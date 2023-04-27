У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей

«Барселона» потерпела второе поражение за пять последних матчей.

Команду Хави обыграл « » (1:2) в 31-м туре .

Начиная с 5 апреля каталонцы также уступили «Реалу» (0:4), сыграли вничью со счетом 0:0 с «Жироной» и «Хетафе» и одолели «Атлетико» (1:0).

Далее « » примет «Бетис» – это случится 29 апреля.

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