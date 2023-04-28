«МЮ» и Гарначо продлили контракт до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

18-летний аргентинский вингер заключил соглашение с клубом из до лета 2028 года.

Гарначо – воспитанник «МЮ», он провел за первую команду 31 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

Фото: manutd.com

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