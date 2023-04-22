Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Это не спортивный формат, а модель для управления футболом. В этой битве мы поддерживаем УЕФА»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас Флорентино Перес Ассоциация европейских клубов Суперлига Европы Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о Суперлиге Европы.

«Еще два года назад я мог свободно разговаривать с Флорентино Пересом, теперь я не могу. У меня есть диалог с другими руководителями «Реала». Я знаю, что Перес на самом деле думает о европейском футболе.

Суперлига – это не спортивный формат. Если это закрытое соревнование, в нем нет конкуренции, повышения и понижения в классе. Суперлига – для клубов, которые имеют больше всего активов для управления европейским футболом. Этого они и хотят, чтобы они контролировали все, решали, как распределять деньги.

Эта мысль возникла в 2000 году под руководством Переса. Все это время это была его навязчивая идея. В 2000 году была создана G8, затем G14 и после всего этого – ECA (Ассоциация европейских клубов).

Давайте не зацикливаться на Суперлиге – это не только модель спортивного состязания, это модель для управления футболом. При этом они [основатели] должны быть самыми богатыми в Европе. Мы должны четко выступать против этого.

Европейскому футболу предстоит решить две большие проблемы: одна – Суперлига, а другая – экономическая устойчивость.

УЕФА – единственная организация, которая может решить эти проблемы. В этой битве мы поддерживаем УЕФА. Давайте продолжим защищать УЕФА», – сказал Тебас.

