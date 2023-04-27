У «Барселоны» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах против «Райо Вальекано»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

«Барселона» с 2021 года не может обыграть «Райо Вальекано».

Сегодня команда Хави в рамках 31-го тура Ла Лиги уступила в гостях со счетом 1:2.

В последних четырех матчах каталонцы проиграли мадридскому клубу трижды, еще раз – сыграли вничью.

Последняя победа над «Райо Вальекано» «Барселоной» одержана в Кубке Испании 27 января 2021 года.

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15 комментариев

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Бимбо TV
Игра просто тихий ужас
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Кирилл
Райо какой-то серьезный «камень преткновения» для Барселоны - аж стыдно за такую игру.
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Абдул Абакаев
какое же разочерование Фати. ещё с такой личкой и номером
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psixyec
Барселона всегда была поставщиком очков в Мадриде: будь то главному клубу города – Реалу, второй команде – Райо. Лишь Атлетико иногда брезговал и дарил очки.
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белошип
Мадрид хозяин каталонии,так было всегда
Райо красавцы,на классе грохнули кабинетных)
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Today I feel Qatari
Чемпионский график :)
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Fona
Трава была высокая, солнце слепило, линия ворот криво начерчена или может газон мокрый? Всегда в предвкушении интервью Хави, чтобы узнать что-то новое о футболе
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Trash Talking
Что-то на уровне доминации Сити над Арсеналом
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ДЖИН
Похх пару игр возьмём и всё ну, а Райо крепыш может бороться за еврокубки, судя по таблице. Вот тока свиньи болельщики зря мусор кидают.
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Кирилл
Ответ psixyec
Барселона всегда была поставщиком очков в Мадриде: будь то главному клубу города – Реалу, второй команде – Райо. Лишь Атлетико иногда брезговал и дарил очки.
Забавный факт: Реал тоже проиграл Райо в этом сезоне в гостях, пропустив 3 гола в ворота Куртуа )
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