Дзюба о критике: «Смешно, когда тебя списали, а когда забиваешь, говорят, что соперники слабые. Что другим мешает забивать?»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба высказался о критике в свой адрес.

– Для тебя лично каждый матч принципиальный?

– Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут [соперники] слабые.

Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой – в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят, – сказал нападающий «Локомотива». 

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48 комментариев

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Фут.Боль
Ещё один фактор,про который постоянно трещат, что уровень РПЛ упал ниже плинтуса, поэтому Дзюба так "легко" забивает и передачи раздает. Ок, но что мешает другим также себя проявлять и почти в каждом матче результативными действиями отмечаться?
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Tpy6kaMerlina
Ответ Roman_ello
Если человеку однажды заплатили «сверхмного», то он затем считает, что он значимый специалист. Никто не готов признать, что на его счёт ошиблись и просто платили необоснованно больше, чем его уровень реальный
А причём тут это? Как ваш коммент связан с Дзюбиньо, который каждый цент своей огромной лички в Зените отработал. И сейчас отрабатывает, забивая и раздавая. Его личная жизнь и качества не должны никого волновать, по большому счёту. А то что он лучший форвард на данный момент, при этом находящийся в возрасте ветерана, и с огромным простоем (в возрасте ветерана) вне игровой практики - вот это, да, это уровень. Это специалист высокого класса самого массового вида спорта с соответствующим вознаграждением.
+40
-8
+32
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Total_90
Артём у нас не умеют радоваться и признавать успехи своих граждан. А на спортсе так вообще г.ом поливают за это=)
+45
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Вратарь Бага
Ответ Total_90
Артём у нас не умеют радоваться и признавать успехи своих граждан. А на спортсе так вообще г.ом поливают за это=)
если бы данный персонаж сам не провоцировал всех, то никто бы его не трогал)
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CaSpeR-13
ты где в матче с зенитом был если дело не в слабых соперниках? бежал поджав хвост в подтрибунку
+12
-2
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Total_90
Ответ Вратарь Бага
если бы данный персонаж сам не провоцировал всех, то никто бы его не трогал)
Дату нас практически каждый успешный спортсмен провоцирует юзеров спортса. Емельяненко, Овечкин, Хабиб, Логинов=)
+16
-8
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AF007
Ответ Фут.Боль
Ещё один фактор,про который постоянно трещат, что уровень РПЛ упал ниже плинтуса, поэтому Дзюба так "легко" забивает и передачи раздает. Ок, но что мешает другим также себя проявлять и почти в каждом матче результативными действиями отмечаться?
Они ещё хуже покорителя Турции
+11
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Бартоломью
Да тут всё вместе. Забивать умеешь - факт. Что и подтверждал на протяжении всей карьеры.
Но то, что уровень лиги упал и качество соперников это тоже факт.
Вон и газпромовские бразильцы куражатся в каждом матче а несколько лет назад такого фестиваля для них здесь бы не было...
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KKA
Ответ Total_90
Артём у нас не умеют радоваться и признавать успехи своих граждан. А на спортсе так вообще г.ом поливают за это=)
Тут все всем недовольны )
+3
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Curry30
бесполезный игрок, на которого из 10 загрузов один проходит, во второсортном чемпионате со слабыми зашитниками, 50% голов за счет добивания в пустые, зато гонору сколько всю карьеру
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pachem xenon
дзюба молодец!
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Сергей Жарковский
Самовлюблённый хлыщ возомнил себя топ форвардом, пусть будет доволен, что в Локо взяли!
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Aleksey Yashin
Да ничего другим не мешает. Промес вон предсезонку с командой не проходил, и ничего, забивал, пока травму не получил.
В лучших бомбардирах то Агаларовы числятся, то Писарские
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molot p
причём тут другие? другие в рпл также деградируют, он это хотел услышать? да пожалуйста
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ALEKS66
