Президент «Райо» о жалобах Хави на газоны: «Он не умеет проигрывать. На «Камп Ноу» поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий»

Теги Барселона Хави Ла Лига Камп Ноу Райо Вальекано Кампо де Вальекас Футбол

Президент «Райо Вальекано» прокомментировал слова Хави о газоне.

Напомним, перед игрой с «Райо» в 31-м туре Ла Лиги главный тренер «Барсы» заявил, что его команде будет сложно играть на коротком поле стадиона «Кампо де Вальекас», и сказал: «Надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям».

Ранее Хави жаловался на состояние газона на поле «Хетафе».

«Его заявления неуместны. «Хетафе» выполнил регламент. На самом деле я предпочитаю сухую и высокую траву. «Хетафе» имеет на это право в рамках регламента, и у них был обыкновенный газон для иного стиля футбола. Команды выигрывают и проигрывают матчи не из-за газона.

При всем уважении, он не умеет проигрывать. На мой взгляд, таких разговоров [о качестве газонов] быть не должно. А что качается нашего газона, то он соответствует нормам.

На «Камп Ноу» трава максимально короткая, высотой 2,2 [сантиметра]. Их поле похоже на хоккейный каток, но мы не предъявляем претензий, это их стиль и их игроки», – сказал Мартин Преса. 

«Наш газон безупречен, в этом году у нас лучшая трава в Мадриде. И это при том, что погодные условия у нас хуже, чем на других полях», – добавил президент «Райо».

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15 комментариев

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Александр Белов
"В этом году у нас лучшая трава в Мадриде"🤔
+11
-1
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HI MARS
Ответ D3SP7C1TO
Хави крут, конечно. После его интервью всю последнюю неделю в медиа разговоры только о траве да о солнце 😀
Хави неделю уже сам перед каждым матчем ноет траве да о солнце и становится посмешищем

Глоры барсы:Хави крут, конечно.После его интервью всю последнюю неделю в медиа разговоры только о траве да о солнце

Что с вами не так?🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
+8
-6
+2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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evgen 31
много вижу комментариев по поводу БЧК ? расшифруйте пожалуйста,не в курсе если что
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ Александр Белов
"В этом году у нас лучшая трава в Мадриде"🤔
Снуп Дог лично проверит качество)
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Andrey Andreev
Ответ evgen 31
много вижу комментариев по поводу БЧК ? расшифруйте пожалуйста,не в курсе если что
"Больше чем клуб" - это мантра местных кулес (это которые "с детства за барсу" из урюпинска
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