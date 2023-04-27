У «Барселоны» 1 победа и 2 забитых гола за 5 последних матчей

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

«Барселона» потерпела второе поражение за пять последних матчей.

Команду Хави обыграл «Райо Вальекано» (1:2) в 31-м туре Ла Лиги.

Начиная с 5 апреля каталонцы также уступили «Реалу» (0:4), сыграли вничью со счетом 0:0 с «Жироной» и «Хетафе» и одолели «Атлетико» (1:0).

Далее «Барселона» примет «Бетис» – это случится 29 апреля.

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45 комментариев

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Trash Talking
Самое забавное, что Жирона и Райо такие же соседи по таблице, как и Реал с Барселоной. Но кто же знал, что борьба Райо и Жироны могущественнее, чем разборки Реала и Барсы за чемпионство :)
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f0rmoceft
Ну что, вчера все кричали, что каталонец наказал Реал. Сегодня воспитанник Реала забил победный гол им. Вот вам и карма глорики
+15
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инок
Барса до сих пор не может найти свою игру.
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Кирилл
Хави не смог настроить команду на игру - Райо знатно щелкнули по носу Барсу и победил заслуженно.
Но сегодня был сплошной мрак в исполнении Барселоны.
Без Бускетса это абсолютно другая команда, что сегодня и было прекрасно видно …

Повезло, что Реал проиграл и отставание не уменьшилось.
Но и грустно, что не увеличилось.
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Moscwow
Золотой секатор агроному Хави!
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Sul Abd
Не удался праздник покорителей ЛЕ , покупателей судей , ригоберки и остальных сектантов...
+11
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Shuller18
Ответ Dr.Livsi
Ферран 🪓 Фати 🪓 Рафинья 🪓 Гнать в шею
А про двух брусков что скажешь?
Я про Педри и Гави
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Mister Ghost
Барса вообще собирается брать Ла лигу? Ужасный матч , столько много брака в передачах было, забили один и казалось вот шанс добыть хотя бы ничью , но нет , даже намёка не было на какой-либо созданный момент. Повезло, что Реал теряет также свои очки
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Эрнандес Эрнандес
Райо оказался не только первым мадридским, но и каталонским 😁
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Artem Piatkov
Глорьё шутило про "первый мадридский" и само же ему и влетело :)) Четвёртая команда Мадрида после Реала, Атлетико и Хетафе на классе обыграла Барселону Красота
И да. Гурудубиду, где же ты?
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Arman Markosyan 25
Ответ Artem Piatkov
Глорьё шутило про "первый мадридский" и само же ему и влетело :)) Четвёртая команда Мадрида после Реала, Атлетико и Хетафе на классе обыграла Барселону Красота
Райо сильнее Хетафе в этом сезоне
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Aleksandr Danilov
А пшек святой? Или почему его никогда не меняют? В целом игра при Хави - ужас
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Royal Watcher
Фарт закончился…
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U
Ответ Александр Белоусов
Ох сколько вони сейчас будет , пойду спать лучше
Как-то жестко вы про прессухи Хави.
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Ильгар Ага-Тагиев
Как говорится: "Никогда не критикуй, если не можешь сделать лучше"
+4
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Butrymovich Mikalai
Ответ Эрнандес Эрнандес
2:1 или 1:0? Газон во всем виноват 😁
та не у калаччика было так "возвращаемся в Мадрид с сомнениями....".
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Oleg
Ответ f0rmoceft
Ну что, вчера все кричали, что каталонец наказал Реал. Сегодня воспитанник Реала забил победный гол им. Вот вам и карма глорики
Так разница в том, что одни без пяти минут чемпионы лиги, а другие.....
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Butrymovich Mikalai
Ответ f0rmoceft
Ну что, вчера все кричали, что каталонец наказал Реал. Сегодня воспитанник Реала забил победный гол им. Вот вам и карма глорики
карма это писать Кастеальаносу оскорбления в соцсети, а потом получить от него 4 .
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Butrymovich Mikalai
Ответ Ильгар Ага-Тагиев
Как говорится: "Никогда не критикуй, если не можешь сделать лучше"
пацанские цитатники из вк ?
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Artem Piatkov
Глорьё шутило про "первый мадридский" и само же ему и влетело :))

Четвёртая команда Мадрида после Реала, Атлетико и Хетафе на классе обыграла Барселону

Красота
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Butrymovich Mikalai
Ответ f0rmoceft
Хорошо, что есть адекватные болелы у Барсы👍
как жаль что у мадрида только бесформеное стадо тревожных кочующее по ветками Барсы.
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f0rmoceft
Ответ Кирилл
Хави не смог настроить команду на игру - Райо знатно щелкнули по носу Барсу и победил заслуженно. Но сегодня был сплошной мрак в исполнении Барселоны. Без Бускетса это абсолютно другая команда, что сегодня и было прекрасно видно … Повезло, что Реал проиграл и отставание не уменьшилось. Но и грустно, что не увеличилось.
Хорошо, что есть адекватные болелы у Барсы👍
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Roman Romanov
с такой игрой им мало что светит, чемпионат бы не профукать
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Dr.Livsi
Ферран 🪓
Фати 🪓
Рафинья 🪓
Гнать в шею
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dadahandadahan3@gmail.com
без Дембеле Барселона просто ужасно 🤦
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