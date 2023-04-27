Лапорта после 1:2 от «Райо»: «Победа в Ла Лиге остается нашим приоритетом. Прошу болельщиков поддерживать «Барсу», чтобы мы выиграли титул»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о поражении от «Райо Вальекано».
Каталонская команда проиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.
«Это день, когда мы недовольны, потому что вчерашняя игра не была хорошей, как и результат. Целью по-прежнему остается победа в Ла Лиге, это наш приоритет, и мы опережаем команду со второго места на 11 очков.
Я прошу болельщиков «Барсы» в оставшихся домашних матчах болеть за команду, чтобы мы выиграли титул», – сказал Лапорта.
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