Хави: «Против «Райо» была худшая игра «Барсы» в сезоне. Мы должны исправить ошибки»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

Хави назвал матч с «Райо Вальекано» худшим в сезоне для «Барселоны».

Каталонцы в среду на выезде уступили клубу из Мадрида в матче 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.

«Против «Райо» была наша худшая игра в сезоне. Мы должны исправить ошибки и начать все с чистого листа.

Мы вот-вот выиграем Ла Лигу. Я рад, прекрасно провожу время в этой лиге», – сказал Хави накануне игры с «Бетисом».

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11 комментариев

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Вадим Дзахоев
А Бавария? Интер? Реал в ответной игре полуфинала? И это только то, что пришло сразу на ум. Беда у Барсы в игровом плане. На 1-ом месте в Чемпионате исключительно благодаря Марку и Рональду. Про атаку команды и говорить не стоит. Ее после ЧМ попросту нет. Ну и травма Педри сыграла роль
+6
-2
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Muhammad Juraev
Ответ DonaldBrashear 2.0
мне кажется, или если бы Реал не тупил и не терял очки на ровном месте, то буквально за последний месяц, можно было бы Барсу догнать в чемпионате? очень слабо смотрятся.
А если бы и Барселона не тупила и использовала осечки Реала...
+3
-2
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wmfrxwf5rq
Худшая? Уверен?
+1
-1
0
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NartApsua
Ответ Вадим Дзахоев
А Бавария? Интер? Реал в ответной игре полуфинала? И это только то, что пришло сразу на ум. Беда у Барсы в игровом плане. На 1-ом месте в Чемпионате исключительно благодаря Марку и Рональду. Про атаку команды и говорить не стоит. Ее после ЧМ попросту нет. Ну и травма Педри сыграла роль
Видимо, только Ла Лигу имеет ввиду)
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