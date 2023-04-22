Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Это не спортивный формат, а модель для управления футболом. В этой битве мы поддерживаем УЕФА»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о Суперлиге Европы.
«Еще два года назад я мог свободно разговаривать с Флорентино Пересом, теперь я не могу. У меня есть диалог с другими руководителями «Реала». Я знаю, что Перес на самом деле думает о европейском футболе.
Суперлига – это не спортивный формат. Если это закрытое соревнование, в нем нет конкуренции, повышения и понижения в классе. Суперлига – для клубов, которые имеют больше всего активов для управления европейским футболом. Этого они и хотят, чтобы они контролировали все, решали, как распределять деньги.
Эта мысль возникла в 2000 году под руководством Переса. Все это время это была его навязчивая идея. В 2000 году была создана G8, затем G14 и после всего этого – ECA (Ассоциация европейских клубов).
Давайте не зацикливаться на Суперлиге – это не только модель спортивного состязания, это модель для управления футболом. При этом они [основатели] должны быть самыми богатыми в Европе. Мы должны четко выступать против этого.
Европейскому футболу предстоит решить две большие проблемы: одна – Суперлига, а другая – экономическая устойчивость.
УЕФА – единственная организация, которая может решить эти проблемы. В этой битве мы поддерживаем УЕФА. Давайте продолжим защищать УЕФА», – сказал Тебас.
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Ещё пару лет назад,всех Лига Чемпионов устраивала.
А теперь как с цепи сорвались.
Ну всё честно же? Нет?
Лучшие из чемпионатов играют с лучшими.
Нет перенасыщения элитными матчами,есть неожиданные участники.
Милан и Интер в полуфинале…Кто знал?)
Вильяреал и Аякс.
Они в Суперлиге будут доходить?
Или вы думаете у Динамо Загреб будет шанс?)
Это просто попытка забрать деньги себе.
Ничего более.
УЕФА проверено временем всё таки.
А Суперлига это «кот в мешке»
Суперлига нужна в первую очередь для того, что бы было равномерное распределение больших денег.
Так как привлечены спонсоры в виде ведущих банков США к этому делу.
Распределение будет по примеру АПЛ.
Но, если в АПЛ только Английские команды то в Суперлигу могут попасть любые команды Европы.
И при попадании в Лигу, клуб получает фиксированный большой бонус.
Условные Легия, Шериф, или Црвена получат при попадании бонус, который они в ЛЧ заработали бы минимум за 5 сезонов.....
Так же, будут действовать строгие правила распределения этих средств. Не будет такого, что клуб может привлекать инвестиции из вне, как это делают Шейховские клубы например.
И тем самым, при попадании в Суперлигу маленькие клубы за несколько сезонов, смогут достаточно укрепиться финансово и получить опыт в игре в таких сильных турнирах.
Уефа так сильно боится этой Суперлиги, так потеряет свою кормушку.....Шейхи из ПСЖ против Суперлиги, так как по сути они сейчас заправляют Уефа.
Вот и все.....
УЕФА - коррупционная структура, но даже она лучше уничтожения спортивного принципа, затеянного мошенниками из бчк