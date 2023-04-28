Хави: «Против «Райо» была худшая игра «Барсы» в сезоне. Мы должны исправить ошибки»
Хави назвал матч с «Райо Вальекано» худшим в сезоне для «Барселоны».
Каталонцы в среду на выезде уступили клубу из Мадрида в матче 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.
«Против «Райо» была наша худшая игра в сезоне. Мы должны исправить ошибки и начать все с чистого листа.
Мы вот-вот выиграем Ла Лигу. Я рад, прекрасно провожу время в этой лиге», – сказал Хави накануне игры с «Бетисом».
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