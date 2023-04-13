Крал намерен расторгнуть контракт со «Спартаком». Он не хочет возвращаться в РПЛ

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Алекс Крал Футбол

Полузащитник Алекс Крал постарается разорвать контракт со «Спартаком» летом.

Футболист не хочет возвращаться в Мир РПЛ и продолжать выступать за «Спартак».

По информации Metaratings, чех попробует договориться о расторжении соглашения, действующего до 2024 года.

Если это не удастся, 24-летний игрок рассмотрит возможность приостановки соглашения через правило ФИФА, если оно еще будет действовать.

Сейчас Крал выступает за «Шальке» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.

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44 комментария

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Zenith forever
Ответ Pigmalion
Ну Кассьера провальный пока.
Прочитали это Локовцы и заплакали.
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Amalfitano
Если он всё же вернётся в команду - предлагаю его гнобить и штрафовать за плохую форму. И так до конца контракта.
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Zenith forever
Ответ Михаил Савченко
Да, и именно за эти провальные трансферы на мороз выгнали всю вертикаль: от тренера до президента клуба. С момента прихода Медведева провальных иностранцев в Питере не было ни одного. А если все трансферы удачные + на выход есть продажи, то можно разок и кого-нибудь дорогого прикупить.
Кстати, Дриусси и Ригони сейчас в США звездят, а Краневиттер за сам Ривер играет и успешно. Это вам не Шальке.
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Михаил Савченко
Ответ Pigmalion
Ну Кассьера провальный пока.
Кассьерру рано признавать провалом. На соседний комментарий не могу ответить - пользователь ограничил ответы, там про Осорио пишет чел - тот был в аренде и по сумме выкупа не договорились, пользу он принёс.
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Вячеслав Новиков-Володько
Неустойку на бочку и вали на все четыре стороны
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Андрей
Ответ 2vdhrvmmzf
Абсолютно нулёвый игрок. Ещё раз напомню что гений немецкого менеджмента за эту пародию игрока 12 млн отдал
Зачем этого идиота брали, вон из команды.
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Konstantin Zorin
Неустойку пусть заплатит и катится на все четыре стороны.
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Олег Брындин
Что-то уже не первый так относится к самому известному)
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BeastI666I
Крал это Дзюба?
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Артур Батрак
Да кому нужен этот пудель бездарный! Когда он бал в Спартаке толку от было как от козла молока бегал по полю не зная зачем и куда пару раз только и выстрелил. Не оправдал ожиданий!!!
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Михаил Савченко
Да, и именно за эти провальные трансферы на мороз выгнали всю вертикаль: от тренера до президента клуба. С момента прихода Медведева провальных иностранцев в Питере не было ни одного. А если все трансферы удачные + на выход есть продажи, то можно разок и кого-нибудь дорогого прикупить.
Был. Осорио. И Кассьерру взяли просто потому что
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ТимТалер
Не велика потеря. Бегать есть кому. Хорошего паса у него нет.
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Алексей Мачулин
Он не хочет?? Это мы не хотим чтобы такой игрок играл в России
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Pigmalion
Ответ Михаил Савченко
Да, и именно за эти провальные трансферы на мороз выгнали всю вертикаль: от тренера до президента клуба. С момента прихода Медведева провальных иностранцев в Питере не было ни одного. А если все трансферы удачные + на выход есть продажи, то можно разок и кого-нибудь дорогого прикупить.
Ну Кассьера провальный пока.
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Алексей Маликов
Какая печаль....
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Михаил Савченко
Ответ Badexe
Но Зенит так же покупает Малкома, который стоит как 2 Крала +Тиль вместе взятые. Ну и у Зенита так же были провальные трансферы, разве нет? Целая группа Аргентинцев? Маркизио и прочие?
Да, и именно за эти провальные трансферы на мороз выгнали всю вертикаль: от тренера до президента клуба. С момента прихода Медведева провальных иностранцев в Питере не было ни одного. А если все трансферы удачные + на выход есть продажи, то можно разок и кого-нибудь дорогого прикупить.
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Jacek Suomilinen
Ответ Badexe
Но Зенит так же покупает Малкома, который стоит как 2 Крала +Тиль вместе взятые. Ну и у Зенита так же были провальные трансферы, разве нет? Целая группа Аргентинцев? Маркизио и прочие?
Маркизио пришёл свободным агентом
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Зелёный гопник
Ответ Badexe
Но Зенит так же покупает Малкома, который стоит как 2 Крала +Тиль вместе взятые. Ну и у Зенита так же были провальные трансферы, разве нет? Целая группа Аргентинцев? Маркизио и прочие?
Продали Паредеса и приобрели на эти деньги Малкома, почему нет ?
+5
-3
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дронреш
А у него вообще был контракт со Спартаком. Он был в аренде. А в России выходил раза 2. если он уйдет ничего не изменится
+2
-1
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Badexe
Ответ Зелёный гопник
Спартак покупает Кралов и Тилей, а Зенит покупает Клаудиньо и Вендела, но при этом во всём виноват Газпром 😅
Но Зенит так же покупает Малкома, который стоит как 2 Крала +Тиль вместе взятые. Ну и у Зенита так же были провальные трансферы, разве нет? Целая группа Аргентинцев? Маркизио и прочие?
+16
-7
+9
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artem gridnev
Да кому нужно это чудо-юдо?
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Александр Иванов
Деньги верните клубам которые вам платили, гады)
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mnogokotin-
Ответ Romeo Yankovich
ты как с бойцом "волонтёрская рота" разговариваешь???)))
удачи )
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artem gridnev
Ответ eRo
есть другой кандидат на сидение в белой лошади, из-за которого все эти расторжения контрактов по смс стали возможны.
Да кому нужно это животное?
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Дмитрий Агалаков
Мы тоже не хотим, чтобы Крал возвращался в Спартак.
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