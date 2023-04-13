Крал намерен расторгнуть контракт со «Спартаком». Он не хочет возвращаться в РПЛ

Полузащитник Алекс Крал постарается разорвать контракт со «Спартаком» летом.

Футболист не хочет возвращаться в Мир и продолжать выступать за « ».

По информации Metaratings, чех попробует договориться о расторжении соглашения, действующего до 2024 года.

Если это не удастся, 24-летний игрок рассмотрит возможность приостановки соглашения через правило ФИФА, если оно еще будет действовать.

Сейчас Крал выступает за « » на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.