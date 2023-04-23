Дзюба о критике: «Смешно, когда тебя списали, а когда забиваешь, говорят, что соперники слабые. Что другим мешает забивать?»
Артем Дзюба высказался о критике в свой адрес.
– Для тебя лично каждый матч принципиальный?
– Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут [соперники] слабые.
Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой – в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят, – сказал нападающий «Локомотива».
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Но то, что уровень лиги упал и качество соперников это тоже факт.
Вон и газпромовские бразильцы куражатся в каждом матче а несколько лет назад такого фестиваля для них здесь бы не было...
В лучших бомбардирах то Агаларовы числятся, то Писарские
Конечно же Тема ты не труп. Ты просто феноменально туп.
Злые языки, шаловливые руки ...
Народная мудрость нас предупреждает, "иногда лучше промолчать, за умного сойдешь".
Понимаю, это не твой вариант ...