Гарначо пропустит несколько недель. Он получил травму голеностопа в матче «МЮ» с «Саутгемптоном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Здоровье Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо получил травму в игре «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» (0:0).

После матча 27-го тура АПЛ, который футболист не смог доиграть, у него выявлено повреждение связок голеностопа.

Точные сроки восстановления неизвестны, однако речь идет как минимум о нескольких неделях.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 15 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Wilmer Younger
Я думаю он был необходим в ближайшее матчи. Много обостряет
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Me1nik
Ответ therealgreenman
Про момент с Каземиро я с тобой полностью согласен, но моменты совершено разные, точнее подкаты…
не, подкаты конечно разные. я же написал по сути. жёсткие подкаты, сначала в мяч, потом в игрока. в моменте с Алехандро получилось даже жёстче, потому что игрок получил травму
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**Iscander**
Ответ Direct free kick
Единственный приличный человек оставшийся в мюмю
Успокойся уже человек паук ...нов
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therealgreenman
Ответ Me1nik
Каземиро тоже сыграл в мяч и в ногу попал только по тому что нога не имеет свойства отцепляться и улетать в другую сторону после попадания по мячу. здесь же был подкат что называется "с мясом". по сути эти моменты друг от друга ничем не отличаются
Про момент с Каземиро я с тобой полностью согласен, но моменты совершено разные, точнее подкаты…
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Леонид Ботвинник
Ответ Direct free kick
Единственный приличный человек оставшийся в мюмю
Себя ты к каким относишь, герасим ?
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Me1nik
Ответ therealgreenman
Ну справедливости ради, там на самом деле в мяч было сыграно
Каземиро тоже сыграл в мяч и в ногу попал только по тому что нога не имеет свойства отцепляться и улетать в другую сторону после попадания по мячу. здесь же был подкат что называется "с мясом". по сути эти моменты друг от друга ничем не отличаются
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therealgreenman
Ответ Stadjer
Хм, что тут у нас, нанесение травмы после игры в мяч? За это же удалили Каземиро, да? А тут игроку Саутгемптона и карточки не дали, и пеналь не поставили.
Ну справедливости ради, там на самом деле в мяч было сыграно
+3
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Direct free kick
Единственный приличный человек оставшийся в мюмю
0
-3
-3
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Efren Tri
Через бинокль на поражения мю посмотрит
0
-3
-3
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Stadjer
Хм, что тут у нас, нанесение травмы после игры в мяч? За это же удалили Каземиро, да? А тут игроку Саутгемптона и карточки не дали, и пеналь не поставили.
+19
-4
+15
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отец карим
здоровья.
+1
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Владимир Тарасенко
Здоровья парню!
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Bolvan
Здоровье Гарначо
+4
-1
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**Iscander**
Хорошее судейство было, чего уж там.
+23
-3
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