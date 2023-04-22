«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом по окончании сезона (Metaratings)
«Спартак» может расторгнуть контракт с Мачеем Рыбусом.
Metaratings сообщает, что московский клуб по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником.
Главным фактором станет сумма компенсации. Если «Спартаку» удастся договориться с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.
Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. У поляка 12 матчей за клуб, гол и результативная передача.
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На деле оба глубокие лавочники. Основа Хлусевич и Тавареш, Денисов на замене первым номером. Вот 3 игрока на 2 позиции. Иногда можно перестроиться на 3 защитника и вариантов станет больше, на худой конец может быть Маслов. Так что на деле обоим очень далеко.
Под конец карьеры самое то
Нам нужно, чтобы нас обвиняли в админ ресурсе, пока такие персонажи в составе главных нытиков.
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