Вице-президент «Барсы» о возвращении Месси: «Тебас очень сглупит, если не поможет нам. Был бы положительный маркетинговый эффект»
В «Барселоне» призвали главу Ла Лиги помочь клубу с возвращением Лионеля Месси из «ПСЖ».
«Тебас заинтересован [в возвращении Месси], и было бы очень глупо не помочь нам, если бы все переменные сложились. Это была бы хорошая новость. Конечно, не с теми суммами, что публиковались, но это была бы отличная новость.
Месси, без сомнения, по-прежнему является футболистом номер один в мире. Трансфер Холанда можно с этим сравнить, но у него той маркетинговой силы, что есть у Месси. Еще и в Барселоне, где так много аргентинцев. С точки зрения маркетинга его возвращение имело бы положительный эффект.
Но это не значит, что он возвращается», – сказал вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй в интервью RAC 1.
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БЧП,больше чем позор)
А результаты пофиг.
P. S. как болельщик Реала хотел бы чтоб Лео вернулся, 1) так интереснее, 2) по моему сугубо личному мнению это для Барсы даст кратковременный +эфект в некоторых матчах, но на перспективу ослабит сине-гранатовых