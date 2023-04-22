«Спартак» может расторгнуть контракт с Рыбусом по окончании сезона (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Мачей Рыбус Футбол

«Спартак» может расторгнуть контракт с Мачеем Рыбусом.

Metaratings сообщает, что московский клуб по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником.

Главным фактором станет сумма компенсации. Если «Спартаку» удастся договориться с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. У поляка 12 матчей за клуб, гол и результативная передача.

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21 комментарий

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Тигран Амбарцумов
Я вот не понимаю, неужели Мацей хуже Классена. Тот же вообще никакой, даже один раз в штрафную точно подать не может
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arspurs9
Ответ Тигран Амбарцумов
Я вот не понимаю, неужели Мацей хуже Классена. Тот же вообще никакой, даже один раз в штрафную точно подать не может
Думаю разница в возрасте, зарплате и паспорте.
На деле оба глубокие лавочники. Основа Хлусевич и Тавареш, Денисов на замене первым номером. Вот 3 игрока на 2 позиции. Иногда можно перестроиться на 3 защитника и вариантов станет больше, на худой конец может быть Маслов. Так что на деле обоим очень далеко.
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Shaldon
Давай в Аланию, жена одобрит)
+6
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juki_puki
нафига его брали вообще
+4
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Slavnov
Не знал,что он еще в Спартаке,какая игра,такие и игроки
+2
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Tigo_Volchara93
Нормально Рыбус за сезон заработал, плюс думаю при расторжении что-то получит
Под конец карьеры самое то
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last_guard
А что там расторгать, если контракт 1+1? Он просто закончится летом, и опцию не продлят. А в комментах клоуны уже возбудились, про какую-то заоблачную компенсацию пишут, при том что там и зарплата небольшая.
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Александр Шаманов
Ответ arspurs9
Думаю разница в возрасте, зарплате и паспорте. На деле оба глубокие лавочники. Основа Хлусевич и Тавареш, Денисов на замене первым номером. Вот 3 игрока на 2 позиции. Иногда можно перестроиться на 3 защитника и вариантов станет больше, на худой конец может быть Маслов. Так что на деле обоим очень далеко.
Вот на худой конец Маслова и Денисова не надо,их вообще не надо...
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Данко Лазович
Надо продлевать.
Нам нужно, чтобы нас обвиняли в админ ресурсе, пока такие персонажи в составе главных нытиков.
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Пользователь Имени
Игрок может и неплохой, даже в этом возрасте с такой "конкуренцией" слева мог вполне быть основным, но морально он "не в тонусе", реакция на контракт в родной Польше его надломила, а учитывая общую риторику, которая стоит на его родине, думаю этот хейт до сих пор продолжается
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очевидное решение
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Lavochkin12
Ответ Тигран Амбарцумов
Я вот не понимаю, неужели Мацей хуже Классена. Тот же вообще никакой, даже один раз в штрафную точно подать не может
мацей хуже всего. Каждый раз, когда он выходил - это был выход глухого запасного безнадежного аутсайдера Кожаного мяча. Классен на его фоне - Роберто Карлос
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Lavochkin12
Ответ Сергей Топильский
если в основе такие бездари как Хлусевич о каком чемпионстве можно мечтать
ты дурак, да?
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Пользователь Имени
Ответ arspurs9
Думаю разница в возрасте, зарплате и паспорте. На деле оба глубокие лавочники. Основа Хлусевич и Тавареш, Денисов на замене первым номером. Вот 3 игрока на 2 позиции. Иногда можно перестроиться на 3 защитника и вариантов станет больше, на худой конец может быть Маслов. Так что на деле обоим очень далеко.
И все перечисленные по сути должны играть справа, даже опорник Денисов.
Жаль Айртон свалил, в этой команде он был бы чуть ли не идеальным левым защитником
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Tigo_Volchara93
Ответ Shaldon
Давай в Аланию, жена одобрит)
Причем тут жена ?
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Balt
Ответ Shaldon
Давай в Аланию, жена одобрит)
Лучше в Балтику. Но, если конечно в РПЛ выйдет Балтика. Тогда можно было бы попытаться его подписать если з/п не заломит.
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arriva
Ответ Tigo_Volchara93
Причем тут жена ?
Осетинка
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zhvladim
Ответ Tigo_Volchara93
Причем тут жена ?
Она осетинка
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Zashitnik Deduri
Ответ juki_puki
нафига его брали вообще
Так там гении в менеджменте
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