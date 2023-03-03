Месси, Гарначо, Лаутаро, Альварес и Перроне из «Ман Сити» – в составе Аргентины на мартовские матчи

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Стал известен состав сборной Аргентины на мартовские матчи.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Неуэн Перес («Удинезе»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте (оба – «Брайтон»), Гидо Родригес, Лаутаро Бланко (оба – «Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Максимо Перроне («Манчестер Сити»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Карбони («Интер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Пауло Дибала («Рома»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси («ПСЖ»).

В марте действующий чемпион мира сыграет со сборными Панамы и Кюрасао.

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23 комментария

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AnMe
Ответ Юрий Старовойтов
А как король футбола относится к комментариям Гарначо в соцсетях по поводу короля лиги Тутанхамона? Будучи сборником бросается словами «величайший» в адрес Роналду, хотя Роналду до Месси, как раком до марса …
Гарначо писал это про обоих
С обоими выставлял фотки и писал гоат и все такое
Там люди даже шутит, и одноклубники, что он на 2 стульях и все такое
Ну имеет право человек, даже будь аргентинцем болел бы только за Рона - его дело, бывает
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AnMe
Гарначо хотел за Испанию вроде
Обиду там на скалони кинул
Как будет в итоге интересно
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Oleg
Ответ Moscwow
Король футбола умер 29 декабря. А тот королёк про которого ты говоришь вообще не должен лезть в составы
Король футбола оформил официальный статус 18.12.2022.

Фанатам бездаря из аль насры пора принять этот факт.
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ cektor
Месси идет к 100 голу за сборную!
Конечно последние товарищ матчи против только слабых сборных
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gPk
Ответ Верховный Лорд
Но если он был глором Месси, а после прихода Роналду остался глором Месси, то наверное он вполне себе определился
Глором Роналду.Я ошибся
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Oleg
Ответ Юрий Старовойтов
А как король футбола относится к комментариям Гарначо в соцсетях по поводу короля лиги Тутанхамона? Будучи сборником бросается словами «величайший» в адрес Роналду, хотя Роналду до Месси, как раком до марса …
Если ты про комментарии Гарначо и Тчуамени в фейсбуке и последующих публикаций на ESPN и в ВК, то это фейки, об этом писали в твиттере.
У Тчуамени нет фейсбука, о чем он сам же указал в шапке своей страницы в твиттере.
У Гарначо тоже нет фейсбука.
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Azamat Taalaibekuluu
Эстония Гондурас и ОАЭ последние товарищ матчи теперь с Панамой и великий Кюрасао офигеть
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Фанат Лионеля Месси
Ждём 100 гол величайшего
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Верховный Лорд
Ответ gPk
Он то глор Месси был ,а после прихода Роналду в Юнайтед был глором Месси.Неопределенный парень.Не зря точно так же по сборным бегает.Выступал в молодежках сборной Испании ,родился там же ,а выступать решил за Аргов
Но если он был глором Месси, а после прихода Роналду остался глором Месси, то наверное он вполне себе определился
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Папичслав
Молодежь надо поднатаскать к ЧМ-2026, чтобы за Месси тоже бегали и выполняя черновую
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Moscwow
Ответ Юрий Старовойтов
А как король футбола относится к комментариям Гарначо в соцсетях по поводу короля лиги Тутанхамона? Будучи сборником бросается словами «величайший» в адрес Роналду, хотя Роналду до Месси, как раком до марса …
Король футбола умер 29 декабря. А тот королёк про которого ты говоришь вообще не должен лезть в составы
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gPk
Ответ Экспертное мнение
В Мадриде он родился, воспитанник Атлетико. Мутный тип честно говоря судя по поведению, к тому же глор Криша. Думаю, Лео просто присмотрится и решит что с ним делать. Токсиков нельзя подпускать к команде, это главный залог успеха, поэтому дальновидный Лео-стратег порешал Икардю и оказался прав.
Он то глор Месси был ,а после прихода Роналду в Юнайтед был глором Месси.Неопределенный парень.Не зря точно так же по сборным бегает.Выступал в молодежках сборной Испании ,родился там же ,а выступать решил за Аргов
+2
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gPk
Ответ Pilotigorek
А товарняки считаются?
Нет
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Юрий Старовойтов
А как король футбола относится к комментариям Гарначо в соцсетях по поводу короля лиги Тутанхамона? Будучи сборником бросается словами «величайший» в адрес Роналду, хотя Роналду до Месси, как раком до марса …
+6
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Экспертное мнение
Ответ Марслан Акматалиев
Где вообще родился Гарначо? Для Аргентинцев было хороша заиграть его в официальных матчах. Парень большой талант и возможно станет новой надеждой для Аргентинцев в будущем.
В Мадриде он родился, воспитанник Атлетико. Мутный тип честно говоря судя по поведению, к тому же глор Криша. Думаю, Лео просто присмотрится и решит что с ним делать. Токсиков нельзя подпускать к команде, это главный залог успеха, поэтому дальновидный Лео-стратег порешал Икардю и оказался прав.
+14
-16
-2
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Алексей Ильин
Не понимаю, почему все хейтят Мартинеса за жест с перчаткой. Вчера вон Барса сделала то же самое с реалом, и весь мир за этим смотрел 90 минут, и ничего.
+3
-5
-2
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cektor
Месси идет к 100 голу за сборную!
+6
-2
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Тимур Гарипов
Ответ Pilotigorek
А товарняки считаются?
Вроде нет
0
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Кирилл Голивец
Много совсем молодых игроков, Скалони постоянно привлекает их на сборы
+1
-1
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Марслан Акматалиев
Где вообще родился Гарначо?
Для Аргентинцев было хороша заиграть его в официальных матчах. Парень большой талант и возможно станет новой надеждой для Аргентинцев в будущем.
+5
-1
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Pilotigorek
Ответ кuraakula belov
Гарначо нужно быстро заиграть пока он в Испанию не сбежал
А товарняки считаются?
0
0
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Niko [Ars]
Ответ кuraakula belov
Гарначо нужно быстро заиграть пока он в Испанию не сбежал
Да, только этих матчах его не заиграешь
Ведь это товарки
+1
-1
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кuraakula belov
Гарначо нужно быстро заиграть пока он в Испанию не сбежал
+15
-4
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