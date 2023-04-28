«Локо» предлагает Дзюбе контракт по схеме «1+1» и хочет снизить зарплату, форварда это не устраивает (Иван Карпов)
«Локомотив» начал переговоры с Артемом Дзюбой о новом контракте.
По данным инсайдера Ивана Карпова, в начале недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Дзюба хотел бы остаться в «Локомотиве», а руководство команды довольно его игрой.
Пока что стороны расходятся по сроку контракта. «Локомотив» предлагает соглашение по схеме «1+1», Дзюба хотел бы двухлетний контракт. Форварда также не устраивает, что «Локо» хочет снизить его зарплату.
Ожидается, что новый контракт подпишут ближе к концу сезона Мир РПЛ.
Артем провел 7 матчей в чемпионате России в составе «Локомотива», забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Действующий контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона. Статистику нападающего можно найти здесь.
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Ближе к конце
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