Депутат Терюшков о «Химках»: «Сына инвестора никто Юрана не просил ставить. Готов – выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям»

Роман Терюшков считает, что Илья Садыгов заслуженно получает игровое время в «Химках».

– А то, что сын инвестора играет, правильная история?

– Если сын инвестора играет в футбол, то пусть играет. В чем вопрос. Сергея Николаевича [ ] никто не просил [ставить в состав]. Если бы его просили, то [Садыгов] был бы в составе постоянно.

Всегда есть спортивный принцип. Если человек готов, то выходит и играет. Он забил ЦСКА и «Крыльям».

– Большое количество игроков из « » и 38-летний аналитик Алхазов в составе – тоже нормально?

– Это были истории предыдущего тренерского штаба. Мне они не импонировали, как болельщику «Химок». Аналитик в составе – это…

– Он и сейчас в заявке.

– Но выходить на поле, думаю, вряд ли будет при Андрее Викторовиче [ ].

– А зачем он тогда нужен?

– Не знаю. Бывший игрок. Надо спрашивать у тренерского штаба. Правильно, когда тренер определяет состав, а команда побеждает. А кто там играет… Может, и в 38 лет. Мы видим, что Ибрагимович и в 41 год играет. Ничего страшного. Но если Алхазов выйдет на поле и забьет три гола, то я, как болельщик, буду рад.

– не Ибрагимович.

– Ну, мы понимаем. Но он и не на поле! – подчеркнул депутат думы в интервью Sports.ru.

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