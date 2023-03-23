Гави, Гарначо, Мукоко, Эндрик и Тель – в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal
Гави и Юссуфа Мукоко вошли в девятку самых перспективных футболистов мира.
Сайт Goal представил NXGN Nine – список главных вундеркиндов мирового футбола, рожденных после 1 января 2004 года.
Полная версия топа (без ранжирования) выглядит следующим образом:
– Арда Гюлер, хавбек «Фенербахче»;
– Мохамед-Али Чо, форвард «Реал Сосьедад»;
– Эндрик, форвард «Палмейрас» (приобретен «Реалом»);
– Гави, хавбек «Барселоны»;
– Алехандро Гарначо, хавбек «Манчестер Юнайтед»;
– Ромео Лавиа, хавбек «Саутгемптона»;
– Юссуфа Мукоко, форвард «Боруссии» Дортмунд;
– Матис Тель, хавбек «Баварии»;
– Уоррен Заир-Эмери, хавбек «ПСЖ».
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