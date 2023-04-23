Депутат Терюшков о «Химках»: «Сына инвестора никто Юрана не просил ставить. Готов – выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сергей Юран Sports.ru Государственная дума Александр Алхазов Олимп-Долгопрудный Политика Роман Терюшков Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Роман Терюшков считает, что Илья Садыгов заслуженно получает игровое время в «Химках».

– А то, что сын инвестора играет, правильная история?

– Если сын инвестора играет в футбол, то пусть играет. В чем вопрос. Сергея Николаевича [Юрана] никто не просил [ставить Садыгова в состав]. Если бы его просили, то [Садыгов] был бы в составе постоянно.

Всегда есть спортивный принцип. Если человек готов, то выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям».

– Большое количество игроков из «Олимпа» и 38-летний аналитик Алхазов в составе – тоже нормально?

– Это были истории предыдущего тренерского штаба. Мне они не импонировали, как болельщику «Химок». Аналитик в составе – это…

– Он и сейчас в заявке.

– Но выходить на поле, думаю, вряд ли будет при Андрее Викторовиче [Талалаеве].

– А зачем он тогда нужен?

– Не знаю. Бывший игрок. Надо спрашивать у тренерского штаба. Правильно, когда тренер определяет состав, а команда побеждает. А кто там играет… Может, и в 38 лет. Мы видим, что Ибрагимович и в 41 год играет. Ничего страшного. Но если Алхазов выйдет на поле и забьет три гола, то я, как болельщик, буду рад.

Алхазов не Ибрагимович.

– Ну, мы понимаем. Но он и не на поле! – подчеркнул депутат Государственной думы в интервью Sports.ru.

Я сходил на шоу-матч «Химок» и «Торпедо»: Терюшков на BMW, трек с 7 прослушиваниями и троллинг Талалаева

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15 комментариев

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svft
Алхазов не Ибрагимович

смелая мысль!
+19
0
+19
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AlexPaxare
Невыносимо больно читать ответы Терюшкова.Дорогая редакция, пожалуйста, ограничьте нас от него. С уважением люди из социума.
+14
0
+14
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onegin2007
Да и Ротенберги всего сами добились, один легенда Локо, второй хоккейный гений, ну а третий...
+11
-1
+10
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atomio
Дада. Из серии что питерская секция дзюдо дала миру больше миллиардеров чем Лондонская бизнес-школа
+10
-2
+8
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Merzus21
Ответ svft
Алхазов не Ибрагимович смелая мысль!
но бездоказательная!
+5
0
+5
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Евгений Садчиков
Когда депутат говорит одного, значит происходит абсолютно другое.
Правда этот человеческий экземпляр умудрился стать даже хуже, чем обычный депутат России.
+3
0
+3
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svft
Ответ Merzus21
но бездоказательная!
бездоказательно, дорогой профессор, бездоказательно! (с)
+2
0
+2
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Злодей Спб
Химки должны вместе с Торпедо отправиться в ФНЛ. Пускай там любые эксперименты по составу устраивают -)
+1
0
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Aleksandr Danilov
Ответ svft
Алхазов не Ибрагимович смелая мысль!
Алхазов даже не Генич, причём оба Алхазовых
+1
0
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Nikolas Shahov
Мда, какая же все это x...я и было бы что обсуждать )))
0
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Зайцев Руслан
Что-то на московско-депутатском. Грязь, короче
0
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Recreated
Нам то не гони!
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Доктор*
Ну да, ну да. Не просили, а требовали.
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Геннадий Тимченко
Ответ svft
Алхазов не Ибрагимович смелая мысль!
берите выше, он Роналду🤣
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ktibr
Ответ AlexPaxare
Невыносимо больно читать ответы Терюшкова.Дорогая редакция, пожалуйста, ограничьте нас от него. С уважением люди из социума.
бьём челом!
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