А что тебе -великий ты наш игрочишка-мешало себя показать в ТУРЦИИ хотя бы. Может все дело и есть в разнице уровней чемпионата. Здесь-в этой пешеходной лиге-ты герой. А где пахать надо-там ты сдулся сразу же и сбежал при первых трудностях. Рот бы уж заткнул-дешевая российская "звезда".
А его там использовали вообще?По минутам если смотреть 4 игры всего набирается.Там форварды лавку полировали, а Монтелла предпочитал играть вообще без нападающих.Может в этом дело? А чемпионат Турции по уровню - это не прямо космос какой-то.
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Нефанатик
Ответ Фут.Боль
Ещё один фактор,про который постоянно трещат, что уровень РПЛ упал ниже плинтуса, поэтому Дзюба так "легко" забивает и передачи раздает. Ок, но что мешает другим также себя проявлять и почти в каждом матче результативными действиями отмечаться?
Так уровень упал у всех кроме Дзюбы))
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кракен ночной лиги
Ответ Фут.Боль
Ещё один фактор,про который постоянно трещат, что уровень РПЛ упал ниже плинтуса, поэтому Дзюба так "легко" забивает и передачи раздает. Ок, но что мешает другим также себя проявлять и почти в каждом матче результативными действиями отмечаться?
Так ничего не мешает, посмотрите, в этом сезоне у многих выросли показатели результативности. Но это как у Кокорина, в Италии глухой запас, на Кипре регулярная практика и результативность.
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Валерий Петров
Ответ Александр Горлов
Как можно "отработать" зарплату в клубе, который не приносит доход?
А какой клуб в рос.футболе доход приносит? Риторический вопрос в принципе
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Roman_ello
Если человеку однажды заплатили «сверхмного», то он затем считает, что он значимый специалист. Никто не готов признать, что на его счёт ошиблись и просто платили необоснованно больше, чем его уровень реальный
А причём тут зарплата вообще? Сейчас в Локо она у него одна из самых низких в команде.
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sintenced
Видимо, то же, что мешало тебе играть в Турции.
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Злобный Конь
Ответ Tpy6kaMerlina
А причём тут это? Как ваш коммент связан с Дзюбиньо, который каждый цент своей огромной лички в Зените отработал. И сейчас отрабатывает, забивая и раздавая. Его личная жизнь и качества не должны никого волновать, по большому счёту. А то что он лучший форвард на данный момент, при этом находящийся в возрасте ветерана, и с огромным простоем (в возрасте ветерана) вне игровой практики - вот это, да, это уровень. Это специалист высокого класса самого массового вида спорта с соответствующим вознаграждением.
Это уровень чемпионата. Не более того.
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Гинер_ЦСКА
Ответ Tpy6kaMerlina
А причём тут это? Как ваш коммент связан с Дзюбиньо, который каждый цент своей огромной лички в Зените отработал. И сейчас отрабатывает, забивая и раздавая. Его личная жизнь и качества не должны никого волновать, по большому счёту. А то что он лучший форвард на данный момент, при этом находящийся в возрасте ветерана, и с огромным простоем (в возрасте ветерана) вне игровой практики - вот это, да, это уровень. Это специалист высокого класса самого массового вида спорта с соответствующим вознаграждением.
Выздоравливайте. Потом с мудростью всё поймёте, на сколько Вы сейчас не правы.
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Александр Горлов
Ответ Tpy6kaMerlina
А причём тут это? Как ваш коммент связан с Дзюбиньо, который каждый цент своей огромной лички в Зените отработал. И сейчас отрабатывает, забивая и раздавая. Его личная жизнь и качества не должны никого волновать, по большому счёту. А то что он лучший форвард на данный момент, при этом находящийся в возрасте ветерана, и с огромным простоем (в возрасте ветерана) вне игровой практики - вот это, да, это уровень. Это специалист высокого класса самого массового вида спорта с соответствующим вознаграждением.
Как можно "отработать" зарплату в клубе, который не приносит доход?
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kyky
Кто его постоянно спрашивает? Он-же не хочет с журналистами общаться, устал от непонимания. Или такая точка зрения только после поражений?
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roggi
"С одной стороны, недостоин, труп ..."
Конечно же Тема ты не труп. Ты просто феноменально туп.
Злые языки, шаловливые руки ...
Народная мудрость нас предупреждает, "иногда лучше промолчать, за умного сойдешь".
Понимаю, это не твой вариант ...
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