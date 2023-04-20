«Спартак» готов продать Николсона за 5-6 млн евро летом (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Шамар Николсон Футбол

«Спартак» готов продать нападающего Шамара Николсона по окончании сезона.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» готов рассмотреть предложения по 26-летнему ямайскому форварду в летнее трансферное окно.

Московский клуб устроит компенсация за Шамара в размере 5-6 млн евро. При этом красно-белые готовы рассмотреть предложения как о продаже Николсона, так и варианты с арендой и правом последующего выкупа.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года за 8 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча за клуб Мир РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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56 комментариев

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Подлый Интригант
Ответ Oleg
Шутка? Какая нахер легенда?
Олег ты такой Олег...
+79
-8
+71
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Дядя ТУРА
Ответ Oleg
Спасибо 🙏 МГПУ ОКОНЧИЛ? 🤣🤣🤣
не ну ты внатуре Олег
+42
-4
+38
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psixyec
Легенда Спартака.
+45
-13
+32
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daniel-cristian
начните с Денисова, может возьмёт кто
+20
-2
+18
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Подлый Интригант
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Спасибо за совет. Теперь мой тебе: учи русский язык
+18
-3
+15
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Gornostaev
Transfermarkt оценивает его сейчас в 6,5 млн евро, так что это адекватная цена. Если любовь прошла, то оформят трансфер без проблем, он не совсем безнадежен...
Другое дело, что Спартак отдал за него 8 млн. + зарплата за 1,5 года. Трансферной удачей точно не назовешь...
+11
-2
+9
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Зубы Дзюбы
Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
А в футбол Ваноли вписался? Если он моменты порет, не тренер виноват наверное?
+11
-2
+9
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FlypSide
Ответ Oleg
Спасибо 🙏 МГПУ ОКОНЧИЛ? 🤣🤣🤣
типичный олег
+9
0
+9
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СЕРГЕЙ ГРИШИН
Там полкоманды надо продавать. Пижоны и позорники.
+12
-6
+6
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Виталий
Ну а на замену кто , Мелёшин ? Отбивайте цену за Шамара и ищите равноценную замену . Но со своей точки зрения так скажу , мне бы не хотелось чтобы он уходил , игрок полезный
+7
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+4
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Svobodu Mne
Зарема, признавайся, ты покупала?
+4
0
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lezeboka
Давно бы надо. Только за 5-6 вряд ли купят. А нападающих надо воспитывать своих. У Спартака всегда хорошие форварды были свои.
+3
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+3
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yrok77
Ответ Oleg
Кури бамбук
ну что мессибой, словил минусов😂
+3
-1
+2
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piper65
Офигительный бизнес - купить за 8, платить зарплату полтора года, нести прочие расходы, продать за 5-6. Ай да молодцы!
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+2
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hammers
И кому он нужен такой красивый за такие деньги? 4 гола за сезон... По 2 ляма за гол, нормальная себестоимость форварда!)))
+2
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Abriel
купить ящик водки, продать с дисконтом, деньги пропить
+2
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Виталик Украинский
Продайте в хокейный Спартак, там тафгаи нужны.
+2
0
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cektor
так и не заиграл
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micka
Вернётся в Бельгию и снова начнет забивать
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Честный контроль
В итоге уйдет бесплатно!
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мутятя
Можно и продать. Только после еще одного раунда с Родригао.
+2
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3 панды
Ответ Виталий
Ну а на замену кто , Мелёшин ? Отбивайте цену за Шамара и ищите равноценную замену . Но со своей точки зрения так скажу , мне бы не хотелось чтобы он уходил , игрок полезный
Не везёт ему в последнее время...
+1
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Виталик Украинский
Продайте лучше антохины активы, профит больше будет.
+1
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Назар Игорь
Спарринг для Саши Емельяненко.
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Расул Байрамкулов
Джека Николсона
+1
0
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