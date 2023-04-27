Хави после 1:2 от «Райо»: «Послание игрокам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Райо Вальекано».
Каталонская команда проиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.
«Анализируя матч, можно сказать, что мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно, мы знали, что будет трудно. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до самого конца, но «Райо» заслуженно победил. Нас огорчает это поражение, но в чемпионате осталось на один тур меньше.
Нам не хватало понимания игры. Мы злоупотребляли длинными передачами. Мы должны были искать превосходство в центре поля. Нам было трудно, мы теряли мяч и играли менее аккуратно, чем обычно.
Послание футболистам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война.
Жаль, мы уезжаем расстроенными, потому что это была хорошая возможность.
Каждая игра – это история, на днях мы сыграли очень хорошо, а сегодня – плохо. Это была хорошая возможность. Не нужно думать, что у нас отрицательная динамика, потому что это не так», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Главное, чтобы в следующем матче исправили и показали хорошую игру, а не как сегодня.
Надо довести победу в Ла Лиге до конца.
По конспектам полевого командира Черчесова !
Вот и получается очень грустно в нападении ..
Это не отрицательная динамика?)
Ну а летом Хави хорошенько подумать нужно будет о том, как играть без Бускетса в центре поля и каким образом строить игру в финальной трети поля.
а зачем тогда тренер, если без одного игрока ( и ладно бы реально какого нибудь супер топа, но это же не так) команда ни о чем играет в атаке