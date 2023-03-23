Гави, Гарначо, Мукоко, Эндрик и Тель – в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal

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Гави и Юссуфа Мукоко вошли в девятку самых перспективных футболистов мира.

Сайт Goal представил NXGN Nine – список главных вундеркиндов мирового футбола, рожденных после 1 января 2004 года.

Полная версия топа (без ранжирования) выглядит следующим образом:

Арда Гюлер, хавбек «Фенербахче»;

– Мохамед-Али Чо, форвард «Реал Сосьедад»;

– Эндрик, форвард «Палмейрас» (приобретен «Реалом»);

– Гави, хавбек «Барселоны»;

– Алехандро Гарначо, хавбек «Манчестер Юнайтед»;

– Ромео Лавиа, хавбек «Саутгемптона»;

– Юссуфа Мукоко, форвард «Боруссии» Дортмунд;

– Матис Тель, хавбек «Баварии»;

– Уоррен Заир-Эмери, хавбек «ПСЖ».

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14 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Футбол_это_жизнь
Эндрик это которого купил Реал за 60 миллионов? Так он там в Бразилии уже на протяжении 12 матчей не может забить гол и уже потерял место в основе! Развод века https://www.football-espana.net/2023/03/21/endrick-felipe-struggles-in-brazil-continue-as-he-palmeiras-drop-real-madrid-wonderkid/amp
Да, Йович покажется сказкой для нашего модрида)
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GuruFutbola
Где воспитанники мчк?)
Опять покоряют подвалы Испанского чемпионата?
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З А
Ответ Niko [Ars]
Антон Чейз сделает Матиаса Теля лучшим вундеркиндом планеты!
уже всё))
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Футбол_это_жизнь
Эндрик это которого купил Реал за 60 миллионов? Так он там в Бразилии уже на протяжении 12 матчей не может забить гол и уже потерял место в основе!
Развод века

https://www.football-espana.net/2023/03/21/endrick-felipe-struggles-in-brazil-continue-as-he-palmeiras-drop-real-madrid-wonderkid/amp
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Потолковый Лампонюх™
доказали уже что Мукоко 23 года.
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Роман
Ответ Леван Мкртчян
Гави + Начо = Гарначо
Только тут получается ГавНачо...
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Леван Мкртчян
Ответ kin
Мукоко + Эндрик = Мудрик))
Гави + Начо = Гарначо
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Роман
А где Ибрагимович?
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ARTEM PROKAZOV
Ответ kin
Мукоко + Эндрик = Мудрик))
Плюс если искал этот коммент
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Михо
Мукоко вроде ж 25 на самом деле) Тель когда выходит в Баварии, очень старается и отличное впечатление производит
+1
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kin
Мукоко + Эндрик = Мудрик))
+5
0
+5
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Niko [Ars]
Антон Чейз сделает Матиаса Теля лучшим вундеркиндом планеты!
+3
0
+3
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добрый коля
Ответ Aleksandr Danilov
А где Пиняев и Худяков?
дома
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Aleksandr Danilov
А где Пиняев и Худяков?
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