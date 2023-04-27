Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Райо Вальекано».

Каталонская команда проиграла матч 31-го тура со счетом 1:2.

«Анализируя матч, можно сказать, что мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно, мы знали, что будет трудно. Вторым голом они наказали нас. Мы боролись до самого конца, но « » заслуженно победил. Нас огорчает это поражение, но в чемпионате осталось на один тур меньше.

Нам не хватало понимания игры. Мы злоупотребляли длинными передачами. Мы должны были искать превосходство в центре поля. Нам было трудно, мы теряли мяч и играли менее аккуратно, чем обычно.

Послание футболистам простое: многое еще впереди, Ла Лига не выиграна. Победа стоит дорого, каждый выездной матч – это война.

Жаль, мы уезжаем расстроенными, потому что это была хорошая возможность.

Каждая игра – это история, на днях мы сыграли очень хорошо, а сегодня – плохо. Это была хорошая возможность. Не нужно думать, что у нас отрицательная динамика, потому что это не так», – сказал главный тренер «Барселоны».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол