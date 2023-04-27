У «Барселоны» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах против «Райо Вальекано»

«Барселона» с 2021 года не может обыграть «Райо Вальекано».

Сегодня команда в рамках 31-го тура уступила в гостях со счетом 1:2.

В последних четырех матчах каталонцы проиграли мадридскому клубу трижды, еще раз – сыграли вничью.

Последняя победа над « » «Барселоной» одержана в Кубке Испании 27 января 2021 года.

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