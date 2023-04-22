Глава Ла Лиги о Суперлиге: «Это не спортивный формат, а модель для управления футболом. В этой битве мы поддерживаем УЕФА»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз высказался о Суперлиге Европы.

«Еще два года назад я мог свободно разговаривать с , теперь я не могу. У меня есть диалог с другими руководителями « ». Я знаю, что Перес на самом деле думает о европейском футболе.

Суперлига – это не спортивный формат. Если это закрытое соревнование, в нем нет конкуренции, повышения и понижения в классе. Суперлига – для клубов, которые имеют больше всего активов для управления европейским футболом. Этого они и хотят, чтобы они контролировали все, решали, как распределять деньги.

Эта мысль возникла в 2000 году под руководством Переса. Все это время это была его навязчивая идея. В 2000 году была создана G8, затем G14 и после всего этого – ECA ( ).

Давайте не зацикливаться на Суперлиге – это не только модель спортивного состязания, это модель для управления футболом. При этом они [основатели] должны быть самыми богатыми в Европе. Мы должны четко выступать против этого.

Европейскому футболу предстоит решить две большие проблемы: одна – Суперлига, а другая – экономическая устойчивость.

УЕФА – единственная организация, которая может решить эти проблемы. В этой битве мы поддерживаем УЕФА. Давайте продолжим защищать », – сказал Тебас.

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