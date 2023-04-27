У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей
«Барселона» потерпела второе поражение за пять последних матчей.
Команду Хави обыграл «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре Ла Лиги.
Начиная с 5 апреля каталонцы также уступили «Реалу» (0:4), сыграли вничью со счетом 0:0 с «Жироной» и «Хетафе» и одолели «Атлетико» (1:0).
Далее «Барселона» примет «Бетис» – это случится 29 апреля.
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Но сегодня был сплошной мрак в исполнении Барселоны.
Без Бускетса это абсолютно другая команда, что сегодня и было прекрасно видно …
Повезло, что Реал проиграл и отставание не уменьшилось.
Но и грустно, что не увеличилось.
Я про Педри и Гави
Четвёртая команда Мадрида после Реала, Атлетико и Хетафе на классе обыграла Барселону
Красота
Фати 🪓
Рафинья 🪓
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