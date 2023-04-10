Михаил Кержаков о матче с «Локо»: «Дзюба в бешеной форме, они пытались на него грузить, но передачи не совсем получались»

Михаил Кержаков отметил физическую форму Артема Дзюбы после зимней паузы.

В 22-м туре Мир «Зенит» на выезде обыграл « » со счетом 2:1. Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

– Непростой матч, особенно первый тайм. Во втором мы, конечно, поинтереснее выглядели. «Локомотив» больше свалился на навал. Пытались на больше грузить. Мы же стали двигаться, забегания делать, открываться за спину. И потихоньку растаскивать их оборону. В итоге забили два.

– Во втором тайме «Зенит» лучше выглядел физически, чем «Локомотив», и за счет этого выиграл?

– Мы не быстро раскачивались. Гол «Локомотива», можно сказать, взбодрил нас. Нет, дело не в «физике». Стали правильно открываться.

– Как вам игралось против Артема Дзюбы, и насколько он был опасен?

– Артем всегда опасен. Тем более он сейчас в бешеной форме находится. Он хорошо боролся, сбрасывал мячи, выигрывал их. Был, конечно, опасен. Тем более Артем может иметь полумомент, который в итоге решит исход встречи.

– В концовке у Дзюбы был именно такой полумомент?

– Да. Но в целом у партнеров не совсем получались передачи на Артема в концовке. Давали низом, не выходило поднять мяч. Но и нашим защитникам и игрокам опорной зоны честь и хвала. Они подборы выигрывали, контролировали ситуацию – молодцы.

– В самой концовке сердце не екнуло немного, когда многим показалось, что у Кругового была то ли рука в штрафной, то ли мяч попал в грудь?

– Немного екнуло, да, – сказал вратарь «Зенита».

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