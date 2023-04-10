Михаил Кержаков о матче с «Локо»: «Дзюба в бешеной форме, они пытались на него грузить, но передачи не совсем получались»
Михаил Кержаков отметил физическую форму Артема Дзюбы после зимней паузы.
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
– Непростой матч, особенно первый тайм. Во втором мы, конечно, поинтереснее выглядели. «Локомотив» больше свалился на навал. Пытались на Артема Дзюбу больше грузить. Мы же стали двигаться, забегания делать, открываться за спину. И потихоньку растаскивать их оборону. В итоге забили два.
– Во втором тайме «Зенит» лучше выглядел физически, чем «Локомотив», и за счет этого выиграл?
– Мы не быстро раскачивались. Гол «Локомотива», можно сказать, взбодрил нас. Нет, дело не в «физике». Стали правильно открываться.
– Как вам игралось против Артема Дзюбы, и насколько он был опасен?
– Артем всегда опасен. Тем более он сейчас в бешеной форме находится. Он хорошо боролся, сбрасывал мячи, выигрывал их. Был, конечно, опасен. Тем более Артем может иметь полумомент, который в итоге решит исход встречи.
– В концовке у Дзюбы был именно такой полумомент?
– Да. Но в целом у партнеров не совсем получались передачи на Артема в концовке. Давали низом, не выходило поднять мяч. Но и нашим защитникам и игрокам опорной зоны честь и хвала. Они подборы выигрывали, контролировали ситуацию – молодцы.
– В самой концовке сердце не екнуло немного, когда многим показалось, что у Кругового была то ли рука в штрафной, то ли мяч попал в грудь?
– Немного екнуло, да, – сказал вратарь «Зенита».
«Зенит» тотально поменялся из-за мощного плана «Локо». А под Дзюбу подстроился сразу
🔥 Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро
6 комментариев