим в мире
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Сергей Жарковский
Ну считай что отмазаться удалось!😜
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Серж
Собаки лают - караван идет ! Молодец Артем !
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boalx
Ответ Alex Rhea
чемп всё ближе к уровню любительского, если лавочник турецкого середняка (да и просто старый футболист не самый звёздный по мировым меркам) выносит эту лигу вперёд ногами
В том-то и дело, что он не хуже остальных, а многих и лучше. И уровень его вполне соответствует уровню РПЛ. Только где этот уровень находится, "если лавочник турецкого середняка выносит эту лигу вперёд ногами" (цитата из поста, на который Вы ответили). Вам подсказать ответ, или сами догадаетесь?
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Spartakus1984
Ответ МАГА 123
Как всегда осадил хейтеров, а точнее болельщиков Спартака, которые точат зуб и всячески пытаются принизить его заслуги, и не могут признать, что это один из лучших форвардов нашей лиги.
О нем уже давно никто не говорит.У тебя проблемы с восприятием
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Spartakus1984
Ответ skytent1
Если престарелый Дзюба выносит РПЛ как низко пал её уровень и смысла смотреть ее нет , надо АПЛ смотреть , Дзюба это показатель уровня
Та а кому он забил и ассисты отдал против кого,проанализируй хоть.АПЛ была всегда сильнее РПЛ,что ж ты раньше не завязал с просмотром нашей лиги?
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Гинер_ЦСКА
В этом весь Дзюба. С сильными его не видно. А отмазываться идёт к слабым, что бы на их фоне хоть как-то выглядеть. Типичный средний паспортист, над которым хорошо поработил СМИ, а на самом деле он ничего из себя не представляет.
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boalx
Ответ skytent1
Если престарелый Дзюба выносит РПЛ как низко пал её уровень и смысла смотреть ее нет , надо АПЛ смотреть , Дзюба это показатель уровня
Абсолютно точно, просто с языка снял. Престарелый футболер, который провалился в очень средней команде Турции, причем провалился из-за несоответствия уровня своей игры, а не из-за происков тренера, партнеров и т.п, разрывает РПЛ! Похоже, мы стремительным домкратом валимся в сторону Литвы и Эстонии, а там и Люксембург с Лихтенштейном недалеко...
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Анатолий Magicbrain
Ответ Фарид Харисов
о нет, Дзюба в откровенно средней команде не смог разобраться с гегемоном этого сезона. Трагедия, бревно, ужас :(
Ну это просто показатель что не надо его превозносить с такой яростью, что весь экран монитора в восторженной слюне, как у тебя Фарид)
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Фарид Харисов
Ответ Анатолий Magicbrain
А что с его игровыми качествами в матче с Зенитом произошло? Или они только в играх против Оренбурга работают?)
о нет, Дзюба в откровенно средней команде не смог разобраться с гегемоном этого сезона. Трагедия, бревно, ужас :(
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Архитектор Мендисабаль
отмазчик, замолчал бы уже
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ЗЕНИТ65
Ответ Колбаскер тут
Тебе нужно было доказать Семаку, что тебя неправильно отодвинули. Доказал. Правильно.
Семак его лихо в матче от игры отодвинул. Он против Семака никто. Ноль.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Фарид Харисов
Дзюба после отпуска в пол года и с никакой предсезонкой пришел в Локо и снова выносит вперёд ногами РПЛ, бомбеж хейтеров его игровых качеств просто уморителен. Жги Артём, ещё можешь чемпионат закончить лучшим бомбардиром или ассистентом)
А что с его игровыми качествами в матче с Зенитом произошло? Или они только в играх против Оренбурга работают?)
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ЗЕНИТ65
Ответ Black Phoenix
А ведь Дзюба обещание так и не сдержал: не отомстил Зениту, и даже не забил в том матче, вообще не отметившись результативными действиями. Зато гонору по этому поводу было вагон и малая телега.
Не отомстил Зениту? Это за то, что он стал тем, кем стал именно в Зените и благодаря Зениту?
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nugoboss
Дзюба настоящий сенсей, 😁своим примером показывает молодым как надо играть.
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Free Walker
Ответ Alex Rhea
чемп всё ближе к уровню любительского, если лавочник турецкого середняка (да и просто старый футболист не самый звёздный по мировым меркам) выносит эту лигу вперёд ногами
Назови звёздных футболистов с российским паспортом? Есть ли такие? Чем он хуже остальных, свой уровень подтверждает в не самом молодом возрасте.
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Зелёный гопник
Ответ MU<3
Приступай
Ору🤣👍🏻
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Зубы Дзюбы
Лев Толстой. А с зенитом?
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freetransfer
там же рикошеты были. ни одного ассиста у него нет
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skytent1
Если престарелый Дзюба выносит РПЛ как низко пал её уровень и смысла смотреть ее нет , надо АПЛ смотреть , Дзюба это показатель уровня
+1
-6
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Alex Rhea
чемп всё ближе к уровню любительского, если лавочник турецкого середняка (да и просто старый футболист не самый звёздный по мировым меркам) выносит эту лигу вперёд ногами
+2
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МАГА 123
Как всегда осадил хейтеров, а точнее болельщиков Спартака, которые точат зуб и всячески пытаются принизить его заслуги, и не могут признать, что это один из лучших форвардов нашей лиги.
+1
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Syroezhkin
Кого он из себя мнит, он думает, что по него все думают, считают его пасы и голы
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Клирик
Просто оставлю тут)
Синонимы слова "ОТМАЗКА":
АЛИБИ, ОПРАВДАНИЕ, ОТГОВОРКА, ОТМАЗ, ОТКОРЯКА, ОТМАЗОН, ПОВОД, ПРЕДЛОГ, Причина.
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Мыкола
Чемпионат днищенский, если старый буратино по три голевых отдаёт
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