Гарначо пропустит несколько недель. Он получил травму голеностопа в матче «МЮ» с «Саутгемптоном»

получил травму в игре « » с « » (0:0).

После матча 27-го тура , который футболист не смог доиграть, у него выявлено повреждение связок голеностопа.

Точные сроки восстановления неизвестны, однако речь идет как минимум о нескольких неделях.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 15 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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