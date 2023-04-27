Лапорта после 1:2 от «Райо»: «Победа в Ла Лиге остается нашим приоритетом. Прошу болельщиков поддерживать «Барсу», чтобы мы выиграли титул»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Райо Вальекано Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о поражении от «Райо Вальекано».

Каталонская команда проиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.

«Это день, когда мы недовольны, потому что вчерашняя игра не была хорошей, как и результат. Целью по-прежнему остается победа в Ла Лиге, это наш приоритет, и мы опережаем команду со второго места на 11 очков.

Я прошу болельщиков «Барсы» в оставшихся домашних матчах болеть за команду, чтобы мы выиграли титул», – сказал Лапорта.

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13 комментариев

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ljolik888
Могли стать чемпионами пораньше , но да ладно - все равно станем .
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инок
Райо просто какой-то камень преткновения для Барселоны - было стыдно за такую игру.
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BoixosNois1899
Уважаю райо за идеологию они поддерживали всегда ЛДНР, теперь спец операцию Антифа по жизни район Ваекас, но Барса это другой уровень, проиграть Райо это просто слить игру!!!
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livin la vida loca
Ответ FC Barcelona 10
Вы в курсе, что Негрейра уже давно не работает в футболе?
ему впадлу в этом разбираться, ведь гораздо проще вставлять второсортные шутки и подколы. порой кажется, что таким ребятам chatgpt комменты придумывает.
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Alexander Sragovich
Ответ инок
Райо просто какой-то камень преткновения для Барселоны - было стыдно за такую игру.
Не только для Барсы. Этот стадион ужасен, поэтому они дома и выигрывают
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Nike of FW
Конечно, надо гнать команду к титулу в домашних матчах, в этом сезоне отличная посещаемость и поддержка на Камп Ноу
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FC Barcelona 10
Ответ Raul14
"а Нэгрейра сам знает свою миссию" добавил Люпорта))
Вы в курсе, что Негрейра уже давно не работает в футболе?
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FC Barcelona 10
Ответ livin la vida loca
ему впадлу в этом разбираться, ведь гораздо проще вставлять второсортные шутки и подколы. порой кажется, что таким ребятам chatgpt комменты придумывает.
Полностью согласен
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