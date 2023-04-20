Вице-президент «Барсы» о возвращении Месси: «Тебас очень сглупит, если не поможет нам. Был бы положительный маркетинговый эффект»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас бизнес и маркетинг Футбол

В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь клубу с возвращением Лионеля Месси из «ПСЖ».

«Тебас заинтересован [в возвращении Месси], и было бы очень глупо не помочь нам, если бы все переменные сложились. Это была бы хорошая новость. Конечно, не с теми суммами, что публиковались, но это была бы отличная новость.

Месси, без сомнения, по-прежнему является футболистом номер один в мире. Трансфер Холанда можно с этим сравнить, но у него той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение имело бы положительный эффект.

Но это не значит, что он возвращается», – сказал вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй в интервью RAC 1.

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69 комментариев

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Подлый Интригант
Никто вам не обязан помогать, вы сами себя загнали в такую финансовую ситуацию. Извольте выпутываться сами
+111
-28
+83
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Екн Лор
Все равны перед правилами, но Барса хочет быть равнее
+81
-15
+66
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Maxim Nimes
Барселона прямо вываливается за черту дозволенного. То рычаги какие то нашла, чтоб игроков подписывать, имея колоссальные долги, теперь вот Лео хотят вернуть, хотя ради экономии лимона на зарплатах, готовы игроков отпускать бесплатно. Надоело уже за этим безобразием смотреть
+54
-11
+43
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f0rmoceft
Тебас уже сказал, что нужно сокращать зарплатную ведомость и продавать игроков. Хотите Месси, делайте все как положено и подписывайте. Все время пытаются играть не по правилам.
+18
-3
+15
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Alda
Опять Тэбас, во всем обвинят, но сами никогда про действия клуба не скажут
+18
-3
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U
"Гады, негодяи, угнетатели, заговорщики, агенты режима, клеветники и завистники, не могли бы вы нам помочь? Пожалааалуйста!"
+14
-4
+10
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JohnnyMadsen
Ответ ljolik888
Вам объяснили- ждём суда и ваши извинения потом .
причем тут суд то, Барса выпрашивает себе спецусловия в открытую или на вас уже в суд и за это подали?
+9
-1
+8
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EdikBIG
Что значит "поможет"? Поможет обойти существующие правила? Играйте по правилам, как и все. Без помощи со стороны.
+10
-3
+7
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Bashibuzuck
Бред какой то, правила едины для всех😠
+10
-3
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alireal
Ответ Maxim Nimes
Барселона прямо вываливается за черту дозволенного. То рычаги какие то нашла, чтоб игроков подписывать, имея колоссальные долги, теперь вот Лео хотят вернуть, хотя ради экономии лимона на зарплатах, готовы игроков отпускать бесплатно. Надоело уже за этим безобразием смотреть
Согласен, давно пора прикрыть этот цирк какталонский
+10
-4
+6
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Пако
Помощь? Без сомнений, но всё в пределах Устава Ла Лиги.
+7
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Екн Лор
Все равны перед правилами, но Барса хочет быть равнее
Ювентус и половину рычагов использовать не успел, уже очки поснимали и грозятся на этом не останавливаться🤷
+9
-3
+6
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DolJun
тебас очень сглупит если поможет: во-первых, это покажет его предвзятость, во-вторых, он сам уже говорил что ла лига мощнейший футбольный бренд и не нуждается в подачках в виде каких-то отдельных футбольных личностей
+10
-5
+5
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Виктор Тимошков
кажется, что виновный в невозвращении Месси определён. Осталось не вернуть
+3
0
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nurikkkk
Хаха...то есть Тебас должен помогать Барсе выходить из болота в которое она себя загнала?))))
+3
0
+3
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белошип
Вам и так ручной Негрейра помогал 20 лет собирать левые трофеи,теперь хотите чтобы и Тебас помог,на которого ваш презик недавно наезжал?
БЧП,больше чем позор)
+11
-8
+3
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Parce
Ответ Подлый Интригант
Никто вам не обязан помогать, вы сами себя загнали в такую финансовую ситуацию. Извольте выпутываться сами
Удобно то как, когда при Тебасе Барто творил всякую дичь, то Тебас не виноват, а сейчас когда Барсе нужно реанимироваться, то Тебас герой и спаситель, не говорю уже об лиге в целом
+5
-3
+2
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Andrew Petrov
Тебас карабас не пускает Месси в Барсу🤣
+3
-1
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Dnoni R
Тебас мадридский боится что возвращение Месси опять будет издеваться над реалом
+4
-3
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Mikhail Koltushkin
Не только Месси, но и Роналдиньо надо вернуть, рекламного бобла будет немеренно.
А результаты пофиг.
+1
0
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Alexshara
да, возвращение Месси конечно же +для лиги маркетинг, теле права и много чего, есть нюанс, если это будет сделано без исключения для отдельно взятого клуба тогда всё 🆗, в противном случае это закладка бомбы под лигу
P. S. как болельщик Реала хотел бы чтоб Лео вернулся, 1) так интереснее, 2) по моему сугубо личному мнению это для Барсы даст кратковременный +эфект в некоторых матчах, но на перспективу ослабит сине-гранатовых
+1
0
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Artuom Batishev
Ответ ljolik888
Сделайте правило как во всей Европе и тогда все будет хорошо. Почему в АПЛ МОГУТ ТРАТИТЬ СКОДЛЬКО ХОЧУ . ПОЧЕМУ ВО ФРАНЦИИ ДЕЛАЮТ ВСЕ ДЛЯ КЛУБОВ . Все лиги заботятся о своих участников . Ну а Тебас - не надо тратить - я лучше ещё раз зарпла у подниму
В АПЛ не тратят "сколько хочу". У любой команды есть максимум зарплатной ведомости. В Барселоне сделали глупость повышая постоянно зарплаты, и теперь приходится принимать ограничения. Еще два года назад, с Месси в составе, у Барселоны зарплатная ведомость была в полтора раза больше чем у МС!
+3
-2
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Александр Граф
Ответ Пако
Помощь? Без сомнений, но всё в пределах Устава Ла Лиги.
согласен
+1
0
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Alda
Ответ ljolik888
Вам объяснили- ждём суда и ваши извинения потом .
Я не имел ввиду этот скандал
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ predMBAPPE
Теперь Юве и Барса создадут суперлигу и запретят учавствовать в ней Мадридскому Реалу 🤣
Она уже есть, Лига Европы называется
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