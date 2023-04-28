«МЮ» и Гарначо продлили контракт до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

18-летний аргентинский вингер заключил соглашение с клубом из Манчестера до лета 2028 года.

Гарначо – воспитанник «МЮ», он провел за первую команду 31 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Подробная статистика выступлений Алехандро доступна здесь.

Фото: manutd.com

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16 комментариев

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error505
Удачи!
+15
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Elik1989
Отличная новость. Парень-талант. Удачи.
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Los Galácticos
Перспективный футболист, но нужно больше игровой практики чтобы он смог раскрыть весь свой потенциал. Возможно стоит сгонять куда то в аренду, пока 18 лет всего.
+9
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kapitan_kakao
Воспитанник МЮ?!?!

Система «Атлетико», где он был 5 лет: «Ну да, ну да, пошли мы …»
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fellx
Детские тренеры из Хетафе и юношечкая школа Атлетико Мадрид почему то не упоминаются в новости. Воспитанник уберите
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Главное, чтобы пацан не зазвездился, а серьезно относился к делу, иначе так и останется нереализовавшимся талантом.
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Darkhan Darkhan
нормально
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Ronny92
Ответ Los Galácticos
Перспективный футболист, но нужно больше игровой практики чтобы он смог раскрыть весь свой потенциал. Возможно стоит сгонять куда то в аренду, пока 18 лет всего.
Если бы не травма, то он бы до сих пор был бы вторым выбором на позицию, даже с учётом текущей формы Рэшфорда. Если ломаться не будет - игрового времени будет предостаточно
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Джонни Петров
Ответ Los Galácticos
Перспективный футболист, но нужно больше игровой практики чтобы он смог раскрыть весь свой потенциал. Возможно стоит сгонять куда то в аренду, пока 18 лет всего.
пацан не теряется в сложных матчах, где-то решал исход. Тот случай, когда, наоборот, должен вариться в кухне МЮ. Дело ведь не в возрасте, а в менталитете.
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Normal😅😂
Что с лицом?
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