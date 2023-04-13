Крал намерен расторгнуть контракт со «Спартаком». Он не хочет возвращаться в РПЛ
Полузащитник Алекс Крал постарается разорвать контракт со «Спартаком» летом.
Футболист не хочет возвращаться в Мир РПЛ и продолжать выступать за «Спартак».
По информации Metaratings, чех попробует договориться о расторжении соглашения, действующего до 2024 года.
Если это не удастся, 24-летний игрок рассмотрит возможность приостановки соглашения через правило ФИФА, если оно еще будет действовать.
Сейчас Крал выступает за «Шальке» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
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