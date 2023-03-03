Месси, Гарначо, Лаутаро, Альварес и Перроне из «Ман Сити» – в составе Аргентины на мартовские матчи
Стал известен состав сборной Аргентины на мартовские матчи.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Неуэн Перес («Удинезе»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте (оба – «Брайтон»), Гидо Родригес, Лаутаро Бланко (оба – «Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Максимо Перроне («Манчестер Сити»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Валентин Карбони («Интер»).
Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Пауло Дибала («Рома»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси («ПСЖ»).
В марте действующий чемпион мира сыграет со сборными Панамы и Кюрасао.
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С обоими выставлял фотки и писал гоат и все такое
Там люди даже шутит, и одноклубники, что он на 2 стульях и все такое
Ну имеет право человек, даже будь аргентинцем болел бы только за Рона - его дело, бывает
Обиду там на скалони кинул
Как будет в итоге интересно
Фанатам бездаря из аль насры пора принять этот факт.
У Тчуамени нет фейсбука, о чем он сам же указал в шапке своей страницы в твиттере.
У Гарначо тоже нет фейсбука.
Для Аргентинцев было хороша заиграть его в официальных матчах. Парень большой талант и возможно станет новой надеждой для Аргентинцев в будущем.
Ведь это товарки