Гави, Гарначо, Мукоко, Эндрик и Тель – в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal

и Юссуфа Мукоко вошли в девятку самых перспективных футболистов мира.

Сайт Goal представил NXGN Nine – список главных вундеркиндов мирового футбола, рожденных после 1 января 2004 года.

Полная версия топа (без ранжирования) выглядит следующим образом:

– , хавбек « »;

– Мохамед-Али Чо, форвард « »;

– Эндрик, форвард « » (приобретен «Реалом»);

– Гави, хавбек «Барселоны»;

– Алехандро Гарначо, хавбек «Манчестер Юнайтед»;

– Ромео Лавиа, хавбек «Саутгемптона»;

– Юссуфа Мукоко, форвард «Боруссии» Дортмунд;

– Матис Тель, хавбек «Баварии»;

– Уоррен Заир-Эмери, хавбек «ПСЖ».

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