Хави после 1:2 от «Райо»: «Послание игрокам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Райо Вальекано».

Каталонская команда проиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.

«Анализируя матч, можно сказать, что мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно, мы знали, что будет трудно. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до самого конца, но «Райо» заслуженно победил. Нас огорчает это поражение, но в чемпионате осталось на один тур меньше.

Нам не хватало понимания игры. Мы злоупотребляли длинными передачами. Мы должны были искать превосходство в центре поля. Нам было трудно, мы теряли мяч и играли менее аккуратно, чем обычно. 

Послание футболистам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война.

Жаль, мы уезжаем расстроенными, потому что это была хорошая возможность.

Каждая игра – это история, на днях мы сыграли очень хорошо, а сегодня – плохо. Это была хорошая возможность. Не нужно думать, что у нас отрицательная динамика, потому что это не так», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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15 комментариев

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Кирилл
Хави все правильно тут сказал.

Главное, чтобы в следующем матче исправили и показали хорошую игру, а не как сегодня.
Надо довести победу в Ла Лиге до конца.
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Strateg 7
Что-то в передней линии Барселоны совсем туго получаются голы...
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Ван Гог
Несмотря на отвратную игру, радостно было снова видеть Фрэнки и Педри на поле. Мяч наконец начал двигаться. Нам не хватает баланса. Нужно найти правильную роль отдельным игрокам (таким как Бальде и Гави) и провести точечные трансферы. Верю в Хави и в то, что он делает!
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Mister Ghost
Эх, а до паузы на матчи сборных казалось, что даже способы набрать 100 очков, но не суть, главное следующие 4 матча выиграть и уже оформить свое чемпионство окончательно. Сегодня игра была не лучшая, очень много потерь мяча, отдавали передачи невпопад кто куда, банальные верховые переводы даже часто летели фиг пойми куда, но самое неприятное было наблюдать то, что команда забив гол не взбодрилась, не получила эмоциональный импульс, который бы позволил им открыть второе дыхание и попытаться заполучить хотя бы ничью, за почти 15 минут времени, что было у них ни одного дельного подхода к воротам не было, комада будто смерилась, что проиграли, ладно бы если у них был плотный календарь и стоял вопрос о распределении силы на другой турнир, но этого же нет, осталось отыграть всего 7 матчей и хотелось бы видеть огонек с которым они добывают свою победу в Ла Лиги, а не волокиту какую-то.
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OldRedWhite
Ответ Кирилл
Хави все правильно тут сказал. Главное, чтобы в следующем матче исправили и показали хорошую игру, а не как сегодня. Надо довести победу в Ла Лиге до конца.
Конечно правильно !
По конспектам полевого командира Черчесова !
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Кирилл
Ответ Strateg 7
Что-то в передней линии Барселоны совсем туго получаются голы...
Отсутствует Дембеле, только вернулся и еще не набрал форму Педри - а это главные креативщики Барселоны в нападении.

Вот и получается очень грустно в нападении ..
+3
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f0rmoceft
За 5 матчей две ничьи и два поражения и всего два гола.
Это не отрицательная динамика?)
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El Shininho
Райо был лучше всю игру. Команда устала физически. Ни о какой европе и речи быть не могло, что сейчас невооруженным глазом видно. Нужно стараться закончить сезон и биться за это.
Ну а летом Хави хорошенько подумать нужно будет о том, как играть без Бускетса в центре поля и каким образом строить игру в финальной трети поля.
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кто-то
Конечно, можно было уж окончательно поставить точку в Ла Лиге, но поражение всё испортило, да ещё 2 мяча пропустили - сильно статистику подпортили
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бек саидов
Может быть, это поражения идёт в пользу, и Хави наконец начнёт заниматься командой , а не газоном?
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wmfrxwf5rq
В след матче Дембеле подъедет. Будет легче
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Ramin Mamedov
Ответ Кирилл
Отсутствует Дембеле, только вернулся и еще не набрал форму Педри - а это главные креативщики Барселоны в нападении. Вот и получается очень грустно в нападении ..
ахахах.. оказывается теперь впереди вся надежда на Дембеле...
а зачем тогда тренер, если без одного игрока ( и ладно бы реально какого нибудь супер топа, но это же не так) команда ни о чем играет в атаке
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бек саидов
Ответ Ван Гог
Несмотря на отвратную игру, радостно было снова видеть Фрэнки и Педри на поле. Мяч наконец начал двигаться. Нам не хватает баланса. Нужно найти правильную роль отдельным игрокам (таким как Бальде и Гави) и провести точечные трансферы. Верю в Хави и в то, что он делает!
С возвращением дейонга и проиграли. Не просто так, а именно из за него.
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бек саидов
Ответ El Shininho
Райо был лучше всю игру. Команда устала физически. Ни о какой европе и речи быть не могло, что сейчас невооруженным глазом видно. Нужно стараться закончить сезон и биться за это. Ну а летом Хави хорошенько подумать нужно будет о том, как играть без Бускетса в центре поля и каким образом строить игру в финальной трети поля.
Че то начинаю сомневаться в способностях Хави. Так растерять игру до неузнаваемости, надо ещё постараться
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