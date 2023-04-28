Тебас о Месси: «Барса» не «ПСЖ» с нефтью и деньгами. Надо сокращать зарплатный фонд. Как в метро: нужно выпустить людей, чтобы зайти»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги считает, что «Барселоне» будет сложно вернуть Лионеля Месси.

«На сегодня все сложно. Время еще есть, но должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это необходимо для трансфера Месси.

И еще одна вещь. Это зарплата Месси. Есть много переменных. «Барса» не похожа на «ПСЖ», у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом.

«Барсе» приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро – нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям все еще нужно выйти из метро», – сказал Хавьер Тебас.

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Барса - это не Реал, у которого есть я, добавил Тебас
+18
-11
+7
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Подлый Интригант
Правильно, Барселоне нужно скидывать балласт. Левандовский первый на очереди
+3
-1
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Nikolas Shahov
Ответ Dima Demchenko
Мне кажется в Барсу ему уже точно не надо. Просто уже всё, <<<история закончилась>>>. В глубине души мы все хотим этого, но не Барсе и не Месси этого уже не надо. Сам фанат Реала и конечно бы хотелось чтобы Роналду вернулся, но какая от это выгода клубу? Также и с Месси. Тем более барса только научилась вот вот играть без Месси. А сам Месси уже выиграл ВСЁ, ему и не надо выигрывать ещё лиги чемпионов или другие турниры. Он и так уже лучший. Можно уже смело переходить к саудитам или к бекхему в США.
Все верно ! "Золотые слова"....<<<история закончилась>>> !
+2
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+2
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Dima Demchenko
Мне кажется в Барсу ему уже точно не надо. Просто уже всё, <<<история закончилась>>>. В глубине души мы все хотим этого, но не Барсе и не Месси этого уже не надо.

Сам фанат Реала и конечно бы хотелось чтобы Роналду вернулся, но какая от это выгода клубу? Также и с Месси.

Тем более барса только научилась вот вот играть без Месси.
А сам Месси уже выиграл ВСЁ, ему и не надо выигрывать ещё лиги чемпионов или другие турниры.
Он и так уже лучший.

Можно уже смело переходить к саудитам или к бекхему в США.
+9
-8
+1
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Поребрик, а не бордюр
Ну не знаю. В метро люди завидуют кильке в банках, ведь в банках больше свободного места
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Выпустили 150 людей. Они говорят спасибо Тебасу и Барсе
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U
Короче надо вынгать человек пятьсот ещё, чтобы покатать гномика на поезде.
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messi_leo
Нужно просто выпустить Тыбаса и впустить кого-то нормального и дело с концом
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