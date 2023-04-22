«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом по окончании сезона (Metaratings)

«Спартак» может расторгнуть контракт с Мачеем Рыбусом.

Metaratings сообщает, что московский клуб по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником.

Главным фактором станет сумма компенсации. Если «Спартаку» удастся договориться с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.

выступает за « » с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. У поляка 12 матчей за клуб, гол и результативная передача.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол