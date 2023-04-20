В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь клубу с возвращением Лионеля Месси из «ПСЖ».

« заинтересован [в возвращении ], и было бы очень глупо не помочь нам, если бы все переменные сложились. Это была бы хорошая новость. Конечно, не с теми суммами, что публиковались, но это была бы отличная новость.

Месси, без сомнения, по-прежнему является футболистом номер один в мире. Трансфер Холанда можно с этим сравнить, но у него той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение имело бы положительный эффект.

Но это не значит, что он возвращается», – сказал вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй в интервью RAC 1.

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