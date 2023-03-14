Гарначо пропустит несколько недель. Он получил травму голеностопа в матче «МЮ» с «Саутгемптоном»
Алехандро Гарначо получил травму в игре «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» (0:0).
После матча 27-го тура АПЛ, который футболист не смог доиграть, у него выявлено повреждение связок голеностопа.
Точные сроки восстановления неизвестны, однако речь идет как минимум о нескольких неделях.
В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 15 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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