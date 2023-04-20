«Спартак» готов продать Николсона за 5-6 млн евро летом (Metaratings.ru)
«Спартак» готов продать нападающего Шамара Николсона по окончании сезона.
По данным Metaratings.ru, «Спартак» готов рассмотреть предложения по 26-летнему ямайскому форварду в летнее трансферное окно.
Московский клуб устроит компенсация за Шамара в размере 5-6 млн евро. При этом красно-белые готовы рассмотреть предложения как о продаже Николсона, так и варианты с арендой и правом последующего выкупа.
Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча за клуб Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Другое дело, что Спартак отдал за него 8 млн. + зарплата за 1,5 года. Трансферной удачей точно не назовешь...