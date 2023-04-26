Президент «Райо» о жалобах Хави на газоны: «Он не умеет проигрывать. На «Камп Ноу» поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий»

Президент «Райо Вальекано» прокомментировал слова Хави о газоне.

Напомним, перед игрой с « » в 31-м туре главный тренер «Барсы» заявил, что его команде будет сложно играть на коротком поле стадиона «Кампо де Вальекас», и сказал: «Надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям».

Ранее Хави жаловался на состояние газона на поле «Хетафе».

«Его заявления неуместны. «Хетафе» выполнил регламент. На самом деле я предпочитаю сухую и высокую траву. «Хетафе» имеет на это право в рамках регламента, и у них был обыкновенный газон для иного стиля футбола. Команды выигрывают и проигрывают матчи не из-за газона.

При всем уважении, он не умеет проигрывать. На мой взгляд, таких разговоров [о качестве газонов] быть не должно. А что качается нашего газона, то он соответствует нормам.

На « » трава максимально короткая, высотой 2,2 [сантиметра]. Их поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий, это их стиль и их игроки», – сказал Мартин Преса.

«Наш газон безупречен, в этом году у нас лучшая трава в Мадриде. И это при том, что погодные условия у нас хуже, чем на других полях», – добавил президент «Райо».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол