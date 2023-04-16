Артем Дзюба сказал, что после неудачной игры с «Зенитом» ему важно было проявить себя.

В воскресенье «Локомотив» на выезде выиграл у « » (4:1) в 23-м туре Мир . Дзюбы трижды ассистировал партнерам.

«Неделя была тяжелой. Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом».

Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи.

Команда классно выиграла, жаль, Глушенков не забил пенальти, хотел, чтобы он оформил хет‑трик.

Камано забил, рад за Тикнизяна, парень эмоциональный, ему важны такие всплески. Командная работа», – сказал форвард « ».