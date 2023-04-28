«Локо» предлагает Дзюбе контракт по схеме «1+1» и хочет снизить зарплату, форварда это не устраивает (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» начал переговоры с Артемом Дзюбой о новом контракте.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в начале недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Дзюба хотел бы остаться в «Локомотиве», а руководство команды довольно его игрой.

Пока что стороны расходятся по сроку контракта. «Локомотив» предлагает соглашение по схеме «1+1», Дзюба хотел бы двухлетний контракт. Форварда также не устраивает, что «Локо» хочет снизить его зарплату. 

Ожидается, что новый контракт подпишут ближе к концу сезона Мир РПЛ.

Артем провел 7 матчей в чемпионате России в составе «Локомотива», забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. 

Действующий контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона. Статистику нападающего можно найти здесь

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14 комментариев

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Anton Chekhov
К конце? Хочет бы?
+11
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Abriel
Даёшь новую серию!
+4
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Aleksey Yashin
"По данным инсайдера Ивана Карпова"

Однажды после данных инсайдера Ивана Карпова Дзюба не поехал в Нижний Новгород
+3
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Zenith forever
Дзюбу так просто не возьмешь. Туров переговоров будет много. :-)
+2
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Team_Coach
Хочет бы
Ближе к конце

Грамотеи #####
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Александр Иванов
ну так то по идее он заслужил. хочет бы ) улыбнуло. два года конечно борщит, 1+1 норм будет, продолжит помогать продлят.
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Iuasamotu
Когда уже поезд в честь Дзюбы назовут?
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Александр
шлюба
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Ярик01
В смысле снизить. Рассказывали, что типа за копейки играет, 10 миллионов что ли за полгода.
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Typucm1
ну так журлюхи, пишущие статьи, давно приняли европейские ценности и забывают свой родной язык...
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White Bone
За 7 матчей 6 голов и 4 передачи, статистика как у праймового Рональду)))
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