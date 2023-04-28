Тебас о Месси: «Барса» не «ПСЖ» с нефтью и деньгами. Надо сокращать зарплатный фонд. Как в метро: нужно выпустить людей, чтобы зайти»

Президент Ла Лиги считает, что «Барселоне» будет сложно вернуть Лионеля Месси.

«На сегодня все сложно. Время еще есть, но должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это необходимо для трансфера .

И еще одна вещь. Это зарплата Месси. Есть много переменных. «Барса» не похожа на « », у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом.

«Барсе» приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро – нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям все еще нужно выйти из метро», – сказал .

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