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35 комментариев

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Moscwow
Монополист УЕФА, с потрохами проданный шейхам псж могут решить проблемы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ все понятно
+43
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Аркадий Аркадич
То есть клубы, которые и создают по сути футбол, его прибыли, зарплаты всех этих чинуш и тд, вдруг хотят управлять процессом? Вот это поворот, кто бы ожидал.
+20
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+16
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And-Rover
Убивают Лигу Чемпионов новым форматом турнира. Всё никак не нажрутся деньгами.
+16
-3
+13
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Moscwow
Монополист УЕФА, с потрохами проданный шейхам псж могут решить проблемы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ все понятно
Учитывая, что Аль-Хелайфи творил в судейской после матча с Реалом, его вообще отстранить должны. Отделались штрафом...
+11
-4
+7
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August Milevic
🤡
+6
-3
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Нефанатик
Аферисты поддерживают друг друга. Ничего удивительного.
+2
0
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Владимир Самсонов
Ответ Moscwow
Монополист УЕФА, с потрохами проданный шейхам псж могут решить проблемы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ все понятно
К УЕФА куча претензий, но клуб который там всем заправляет, уже 2 года не выходит даже в четвертьфинал ЛЧ.
+3
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инок
Я против суперлиги из-за того, что прервется длинная и богатая история еврокубков. Лига Чемпионов и Лига Европы существуют много десятилетий, форматы группового этапа до зимы и плей-офф после можно назвать практически идеальным. А им на смену приходит новодел, в котором будут участвовать только топ клубы из сильнейших лиг, все периферийные лиги отправятся в утиль.
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Доминатор3000
А что случилось? 🤭
Ещё пару лет назад,всех Лига Чемпионов устраивала.
А теперь как с цепи сорвались.
Ну всё честно же? Нет?
Лучшие из чемпионатов играют с лучшими.
Нет перенасыщения элитными матчами,есть неожиданные участники.
Милан и Интер в полуфинале…Кто знал?)
Вильяреал и Аякс.
Они в Суперлиге будут доходить?
Или вы думаете у Динамо Загреб будет шанс?)
Это просто попытка забрать деньги себе.
Ничего более.
УЕФА проверено временем всё таки.
А Суперлига это «кот в мешке»
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Vlad
Ответ Доминатор3000
А что случилось? 🤭 Ещё пару лет назад,всех Лига Чемпионов устраивала. А теперь как с цепи сорвались. Ну всё честно же? Нет? Лучшие из чемпионатов играют с лучшими. Нет перенасыщения элитными матчами,есть неожиданные участники. Милан и Интер в полуфинале…Кто знал?) Вильяреал и Аякс. Они в Суперлиге будут доходить? Или вы думаете у Динамо Загреб будет шанс?) Это просто попытка забрать деньги себе. Ничего более. УЕФА проверено временем всё таки. А Суперлига это «кот в мешке»
👍🏻👍🏻👍🏻💯
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vals1702
фифа и уефа на свалку !
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Вячеслав Новиков
Тебасу прямо не имется, только ноет и ноет, видимо хорошо прищемили
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Andrey Andreev
Клубы, поддерживающие Суперлигу, - алчные, беспринципные, аморальные коммерческие структуры, не имеющие отношения к настоящему футболу. По-настоящему они хороши только в коррупции. Надеюсь, и бчк, и старуху выкинут с позором из Лиги Чемпионов за все их грехи, чтобы другим было неповадно
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Vlad
Просто УЕФА надо сломать Переса с его СЛ. Действительно, эта уже у него идея фикс. ЛЧ вроде всех устраивает: АПЛ, БЛ, Серию А, ЛЛ; и все остальные европейские лиги не жалуются, а Лига 1 вовсе против СЛ. Так что никому кроме этого пройдохи это не нужно. Не хочет кормить чиновников из УЕФА пусть валит ко всем чертям, как говорится, кому не нравится, тот на... с пляжу. Жаль только клуб тут ни при чём, но действовать всё равно придётся именно через Реал.
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Vovker
Конечно поддерживаете, вы же часть УЕФА)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Оригинальный Ник
Я понимаю, что у глоров реала проблема с когнитивными способностями, поэтому буду писать попроще. Ответь на вопросы: какая у УЕФА монополия? Является ли "монополия" УЕФА действительно монополией, а не выдуманной глупостью?
ФФП тот же. Веский аргумент?
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Нефанатик
Футбольные клубы хотят управлять футболом. Что в этом удивительного? Футбольные клубы не хотят что бы люди не имеющие прямого отношения к футболу решали их судьбу. Тот же Чефирин - аферист который солгал в анкете, никакого отношения не имеющий к футболу - президент уефа, открытый коррупционер и ручной пес хозяина ПСЖ
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nurikkkk
Ответ Eden Hazard
А суперлига с основателем Пересом по твоему будет одинаково относиться ко всем клубам в ней? Че то сомневаюсь. Ещё больше разница будет, причём, узаконенная хозяевами. Щас то возможно какие то взятки есть, а в Суперлиге никто не выступит против Реала, Барсы или Юве, она им в принципе для решения финпроблем нужна только. Ну и покомандовать Европой. Пропасть между богатыми и бедными станет больше гораздо. Но этого не будет, идея не выгорит.
Какие финансовые проблемы у Реала?
Суперлига нужна в первую очередь для того, что бы было равномерное распределение больших денег.
Так как привлечены спонсоры в виде ведущих банков США к этому делу.
Распределение будет по примеру АПЛ.
Но, если в АПЛ только Английские команды то в Суперлигу могут попасть любые команды Европы.
И при попадании в Лигу, клуб получает фиксированный большой бонус.
Условные Легия, Шериф, или Црвена получат при попадании бонус, который они в ЛЧ заработали бы минимум за 5 сезонов.....
Так же, будут действовать строгие правила распределения этих средств. Не будет такого, что клуб может привлекать инвестиции из вне, как это делают Шейховские клубы например.
И тем самым, при попадании в Суперлигу маленькие клубы за несколько сезонов, смогут достаточно укрепиться финансово и получить опыт в игре в таких сильных турнирах.
Уефа так сильно боится этой Суперлиги, так потеряет свою кормушку.....Шейхи из ПСЖ против Суперлиги, так как по сути они сейчас заправляют Уефа.
Вот и все.....
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Andrey Andreev
Ответ damondiamond
на каждом матче гимн лч и ле освистывается в знак поддержки УЕФА болельщиками
Явно не потому что болельщики хотят Суперлигу, они как раз против закрытого клуба.
УЕФА - коррупционная структура, но даже она лучше уничтожения спортивного принципа, затеянного мошенниками из бчк
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Vlad
Ответ Egobrain
поставь токаря, создающего продукт, прибыль завода, зарплаты всего руководства и т.д., руководить заводом. вероятность, что завод и полгода не проработает, приближается к 100%
Не факт, что хороший токарь 5 разряда сможет управлять целым заводом. Это раньше в СССР из простого рабочего вырос до директора завода, или министр начинал простым слесарем на фабрике, и т.п. примеры нам приводили, типа мотивация. Сейчас времена не те.
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