Тебас про ECA: «Ассоциация представляет лишь элитные клубы Европы. Это может стать катастрофой для национальных лиг»

Теги Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас Ассоциация европейских клубов Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас считает, что Ассоциация европейских клубов разрушает футбол..

В настоящее время членами ассоциации могут стать европейские клубы, квалифицировавшиеся на турниры под эгидой УЕФА. Только 109 наиболее успешных клубов имеют право голоса по основным вопросам.

«Я сыт по горло разговорами о том, что Ассоциация европейских клубов (ECA) представляет европейские клубы. Она представляет интересы элитных клубов Европы.

Мы пытаемся отстаивать солидарность, но это должно быть для всех клубов, а не только 10%. Открыта ли ECA? Не для голосования и не для принятия решений, а это действительно необходимо.

Европейский футбол сейчас постепенно разрушается. Суперлига разрушила бы его быстрее, но есть и другие факторы, и я думаю, в данном конкретном случае это ECA.

Если мы не получим реакции от других клубов, то это станет катастрофой для национальных лиг», – сказал президент Ла Лиги.

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2 комментария

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Iuasamotu
Тебас, а ты встань со стула и придумай что-нибудь своё. Сам кормишься от элитных испанских клубов, а делать ничего не хочешь. Всё до чего ты додумался, это сделать из футболистов четырехметровые фигуры представляя составы команд перед началом телетрансляций матчей Ла Лиги.
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ljolik888
Тебас много говорит , но очень мало делает . ЛаЛига идёт ко дну последнее время, но как то его это не волнует . Надо больше законов , которые < помогают > командам чемпионата Испании ! Кстати мог бы начать с себя и понизить себе зарплату . Не зря же получает почти в четыре раза больше главы АПЛ .
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