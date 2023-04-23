Депутат Терюшков: «У Талалаева нет неустойки в контракте с «Химками». Он хочет развивать проект, беспокоится об имени»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сергей Юран Sports.ru Государственная дума Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался о возвращении Андрея Талалаева в «Химки» .

– Верю в тренера Талалаева, он уже тренировал «Химки», создавал команду, которая выходила в Премьер-лигу. У него не было сложностей, просто тогда была неопределенность, где будет играть команда – в ФНЛ или РПЛ. Андрей Викторович принял решение работать с командой Премьер-лиги. Расторгли контракт, пожав друг другу руки. Потом команда еще сезон-полтора играла на наследии Талалаева.

С Андреем Викторовичем контракт на пять лет, при любом исходе сезона, даже если, не дай бог, произойдет вылет, он останется в команде и будет готовить ее к следующему сезону.

– Вы говорите часто, что подписывать тренера на большой срок – не очень правильно. Например, про Сергея Юрана так говорили.

– С ним отдельная история. Я его приглашал в «Химки» как раз когда уходил Талалаев. Договаривался с ним и в феврале 2022 года, чтобы он вернулся в команду. Тогда мы думали, что Сергей Николаевич будет в команде минимум на три сезона. Но пути господни неисповедимы. Руководством было принято решение о расторжении контракта с Юраном.

Сейчас могу говорить, что контракт с Талалаевым на пять лет рассчитан на то, что он будет собирать команду. В 2019-м мы говорили даже не только о команде мастеров, но и о подготовке резерва – например, «Мастер-Сатурн», школы в Химках, Мытищах, Подольске, Видном, Люберцах. С этими 20 тысячами детей нужно работать и готовить доморощенных спортсменов.

– Не смущает, что Андрей Викторович три команды поменял в этом сезоне?

– Абсолютно не смущает. У любого решения есть причины. Нас это не смущает.

– И в такой ситуации думаете, что 5 лет – нормальный срок?

– Больше нельзя! Видел программу, руководство говорило, что есть программа развития на пять лет. Талалаев – единственно возможный тренер для «Химок».

– А если Садыгову надоест и «Химки» в очередной раз сменят вектор, то кто будет платить неустойку Талалаеву? Городской округ?

– Думаю, он вкладывает не ради результата, а ради социальной ответственности какой-то. Это надо спрашивать у руководства клуба. Городской округ не будет платить. Ответственность лежит на учредителях.

– А кто учредители?

– При мне были субъект (Московская область – прим. Sports.ru), училище олимпийского резерва, спортивная школа.

– Спортивная школа будет платить?

– Никто не будет Талалаеву платить. Насколько я знаю, там нет неустоек в контракте. Мы говорили с Андреем Викторовичем. Он честно сказал, что хочет развивать проект, а не получать неустойку и уходить. Он беспокоится об имени, никто бросать клуб не намерен, – сказал депутат Государственной думы в интервью Sports.ru.

Я сходил на шоу-матч «Химок» и «Торпедо»: Терюшков на BMW, трек с 7 прослушиваниями и троллинг Талалаева

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21 комментарий

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chernoivanovdm
>> беспокоится об имени
>> возглавил «химки»
+28
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Kanan Jarrus
клоун мандатный
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Patriarkh Kirill
Гнойный этот достал уже.
+13
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Саша Пушкин
Беспокоится так же, как и Терюшков о развитии отечественного автопрома.
+3
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And-Rover
Для того чтобы Химки были именем, им надо медали ЧР брать и в ЕК выступить хоть один раз.
+2
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vaniaEee
Ответ Kanan Jarrus
клоун мандатный
Мандатвошка
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Алексей Антонов
Об имени Терюшковой что ли?
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Anton Abaturov
Этот депутат на работе когда- нибудь бывает? Хотя.... Судя по его умственным способностям для страны то, что он там не появояется только во благо
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Vladimir Frolov
Если бы Талалаев думал об имени, он бы не пошел в Химки. Смешно же.
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k1rr
все хорошо всегда до первого срыва, когда он со всеми разругается
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Магомед Саид Амирханов
На своей волне
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Владимир Тищенко
Боже, мой дай Химкам мозги))
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Владимир Тищенко
"Развивать" может наоборот Разволить?)
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Вова Гаврилов
Ага пришел в Химки для восстановления репутации и исключительно в альтруистических целях
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kunaguero
You shoot me talala
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Сибирский литовец
От создателей « отдай зарплату руководителю «
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Slavick Nemkovsky
Талалаев каждый год по три раза чего-то там возглавляет. И каждый раз заботится об имени, ага)
Специалист по передержке клубов)
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Spaten
Непонятно что связывает тренера Химок и школу в Подольске?
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Артем Алмазов
Вы же вроде говорили, что не имеете больше к "Химкам" отношения...
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Игорь М.
Так беспокоится об имени, что поработал в Ахмате, почти слил Торпедо в ФНЛ и возглавил Химки. Вот так беспокойство))
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z3yjyzh29x
Ну да если беспокоится об имени, то по-любому идти в химки)))
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