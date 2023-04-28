«Локо» предлагает Дзюбе контракт по схеме «1+1» и хочет снизить зарплату, форварда это не устраивает (Иван Карпов)

«Локомотив» начал переговоры с Артемом Дзюбой о новом контракте.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в начале недели состоялся первый раунд переговоров между сторонами. Дзюба хотел бы остаться в « », а руководство команды довольно его игрой.

Пока что стороны расходятся по сроку контракта. «Локомотив» предлагает соглашение по схеме «1+1», хотел бы двухлетний контракт. Форварда также не устраивает, что «Локо» хочет снизить его зарплату.

Ожидается, что новый контракт подпишут ближе к концу сезона Мир РПЛ.

Артем провел 7 матчей в чемпионате России в составе « », забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Действующий контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона. Статистику нападающего можно найти здесь.

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