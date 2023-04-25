Тебас про ECA: «Ассоциация представляет лишь элитные клубы Европы. Это может стать катастрофой для национальных лиг»

Хавьер Тебас считает, что Ассоциация европейских клубов разрушает футбол..

В настоящее время членами ассоциации могут стать европейские клубы, квалифицировавшиеся на турниры под эгидой . Только 109 наиболее успешных клубов имеют право голоса по основным вопросам.

«Я сыт по горло разговорами о том, что Ассоциация европейских клубов (ECA) представляет европейские клубы. Она представляет интересы элитных клубов Европы.

Мы пытаемся отстаивать солидарность, но это должно быть для всех клубов, а не только 10%. Открыта ли ECA? Не для голосования и не для принятия решений, а это действительно необходимо.

Европейский футбол сейчас постепенно разрушается. Суперлига разрушила бы его быстрее, но есть и другие факторы, и я думаю, в данном конкретном случае это ECA.

Если мы не получим реакции от других клубов, то это станет катастрофой для национальных лиг», – сказал президент .

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